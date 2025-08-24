Mazda phát triển nền tảng xe điện chuyên dụng tách rời khỏi Trung Quốc

EZ-6 hiện là mẫu xe thuần điện mà Mazda hiện đang cung cấp trên thị trường Trung Quốc. Xe sử dụng nền tảng dành riêng cho xe điện mang tên EPA1 có nguồn gốc từ nhà sản xuất ô tô Changan của Trung Quốc.

EZ-6 là mẫu sedan điện sử dụng nền tảng EPA1 có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Giờ đây, công ty Nhật Bản đã phát triển một nền tảng xe điện riêng của mình với thiết kế theo phong cách ván trượt đặc trưng và bộ pin phẳng được đặt dưới sàn xe. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết nền tảng này có tính linh hoạt cao, cho phép hỗ trợ nhiều tùy chọn pin và loại xe khác nhau, cũng như khả năng cập nhật phần mềm trong tương lai.

Theo báo cáo từ Moto Authority, chiếc xe điện đầu tiên sử dụng nền tảng mới của Mazda có thể là một chiếc SUV. Mẫu xe này sẽ được sản xuất tại Nhật Bản để phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Xe sẽ sử dụng pin với các cell pin được phát triển hợp tác với Panasonic.

Nền tảng xe điện chuyên dụng do chính Mazda phát triển.

Không dừng lại ở đó, Mazda cũng đang phát triển một phiên bản động cơ hybrid để sử dụng trong các mẫu xe của hãng trong tương lai, với động cơ xăng có thể là loại động cơ xoay nhỏ đóng vai trò như bộ mở rộng phạm vi hoạt động. Đây là thiết lập tương tự đã được công ty áp dụng cho mẫu crossover điện MX-30 mà Mazda tung ra tại một số thị trường.

Trước khi ra mắt mẫu xe điện đầu tiên sử dụng nền tảng chuyên dụng, Mazda sẽ giới thiệu một mẫu crossover điện khác sử dụng nền tảng từ Changan, được biết đến với tên gọi Mazda Arata concept.

Mazda Arata concept đã được Mazda giới thiệu trước đó.

Bên cạnh đó, Mazda cũng đã cập nhật thông tin về dòng động cơ 4 xi-lanh Skyactiv-Z mới, được công bố lần đầu vào mùa thu năm ngoái. Dòng động cơ này được tối ưu hóa cho các ứng dụng hybrid và sẽ kết hợp với hệ thống hybrid riêng của Mazda trong hệ truyền động dự kiến ra mắt vào năm 2027 trên mẫu CX-5 thế hệ tiếp theo. Mazda CX-5 mới đã được phát hiện đang trong quá trình thử nghiệm và dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.