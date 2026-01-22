Tầm giá 500 triệu đồng, chọn mua Mazda2 hay Honda City dịp xuân 2026?

Hiện Mazda2 được phân phối tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản khác nhau, có giá từ 403-529 triệu đồng. Trong khi đó, Honda City có giá niêm yết đắt hơn một chút, dao động từ 499-569 triệu đồng. Hai mẫu xe sedan này có nhiều điểm sánh cạnh nhau, không khỏi khiến nhiều người phân vân chưa biết chọn mua mẫu xe nào dịp xuân 2026 này.

So sánh về ngoại thất

Chọn Honda City nếu bạn cần xe rộng rãi, thực dụng, đi gia đình và muốn sự bền bỉ, dễ sử dụng lâu dài. Đối lại, Mazda2 lại có ngoại thất ưu tiên thiết kế đẹp, nhỏ gọn, và đề cao cảm giác “xe cao cấp” trong tầm tiền.

Honda City phù hợp nếu bạn ưu tiên không gian và tính thực dụng. Kích thước lớn hơn đáng kể giúp khoang cabin rộng rãi, chỗ ngồi hàng sau thoải mái hơn, phù hợp cho gia đình nhỏ hoặc thường xuyên chở nhiều người.

Thiết kế mới mang phong cách thể thao, đặc biệt ở bản RS, cùng mâm lớn và phanh đĩa sau (trên bản L, RS) mang lại cảm giác lái ổn định và an tâm hơn khi đi đường dài. City cũng là mẫu xe nổi tiếng về độ bền, chi phí sử dụng hợp lý và giá trị bán lại cao.

New Mazda2 lại phù hợp với người trẻ, ưu tiên thiết kế và cảm giác lái trong đô thị. Dáng xe nhỏ gọn hơn giúp xoay trở dễ dàng, đỗ xe thuận tiện. Ngoại hình xe mang đậm chất cao cấp nhờ ngôn ngữ thiết kế KODO mới, trông như một “Mazda 3 thu nhỏ”.

Trang bị đèn LED toàn bộ và đèn tự động cân bằng góc chiếu là điểm cộng hiếm có trong phân khúc B. Xe thích hợp cho người đi lại chủ yếu trong thành phố, đề cao tính thẩm mỹ và trải nghiệm lái linh hoạt.

So sánh về nội thất

Xét riêng ở góc độ nội thất, Honda City và New Mazda2 có những điểm khác biệt nhất định về hướng tiếp cận. Mazda2 đề cao thiết kế nội thất tinh tế, cảm giác cao cấp và công nghệ hỗ trợ người lái. Còn Honda City ưu tiên không gian rộng, tiện nghi phục vụ gia đình và sự thoải mái lâu dài.

Honda City ghi điểm ở sự rộng rãi và tính thực dụng. Khoang cabin có không gian hàng đầu phân khúc, đặc biệt là hàng ghế sau, phù hợp cho gia đình hoặc những chuyến đi dài. Cách bố trí nội thất đơn giản, dễ làm quen, các chi tiết được hoàn thiện chỉn chu hơn trước. Ở các phiên bản cao, City nổi bật với ghế bọc da, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau và hệ thống âm thanh 8 loa, mang lại sự tiện nghi rõ rệt cho cả người lái lẫn hành khách.

Trong khi đó, New Mazda 2 lại thiên về cảm xúc và trải nghiệm tinh tế. Nội thất được thiết kế theo triết lý ánh sáng – bóng tối, tạo cảm giác cao cấp và hiện đại trong một không gian nhỏ gọn. Khả năng cách âm được cải thiện đáng kể, giúp cabin yên tĩnh hơn khi đi phố lẫn đường trường.

Ghế nỉ thiết kế mới chú trọng tư thế ngồi tự nhiên, giảm mệt mỏi, kết hợp loạt trang bị công nghệ nổi bật trong phân khúc như HUD, Apple CarPlay/Android Auto, gương chống chói tự động và hệ thống Mazda Connect.

Sức mạnh và trang bị an toàn

Honda City nhỉnh hơn về sức mạnh với động cơ 1.5L i-VTEC cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số CVT mang lại khả năng vận hành mượt và tiết kiệm nhiên liệu. Điểm vượt trội lớn nhất của City là gói an toàn chủ động Honda Sensing được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản, bao gồm các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như phanh giảm thiểu va chạm, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn và đèn pha tự động. Bản RS còn có tới 6 túi khí, phù hợp với người dùng ưu tiên mức độ an toàn cao, dù xe vẫn thiếu cảm biến lùi.

Sức mạnh của Mazda2 sedan 1.5L không bằng Honda City, khi dòng xe Mazda2 sở hữu động cơ Skyactiv-G cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, thấp hơn đôi chút so với City. Tuy nhiên, Mazda2 sở hữu hộp số tự động 6 cấp giúp cảm giác lái thể thao và phản hồi rõ ràng hơn. Xe được bổ sung hệ thống dừng/khởi động thông minh và kiểm soát gia tốc nâng cao, phù hợp với môi trường đô thị. Về an toàn, Mazda 2 chủ yếu tập trung vào các trang bị tiêu chuẩn với 2 túi khí và các hệ thống hỗ trợ cơ bản, bù lại có cảm biến lùi tiện dụng khi di chuyển trong phố.

Honda City phù hợp với người dùng đề cao sức mạnh và các công nghệ an toàn chủ động hiện đại. Trong khi đó, Mazda 2 hướng tới trải nghiệm lái linh hoạt, trang bị vừa đủ và thuận tiện cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị.

Đánh giá chung

Có thể thấy, về ngoại thất, Honda City phù hợp với người cần không gian rộng, thiết kế thể thao và tính thực dụng cho gia đình, trong khi Mazda2 ghi điểm nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, trẻ trung và cảm giác sang trọng.

Xét nội thất, Honda City ưu tiên sự rộng rãi, tiện nghi và thoải mái cho hành trình dài, còn Mazda2 tập trung vào thiết kế tinh tế, cách âm tốt và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái. Về vận hành, Honda City mạnh mẽ hơn với động cơ 1.5L i-VTEC và hộp số CVT, trong khi Mazda2 có hộp số tự động 6 cấp cho cảm giác lái thể thao, linh hoạt trong đô thị.

Nhìn chung, cả Honda City và Mazda2 đều có những tính năng cạnh tranh mạnh mẽ với nhau. Mỗi mẫu xe đều có ưu điểm riêng. Đây đều là các dòng sedan đáng mua trong tầm giá 500 triệu đồng.