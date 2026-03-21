Từ gần 500 triệu đồng, nên chọn mua Honda City hay Toyota Vios?

Honda City là dòng sedan cỡ nhỏ, hiện đang được phân phối 3 phiên bản: City 1.5 G, City 1.5 L, City 1.5 RS có giá niêm yết từ 499-569 triệu đồng. Đối thủ mạnh của Honda City chính là Toyota Vios. Dòng sedan cỡ nhỏ này của Toyota có các phiên bản: Vios 1.5E MT, Vios 1.5E CVT, Vios 1.5G CVT, giá niêm yết dao động từ 458-545 triệu đồng. Hai mẫu xe này đều có những ưu điểm, tạo sức hút đối với người hâm mộ.

So sánh về ngoại thất

Cả hai mẫu xe đều thuộc phân khúc sedan hạng B, hướng đến khách hàng gia đình và dịch vụ, nhưng theo đuổi hai phong cách khác nhau: City thiên về trẻ trung, thể thao; Vios chú trọng sự bền bỉ, an toàn và hài hòa. Honda City 2026 nổi bật với phong cách thể thao rõ nét hơn, thể hiện qua lưới tản nhiệt tổ ong, cản trước hầm hố và các chi tiết khuếch tán gió phía sau. Phiên bản RS còn tăng thêm sự cá tính với đèn LED và trang bị hiện đại.

Trong khi đó, Toyota Vios 2026 mang thiết kế góc cạnh nhưng theo hướng trung tính, hài hòa hơn, với hiệu ứng 3D ở đầu xe, các đường dập nổi thân xe và tổng thể thiên về sự lịch lãm, phù hợp số đông.City có sự phân cấp rõ ràng giữa các phiên bản, đặc biệt ở mâm xe (15–16 inch) và hệ thống phanh (tang trống vs đĩa). Bản RS nổi bật hơn về trang bị.

Vios lại có cách tiếp cận đồng đều hơn, sử dụng đèn LED trước/sau hiện đại và mâm hợp kim 15 inch mang tính cân bằng giữa thẩm mỹ và thực dụng. Honda City hướng đến người dùng trẻ hoặc thích cảm giác lái năng động, thiết kế nổi bật. Ngược lại, Toyota Vios tập trung vào sự ổn định, an toàn 5 sao và tính thực dụng, phù hợp với khách hàng gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ.

Honda City 2026 có những ưu điểm về ngoại thất như: Thiết kế thể thao, hiện đại, nổi bật hơn trong phân khúc; Phiên bản RS có trang bị ngoại thất hấp dẫn (LED, kiểu dáng riêng); Mâm lớn 16 inch ở bản cao giúp xe trông cứng cáp, khỏe khoắn. Trong khi đó, Toyota Vios 2026 có ưu điểm: Thiết kế hài hòa, dễ tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng; Trang bị đèn LED đồng bộ, tiết kiệm năng lượng; Định vị an toàn cao (chuẩn 5 sao), phù hợp gia đình và dịch vụ; Sản xuất trong nước, dễ bảo trì và phổ biến phụ tùng.

Tuy nhiên, ngoại thất của Honda City 2026 cũng có sự chênh lệch trang bị giữa các phiên bản khá rõ. Không những thế, thiết kế thể thao xe có thể không phù hợp với người thích sự trung tính. Bản thân dòng xe Toyota Vios 2026 cũng có những hạn chế về ngoại thất: Thiết kế chưa thực sự nổi bật hay cá tính; Mâm 15 inch có phần kém thể thao so với đối thủ dùng mâm lớn hơn; Ít điểm nhấn riêng biệt giữa các phiên bản.

So sánh về nội thất

Honda City Sensing 2026 và Toyota Vios 2026 đều có bước nâng cấp rõ rệt về nội thất, nhưng đi theo hai hướng khác nhau: City thiên về không gian rộng rãi và công nghệ hiện đại. Trong khi Toyota Vios chú trọng sự tiện nghi cân bằng và cảm giác sử dụng thân thiện.

Honda City Sensing 2026 nổi bật với khoang nội thất hoàn thiện tốt, sử dụng vật liệu da và nhựa mềm kết hợp thiết kế liền mạch, mang lại cảm giác cao cấp, thậm chí tiệm cận phân khúc C. Màn hình cảm ứng 8 inch trang bị tiêu chuẩn, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, cùng hệ thống 8 loa trên bản cao giúp trải nghiệm giải trí vượt trội.

Ngoài ra, các tiện ích như lẫy chuyển số, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau và đặc biệt là Honda Connect trên bản RS giúp tăng tính công nghệ và tiện lợi. Điểm mạnh lớn nhất của City là không gian: trục cơ sở 2.600 mm cho khoang sau rộng rãi hàng đầu phân khúc, kết hợp khoang hành lý lên tới 536L rất phù hợp cho gia đình hoặc đi xa.

Trong khi đó, Toyota Vios 2026 mang đến không gian nội thất hài hòa, dễ sử dụng với tông màu đen kết hợp chi tiết crôm tạo cảm giác sang trọng vừa phải. Ghế ngồi thiết kế thể thao, da đục lỗ thoáng khí giúp tăng sự thoải mái, đặc biệt khi di chuyển lâu. Hàng ghế sau có thêm tựa tay và khay để cốc – chi tiết nhỏ nhưng thực dụng. Hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng nổi, âm thanh 6 loa đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản. Các tiện ích như điều hòa tự động, màn hình Optitron, nút bấm khởi động và nhiều cổng sạc (kể cả cho hàng ghế sau) giúp Vios ghi điểm ở sự tiện nghi và thân thiện với người dùng.

Về ưu điểm, Honda City Sensing 2026 vượt trội ở không gian rộng rãi, khoang hành lý lớn, công nghệ hiện đại và trải nghiệm giải trí tốt hơn, phù hợp với người dùng trẻ hoặc gia đình thường xuyên di chuyển xa. Tuy nhiên, nhược điểm là sự phân cấp trang bị giữa các phiên bản khá rõ, bản tiêu chuẩn vẫn dùng ghế nỉ và ít tiện nghi hơn.

Ngược lại, Toyota Vios 2026 có ưu điểm ở sự thực dụng, dễ sử dụng, tiện nghi đủ dùng và bố trí hợp lý cho mọi vị trí ngồi, phù hợp với nhu cầu gia đình hoặc dịch vụ. Điểm hạn chế là công nghệ giải trí và độ “cao cấp” trong vật liệu chưa nổi bật bằng City, không gian và dung tích khoang hành lý cũng không ấn tượng bằng đối thủ.

Về động cơ và an toàn

Honda City 2026 nhỉnh hơn về hiệu năng khi sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số CVT giúp xe vận hành mượt mà, linh hoạt hơn trong đô thị. Trong khi đó, Toyota Vios 2026 dùng động cơ 1.5L 2NR-FE cho công suất khoảng 107 mã lực và 140 Nm, thiên về sự bền bỉ, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời có cả tùy chọn số sàn lẫn tự động để phù hợp nhiều nhu cầu.

Về an toàn, City 2026 nổi bật với gói Honda Sensing trang bị tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản, mang đến loạt tính năng hỗ trợ lái hiện đại như phanh giảm thiểu va chạm, ga tự động thích ứng và giữ làn đường. Tuy nhiên, xe lại thiếu cảm biến lùi và số túi khí tối đa là 6. Ngược lại, Vios 2026 không có gói hỗ trợ lái toàn diện như City nhưng vẫn sở hữu các tính năng quan trọng như cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, cảm biến trước/sau, cùng lợi thế lớn với 7 túi khí, tăng mức độ an toàn bị động.

Đánh giá chung

Honda City 2026 phù hợp với những người ưu tiên cảm giác lái tốt, thiết kế trẻ trung, không gian rộng rãi và nhiều công nghệ hiện đại, trong khi Toyota Vios 2026 lại ghi điểm nhờ sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định và các trang bị an toàn thực dụng.

Nếu bạn tìm kiếm một mẫu xe năng động, trải nghiệm hiện đại và nổi bật, City 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc; còn nếu cần một chiếc xe dễ dùng, cân bằng, bền bỉ và phù hợp sử dụng lâu dài, Vios 2026 sẽ là hợp lý hơn.