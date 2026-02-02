Honda City hatchback lộ hồ sơ đăng ký kiểu dáng tại Việt Nam

Cụ thể, trong Công báo sở hữu công nghiệp số mới nhất, hai chi tiết gồm cản trước và ốp cản sau mang tên Honda đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Khi đối chiếu với các mẫu xe Honda đang bán tại thị trường Đông Nam Á, những chi tiết này trùng khớp với thiết kế của Honda City phiên bản hatchback – biến thể hiện chưa xuất hiện trong danh mục sản phẩm chính hãng tại Việt Nam.

Honda City hatchback bản nâng cấp đã ra mắt tại Thái Lan từ đầu năm 2024, sở hữu diện mạo khác biệt rõ rệt so với bản sedan. Không chỉ thay đổi phần đuôi xe, biến thể hatchback còn được tinh chỉnh mạnh về thiết kế tổng thể, trong đó cản trước và bộ khuếch tán gió phía sau mang phong cách thể thao, tạo hình hầm hố hơn đáng kể.

Theo thông tin đăng ký, các chi tiết xuất hiện tại Việt Nam thuộc phiên bản RS của City hatchback. Xe sử dụng lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong quen thuộc nhưng được mở rộng kích thước, kết hợp hốc gió lớn và bộ khuếch tán gió cỡ lớn ở phía sau. Bộ mâm giữ nguyên thiết kế cơ bản so với sedan, song chuyển sang sơn tối màu, thay cho kiểu phay xước phối hai tông màu.

Khoang nội thất của City hatchback nhìn chung không khác nhiều so với bản sedan đang bán tại Việt Nam. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này được trang bị nội thất phối hai tông màu đỏ – đen, ghế ngồi thể thao, màn hình giải trí trung tâm 8 inch cùng màn hình đa thông tin 4,2 inch phía sau vô-lăng.

Honda City tại Việt Nam hiện sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên. Trong khi đó, City hatchback ở Thái Lan có thêm các tùy chọn gồm động cơ 1.0L tăng áp và hệ truyền động hybrid 1.5L. Trong bối cảnh Honda đã bắt đầu lắp ráp CR-V hybrid trong nước, khả năng City được bổ sung phiên bản hybrid trong tương lai là điều không thể loại trừ. Trang bị an toàn của City hatchback cũng tương đương sedan, với điểm nhấn là gói hỗ trợ lái Honda Sensing.

Dù vậy, khả năng Honda City hatchback được mở bán chính thức tại Việt Nam vẫn chưa thực sự rõ ràng. Thị hiếu người dùng trong nước vẫn nghiêng về sedan, thể hiện qua doanh số thấp của Mazda2 hatchback hay việc Toyota Yaris đã bị dừng phân phối, trong khi Vios vẫn duy trì vị thế chủ lực.

Tuy nhiên, nếu được bổ sung thêm biến thể hatchback, Honda City vẫn có thể gia tăng áp lực cạnh tranh lên các đối thủ trực tiếp như Toyota Vios, Hyundai Accent hay tân binh Skoda Slavia.