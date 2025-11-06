SUV điện giá hơn 500 triệu đồng nhiều công nghệ hiện đại, phạm vi hoạt động 1.300 km

Mẫu xe mới GAC Aion i60, thuộc dòng SUV hạng C của GAC Aion, vừa chính thức được mở bán tại thị trường Trung Quốc vào ngày 3/11. Đây là mẫu xe EREV đầu tiên của hãng, cho phép vận hành như xe điện thông thường nhưng có thể sạc bằng động cơ xăng khi pin cạn, giúp mở rộng đáng kể phạm vi di chuyển.

GAC Aion i60 ra mắt

Theo thông tin từ GAC Aion, i60 sẽ có hai phiên bản: EREV và EV thuần điện, với mức giá dự kiến khoảng 140.000 Nhân dân tệ (khoảng 518 triệu đồng), rẻ hơn nhiều so với một số mẫu SUV chạy xăng như Mazda CX-5.

Về thiết kế, Aion i60 mang phong cách hiện đại với cụm đèn pha LED nối liền, tay nắm cửa ẩn hoặc bán ẩn và bộ mâm đa chấu cao cấp. Phần đuôi xe được trang bị cụm đèn hậu LED liền dải, logo phát sáng và ống xả ẩn, tạo nên tổng thể liền mạch và hiện đại. Kích thước của xe lần lượt là 4.685 mm x 1.854 mm x 1.660 mm, với chiều dài cơ sở 2.775 mm.

GAC Aion i60 có hai phiên bản EREV và EV thuần điện

Phiên bản thuần điện (EV) của Aion i60 có hai tùy chọn động cơ điện với công suất 150 kW (201 mã lực) và 165 kW (221 mã lực), đi kèm ba gói pin dung lượng 47,829 - 62,268 - 75,26 kWh, cho phạm vi hoạt động từ 400 đến 650 km theo tiêu chuẩn CLTC. Đối với phiên bản EREV, xe được trang bị động cơ xăng 1.5L công suất 74 kW (99 mã lực) kết hợp với mô-tơ điện 150 kW hoặc 165 kW, cùng pin lithium iron phosphate dung lượng 29,165 kWh, mang lại quãng đường chạy thuần điện 160 km và tổng phạm vi hoạt động có thể vượt 1.300 km.

Aion i60 có phạm vi hoạt động lên tới 1.300 km

Với công nghệ tiên tiến và giá bán cạnh tranh, GAC Aion i60 đang thu hút sự chú ý lớn từ giới yêu xe. Aion i60 bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày 3/11, trước khi chính thức mở bán vào đầu năm 2026. Ngoài i60, hãng cũng đang phát triển nhiều dòng xe điện và hybrid khác nhằm mở rộng thị phần trong giai đoạn 2026 - 2027.