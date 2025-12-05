Mazda CX-5 2.5 AT đời 2016 đầy chợ mạng, giá chỉ nhỉnh hơn 400 triệu đồng

Thị trường xe cũ cuối năm ghi nhận nhiều mẫu Mazda CX-5 đời 2016 trên một trang rao vặt, với mức giá trải dài từ hơn 400 triệu đồng đến dưới 450 triệu đồng tùy theo tình trạng, số Odo và lịch sử sử dụng. Dòng xe này vốn được người mua cũ ưa chuộng nhờ thiết kế còn hợp thời, động cơ 2.5L mạnh mẽ, chi phí bảo dưỡng dễ chịu và đặc biệt là nguồn cung phong phú.

Một số tin rao bán Mazda CX-5 2.5 AT đời 2026.

Ở mức giá thấp nhất trong nhóm được rao bán là một chiếc Mazda CX-5 2.5 AT 2016 màu trắng, lắp ráp trong nước, chạy 150.000Km, giá 405 triệu đồng tại Hà Nội. Người bán giới thiệu xe biển Hà Nội, ngoại hình sạch sẽ, sẵn sang tên theo yêu cầu. Với Odo 150.000Km, đây là chiếc hướng đến người mua không quá đặt nặng vấn đề số Km sử dụng, đổi lại mức giá dễ tiếp cận hơn so với mặt bằng chung. Xe thuộc đời 2.5L nên vẫn giữ ưu điểm vận hành khỏe, phù hợp người đi lại nhiều hoặc thích cảm giác lái tốt.

Một lựa chọn khác cũng tại Hà Nội là chiếc Mazda CX-5 2.5 AT 2016 màu trắng, số Odo tương đương 150.000Km nhưng được rao giá nhỉnh hơn, ở mức 416 triệu đồng. Người bán mô tả xe đã lên bản faclift với phanh điện tử, cửa sổ trời, hệ thống âm thanh loa Bose, hai ghế chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng và khóa thông minh hai chìa. Nếu thông tin đúng như mô tả, chiếc này có lợi thế về trang bị so với mặt bằng chung của đời 2016.

Ảnh thực tế một chiếc Mazda CX-5 2.5 AT đời 2026 được rao bán.

Ở mức giá cao hơn, khu vực Vĩnh Phúc có chiếc Mazda CX-5 2.5 AT 2016 màu cát, chạy 100.000Km, rao giá 435 triệu đồng. Chiếc này mới đi 10 vạn Km, thấp hơn đáng kể so với hai xe ở Hà Nội. Người bán giới thiệu xe có đèn bi LED, dải định vị ban ngày, mâm đúc, cảm biến trước sau và nội thất ghế da nguyên bản. Lợi thế Odo thấp giúp mức giá 435 triệu trở nên hợp lý, đặc biệt với người mua tìm xe gia đình còn giữ chất lượng tốt, ít hao mòn.

Cao nhất trong danh sách là chiếc Mazda CX-5 2.5 AT 2016 tại Hải Phòng, giá 439 triệu đồng. Mặc dù Odo không được ghi rõ, người bán mô tả đây là bản đầy đủ với phanh tay điện tử, dẫn động bốn bánh theo tiết lộ trong phần mô tả, ghế chỉnh điện, màn hình giải trí trung tâm trang bị loa Bose. Mức giá này thuộc diện cạnh tranh so với những xe CX-5 2016 dẫn động cầu trước vốn đang chiếm đa số trên thị trường.

Quan sát chung cho thấy, mức giá từ 405 - 439 triệu đồng tương ứng với sự khác biệt về Odo, trang bị và khu vực rao bán. Những chiếc ở Hà Nội thường có lợi thế sang tên nhưng thường Odo cao hơn. Xe ở các tỉnh như Vĩnh Phúc hoặc Hải Phòng đôi khi có Odo thấp hoặc trang bị nhỉnh hơn.

Với tầm giá hơn 400 triệu đồng, Mazda CX-5 đời 2016 tiếp tục là lựa chọn hợp lý cho người lần đầu mua xe hoặc hộ gia đình muốn lên đời từ sedan sang SUV cỡ trung. Nếu ưu tiên giá rẻ có thể xem những chiếc như 405 triệu đồng, còn người tìm Odo thấp hoặc bản đủ sẽ quan tâm các xe như ở mức 435 - 439 triệu đồng.