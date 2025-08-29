Trạm sạc đầu tiên trên thế giới đạt 100MW được đặt tại đâu?

Trạm sạc siêu tốc đầu tiên trên thế giới dành riêng cho xe tải điện hạng nặng chính thức đi vào hoạt động tại Bắc Xuyên, Tứ Xuyên. Với tổng vốn đầu tư 150 triệu nhân dân tệ (20,86 triệu USD) và diện tích gần 46.538 m2, đây được xem là cột mốc quan trọng trong quá trình điện khí hóa ngành vận tải nặng.

Trạm được thiết kế với công suất 100 MW, bao gồm 18 khu sạc siêu tốc 1,44 MW và 108 khu sạc 600 kW, đủ khả năng phục vụ 700 xe tải điện mỗi ngày và cung cấp hơn 300.000 kWh điện. Ngoài ra, công trình còn tích hợp mái che năng lượng mặt trời gần 1 MW cùng hai hệ thống lưu trữ năng lượng làm mát bằng gió - chất lỏng dung lượng 215 kWh.

Trạm sử dụng thiết bị sạc Huawei Megawatt, tương thích với xe tải điện hạng nặng chuẩn 3.5C. Công nghệ này cho phép “sạc 5 phút, chạy 100 km”, mang đến lợi ích kinh tế rõ rệt cho chủ xe. Trung bình, mỗi xe tải có thể tiết kiệm 1,5 nhân dân tệ (0,21 USD) cho mỗi km, tương đương 150.000 nhân dân tệ (21.000 USD) mỗi năm, gần bằng chi phí mua một chiếc xe tải mới sau ba năm vận hành.

Đối với các nhà khai thác, hiệu suất sạc cao hơn cũng giúp cải thiện hiệu quả vận hành thêm khoảng 15%. Một trong những cải tiến đáng chú ý của trạm là hệ thống “lưới điện siêu nhỏ” tích hợp nguồn năng lượng mặt trời, lưu trữ và tải, cho phép vận hành linh hoạt ở cả chế độ kết nối lưới và độc lập. Nhờ đó, trạm vẫn duy trì hoạt động ổn định ngay cả trong giờ cao điểm hoặc khi xảy ra sự cố mất điện cục bộ.

Giải pháp này còn ứng dụng công nghệ VPP (Virtual Power Plant - Nhà máy điện ảo) để tối đa hóa việc sử dụng năng lượng tái tạo. Trung bình, trạm có thể tự tạo ra khoảng 5.000 kWh điện mỗi ngày, đồng thời tận dụng cơ chế chênh lệch giá điện để giảm chi phí và tạo thêm doanh thu.

Sự ra đời của trạm sạc siêu tốc 100 MW không chỉ thúc đẩy điện khí hóa xe tải hạng nặng mà còn góp phần giảm khoảng 45.000 tấn khí thải carbon mỗi năm. Đây được xem là bước tiến quan trọng, mở đường cho một hệ sinh thái vận tải xanh, bền vững và hiệu quả hơn về mặt kinh tế.