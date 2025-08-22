“Cuộc sống mới” đầy bất ngờ từ pin xe điện cũ

Những lợi ích từ pin xe điện mang đến một nguồn điện dồi dào trong một kích thước nhỏ gọn. Đặc biệt, pin lithium-ion có tốc độ xả chậm, nghĩa là không bị mất nhiều năng lượng khi không sử dụng. Pin lithium-ion cũng được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị như điện thoại di động, máy tính xách tay và dụng cụ điện.

Nhiều pin xe điện thế hệ đầu tiên đã dần đến "tuổi thọ" cần thay thế.

Tuy nhiên, việc thải bỏ loại pin này mà không gây hại cho môi trường là một thách thức lớn. Điều này là vì chúng chứa các thành phần như coban, niken, mangan, silic và chất điện phân có thể gây hại cho môi trường và tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn nếu không được xử lý đúng cách tại các trung tâm tái chế. Hơn nữa, quá trình tái chế pin đòi hỏi thiết bị đặc biệt, tốn kém và mất nhiều thời gian.

Tuổi thọ của pin xe điện thường từ 10 đến 20 năm, điều này có nghĩa những khối pin từ thế hệ xe điện đầu tiên đang dần đến hồi kết. Kết quả là, nhiều biện pháp đã được đưa ra nhằm giải quyết mối lo ngại liên quan đến việc tái chế pin xe điện cũ.

Một trong số này có thể kể đến là giải pháp được một số công ty như General Motors (GM) đưa ra. Thay vì chỉ đơn giản thải bỏ, họ đang tìm kiếm cách tái sử dụng những viên pin này như nguồn dự trữ năng lượng cho điện gió và điện mặt trời. Hệ thống lưu trữ này cho phép điện từ các nguồn tái tạo được hòa vào lưới điện vào ban đêm hoặc khi không có gió, từ đó cung cấp năng lượng cho nhiều ứng dụng từ hộ gia đình đến bệnh viện.

Cụ thể, GM đã hợp tác với Redwood Materials nhằm tìm ra phương pháp tái sử dụng pin cũ hiệu quả. Những viên pin vẫn còn đủ dung lượng để lưu trữ năng lượng cố định được sử dụng trong các “lưới điện siêu nhỏ”, vốn là những lưới điện quy mô nhỏ hoạt động độc lập để cung cấp điện cho khu vực địa phương. Một ví dụ điển hình là việc lắp đặt pin xe điện đã qua sử dụng trong một lưới điện siêu nhỏ tại Sparks, Nevada (Mỹ), từ đó cung cấp nguồn điện dự phòng cho một công ty cơ sở hạ tầng AI.

Sẽ rất tuyệt vời khi tận dụng các khối pin xe điện cũ để lưu trữ điện sản sinh từ hệ thống năng lượng mặt trời.

Tại California, B2U Storage Solutions đã mở một trang trại năng lượng mặt trời sử dụng pin cũ từ xe điện Honda Clarity và Nissan Leaf để lưu trữ 28 megawatt giờ điện, đủ để cung cấp năng lượng cho khoảng 9.500 hộ gia đình. Việc tái sử dụng pin xe điện không chỉ giúp giảm thiểu rác thải mà còn giảm tác động môi trường từ quá trình sản xuất ban đầu.

Những nỗ lực này rất được đánh giá cao bởi quá trình khai thác khoáng sản cần thiết cho pin lithium-ion có thể gây hại cho môi trường, đồng thời các chuyên gia đang lo ngại về tính bền vững của cả hoạt động khai thác và sản xuất pin. Vào tháng 7/2025, GM và Redwood Materials đã ký một biên bản ghi nhớ không ràng buộc nhằm thúc đẩy việc triển khai các hệ thống lưu trữ năng lượng sử dụng pin mới do GM sản xuất tại Mỹ, cùng với các bộ pin tái sử dụng từ xe điện GM. Sự hợp tác này không chỉ có tiềm năng cung cấp điện cho hộ gia đình mà còn cho các cơ sở yêu cầu mức năng lượng cao như trung tâm dữ liệu.