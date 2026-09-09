Toyota Vios liên tục bị Honda City "vượt mặt" về doanh số

Kết thúc năm 2025, City đạt doanh số 10.899 xe, tăng 3,8% so với năm 2024. Kết quả này giúp City trở thành một trong số ít mẫu sedan hạng B ghi nhận tăng trưởng trong năm, đồng thời vươn lên vị trí thứ hai trong phân khúc, chỉ sau Toyota Vios.

Bước sang năm 2026, Honda City tiếp tục duy trì vị trí thứ hai về doanh số trong phân khúc sedan hạng B. Đáng chú ý, mẫu xe Nhật Bản đã có hai tháng liên tiếp vượt Toyota Vios về lượng xe bán ra, trong tháng 6 và tháng 7.

Cụ thể, trong tháng 6/2026, khi doanh số của nhiều mẫu sedan hạng B có xu hướng chững lại, Honda City bất ngờ tăng tốc với 912 xe được bán ra, cao hơn gấp đôi Toyota Vios, mẫu xe đạt 436 xe. Sang tháng 7, Vios có sự cải thiện về doanh số, nhưng vẫn không thể vượt qua City. Honda City đạt 1.034 xe bán ra, tiếp tục dẫn đầu phân khúc trong tháng.

Một trong những yếu tố được cho là góp phần thúc đẩy doanh số Honda City trong hai tháng qua là chính sách ưu đãi mạnh tay từ Honda.

Trong tháng 6 và tháng 7/2026, Honda triển khai chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ dành cho khách hàng mua City. Trước đó, mức hỗ trợ được duy trì ở khoảng 50%. Việc tăng mức ưu đãi lên 100% có thể đã tạo động lực đáng kể cho khách hàng xuống tiền, qua đó giúp doanh số City tăng mạnh.

Về sản phẩm, Honda City vốn được đánh giá là một trong những mẫu xe có thiết kế và trang bị nổi bật trong phân khúc sedan hạng B. Tuy nhiên, mức giá tương đối cao từng là một trong những yếu tố khiến mẫu xe này gặp bất lợi trước các đối thủ. Do đó, khi được áp dụng chính sách ưu đãi lớn, chi phí lăn bánh của City trở nên hấp dẫn hơn, qua đó giúp mẫu xe cải thiện đáng kể sức cạnh tranh trên thị trường.

Honda City sở hữu thiết kế theo hướng lịch lãm và hiện đại. Ở phiên bản 2026, mẫu xe không có nhiều thay đổi về kiểu dáng tổng thể nhưng được tinh chỉnh ở một số chi tiết như lưới tản nhiệt dạng tổ ong, cản trước, cản sau, bộ mâm và hệ thống đèn. Xe có chiều dài cơ sở 2.600 mm, góp phần mang đến không gian cabin tương đối rộng rãi so với mặt bằng chung của phân khúc sedan hạng B.

Về vận hành, Honda City 2026 sử dụng động cơ xăng 1.5L i-VTEC 4 xi-lanh, cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, kết hợp hộp số CVT. Xe được trang bị hai chế độ lái ECO và Sport, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp khoảng 5,6 lít/100 km.

Khoang nội thất nổi bật với màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Các phiên bản L và RS được trang bị ghế da, điều hòa tự động cùng một số tiện nghi cao cấp hơn.

Đáng chú ý, hệ thống an toàn chủ động Honda SENSING được trang bị tiêu chuẩn trên cả ba phiên bản G, L và RS. Gói công nghệ này bao gồm các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và giảm thiểu chệch làn đường.

Hiện, Honda City bán ra trên thị trường với 3 phiên bản cùng giá niêm yết từ 499-569 triệu đồng.