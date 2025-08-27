Công nghệ đột phá giải quyết nỗi lo lớn nhất của xe điện

Theo báo cáo từ Interesting Engineering, Viện Công nghệ Sản xuất và Vật liệu Tiên tiến Fraunhofer (IFAM) của Đức mới đây đã giới thiệu một kỹ thuật đo lường sáng tạo để hiện thực hóa những yêu cầu như trên.

Công nghệ mới cung cấp khả năng kiểm tra pin 1.000.000 lần/giây để tăng cường sự an toàn.

Dựa trên phương pháp quang phổ trở kháng, công nghệ mới cho phép các nhà khoa học nghiên cứu vật liệu điện bằng cách đo điện trở của chúng đối với dòng điện ở nhiều tần số khác nhau. Công nghệ này có thể phát hiện nhiệt độ sớm, từ đó tắt pin kịp thời và tránh hư hỏng. Nó cũng cải thiện quá trình sạc cho xe điện (EV) bằng cách tối ưu hóa tốc độ sạc dựa trên thời gian cần thiết.

Trước đây, các phiên bản quang phổ trở kháng chỉ có thể hoạt động khi pin ở trạng thái nghỉ. Tuy nhiên, với cải tiến từ IFAM, giờ đây pin có thể được kiểm tra ngay cả khi đang sử dụng, từ đó giúp tiết kiệm thời gian và cung cấp dữ liệu quan trọng về tình trạng và hiệu suất của pin, với tốc độ đo lên đến một triệu lần mỗi giây.

Người đứng đầu dự án tại IFAM, Hermann Pleteit, cho rằng công nghệ này sẽ mở đường cho việc kéo dài tuổi thọ pin để sử dụng trong các ứng dụng đề cao sự an toàn.

Không chỉ ứng dụng cho xe điện, pin mạnh hơn và bền hơn cũng giúp tăng cường khả năng lưu trữ năng lượng tái tạo như gió và mặt trời, với khả năng lưu trữ năng lượng tốt hơn để đảm bảo lưới điện an toàn. Sự kết hợp giữa năng lượng tái tạo và công nghệ pin mới được xem là chiến lược hiệu quả để duy trì nguồn năng lượng tại nhà, giúp giảm bớt gánh nặng cho lưới điện trong những ngày hè nóng bức.

Không chỉ xe điện mà nhiều lĩnh vực khác cũng được hưởng lợi từ công nghệ mới của IFAM.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng khả năng phân tích tình trạng pin được cải thiện không chỉ giới hạn ở pin lithium-ion mà còn có thể mở rộng đến các loại pin khác, như pin natri-ion và pin lithium-lưu huỳnh. Bằng cách phân tích pin trong quá trình hoạt động, nhóm nghiên cứu đã phát triển một phương pháp giúp giữ pin hoạt động tốt hơn trong thời gian dài, từ đó giảm thiểu rác thải điện tử, tiết kiệm tài nguyên quý giá và cắt giảm chi phí sản xuất.

Công nghệ này hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho ngành vận tải, bao gồm cả trên không và trên mặt nước. Đặc biệt, ngành công nghệ hiện đang tiến tới việc phát triển các mẫu máy bay điện, và giải pháp mới của IFAM sẽ giúp hoàn thành mục tiêu này nhanh hơn.