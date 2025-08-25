Doanh số xe điện tăng trưởng 27% trên toàn cầu

Theo báo cáo mới nhất của Rho Motion, công ty chuyên nghiên cứu chuỗi cung ứng và dữ liệu thị trường xe điện thì doanh số xe điện toàn cầu trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt 10,7 triệu chiếc, tăng 27% so với cùng kỳ 2024. Dù xu hướng chung tích cực, thị trường Mỹ lại cho thấy dấu hiệu chững lại.

Trong tổng số 10,7 triệu xe điện bán ra toàn cầu, Trung Quốc chiếm 6,5 triệu chiếc, tăng 29% so với cùng kỳ. Châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng 30%, đạt 2,3 triệu xe. Tại khu vực này, cả xe thuần điện (BEV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV) đều tăng trưởng mạnh, lần lượt 30% và 32%. Đức dẫn đầu với mức tăng 43%, theo sau là Anh với 32%.

Pháp chỉ tăng 9% trong tháng 7 nhưng giảm 11% tính từ đầu năm. Để kích cầu, chính phủ nước này sẽ tái khởi động chương trình cho thuê xe điện cho hộ thu nhập thấp, dự kiến hỗ trợ hơn 50.000 lượt mua. Trong khi đó, Italy tăng trưởng gần 40%, đưa tỷ lệ sử dụng xe điện lên 11%, dù vẫn còn khoảng cách với Đức (27%) và Anh (hơn 30%).

Trái ngược với châu Âu và Trung Quốc, Bắc Mỹ chỉ đạt mức tăng 2%, tương đương 1 triệu xe. Rho Motion nhận định Mỹ đang gặp trở ngại về chính sách, trong khi Canada cũng cho thấy dấu hiệu chậm lại. Dự báo nhu cầu tại Mỹ có thể tăng ngắn hạn nhưng khó duy trì ổn định lâu dài.

Ngoài các thị trường lớn, phần còn lại của thế giới ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất, tới 42%, tương đương 0,9 triệu xe. Điều này phản ánh xu thế phổ cập xe điện đang lan tỏa ngày càng rộng, vượt ra ngoài các trung tâm truyền thống như Trung Quốc, Mỹ hay châu Âu.

Tại Trung Quốc, dù doanh số tháng 7 giảm 13% so với tháng 6, thị trường vẫn tăng 12% so với cùng kỳ 2024, nâng mức tăng trưởng từ đầu năm lên 29%. Xe điện thuần (BEV) tăng trưởng 40%, trong khi PHEV chỉ tăng 14% và thậm chí giảm theo tháng lẫn theo năm.

Chính phủ Trung Quốc vừa phân bổ vốn cho quý III trong chương trình đổi xe tiêu dùng, vốn đã đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy nhu cầu từ 2024. Vòng hỗ trợ cuối cùng của năm 2025 dự kiến sẽ triển khai vào tháng 10.