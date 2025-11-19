Thêm lựa chọn xe ô tô điện nội khu tại Việt Nam

Mẫu xe concept xe tải điện mini đầu tiên được thiết kế tại Việt Nam, mang tên GIO Tano 250. Xe được trưng bày bên trong Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực Hà Nội 2025 – Hanoi MIP Fair 2025. Đây là dòng sản phẩm hoàn toàn mới thuộc thương hiệu GIO do Thái Hưng Corp nghiên cứu, phát triển tại nhà máy tỉnh Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ). Dự kiến xe sẽ sớm được bán ra thị trường trong thời gian tới.

GIO Tano 250 trở thành phương tiện vận chuyển thông minh dành cho các hộ kinh doanh nhỏ, nông hộ sản xuất, cơ sở thủ công nghiệp và khu du lịch sinh thái. Xe được thiết kế để dễ vận hành, tiết kiệm chi phí, có thể di chuyển linh hoạt trong đường làng, khu dân cư, chợ đầu mối hay khuôn viên nhà xưởng – nơi xe tải truyền thống khó tiếp cận.

Xe không chỉ là một phương tiện chở hàng đạt quy chuẩn QCVN 119/2024 TT-BGTVT, mà còn là giải pháp di chuyển bền vững cho các mô hình kinh tế địa phương. Với ưu điểm vận hành êm ái, không phát thải, mẫu xe đặc biệt phù hợp với các khu vực hạn chế tiếng ồn và bảo vệ môi trường, như khu resort, khu nông nghiệp công nghệ cao hay khu đô thị xanh.

Tano 250 sẽ trở thành “người bạn đồng hành” của lao động Việt, giúp giảm chi phí vận chuyển, tăng hiệu quả sản xuất và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch trong lĩnh vực giao thông vận tải nội địa.

Mẫu GIO Tano 250 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 2.400 x 1.000 x 1.650mm, chiều dài cơ sở 1800 mm, khoảng sáng gầm 150 mm, cùng động cơ điện công suất 1.2 kW và mô-men xoắn cực đại 40 Nm. Xe được định vị là dòng tải điện mini linh hoạt, dễ vận hành, tiết kiệm năng lượng và phù hợp với điều kiện đường sá Việt Nam.

Ngay sau khi nhận ý tưởng, nhóm kỹ sư đã tiến hành khảo sát thực tế và thử nghiệm các mẫu thiết kế dựa trên nhu cầu của những nhóm khách hàng như nông dân, cơ sở sản xuất thủ công, khu du lịch sinh thái hay công nhân.

Xe được thiết kế mở, dễ thay đổi khung vỏ theo môi trường vận hành, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn công thái học dành riêng cho vóc dáng người Việt ở các chi tiết như ghế ngồi, vô-lăng, mái che và hệ thống chiếu sáng. Khi bước vào sản xuất thương mại, xe sẽ tiếp tục được hoàn thiện về thẩm mỹ và vật liệu để phù hợp hơn với thị hiếu người tiêu dùng.