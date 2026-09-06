Đại lý giảm giá Honda City, bản cao nhất chỉ còn 499 triệu đồng

Một số đại lý Honda tại Việt Nam đang áp dụng mức ưu đãi lớn cho mẫu xe Honda City sản xuất năm 2026, nhằm giải phóng hàng tồn kho trước khi ra mắt phiên bản nâng cấp.

Honda City RS được giảm đến 70 triệu đồng.

Cụ thể, các đại lý hiện đang áp dụng mức giảm giá lớn cho những chiếc City sản xuất năm 2026, với mức giảm thực tế trung bình khoảng 70 triệu đồng. Theo đó, phiên bản cao cấp City RS hiện được bán với giá 499 triệu đồng, giảm 70 triệu đồng so với giá niêm yết 569 triệu đồng, trong khi bản G tiêu chuẩn có giá thực tế 431 triệu đồng, giảm 68 triệu đồng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Honda dường như đang chuẩn bị tung ra phiên bản mới của City. Theo đó, nguồn tin từ các đại lý cho thấy phiên bản mới của Honda City có thể được giới thiệu vào tháng 10 tới, mặc dù Honda Việt Nam vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Gần đây, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho một số chi tiết ngoại thất của Honda City mới, bao gồm cụm đèn chiếu sáng và cản trước, tương tự như phiên bản vừa ra mắt tại Thái Lan và Ấn Độ. Điều này cho thấy mẫu xe này đã có sự hiện diện pháp lý tại Việt Nam, mặc dù thời điểm chính xác Honda đưa xe mới về nước vẫn chưa được xác định.

Giảm giá là động thái cho thấy Honda sắp tung phiên bản mới của City?

Bên cạnh đó, có thông tin cho biết Honda City mới đã xuất hiện tại nhà máy lắp ráp của hãng, nhưng Honda Việt Nam chưa xác nhận hay phủ nhận điều này. Nếu được đưa về Việt Nam, Honda City 2026 dự kiến sẽ được trang bị nhiều tính năng hiện đại hơn, như màn hình giải trí 10 inch hỗ trợ kết nối không dây và sạc điện thoại không dây trên phiên bản cao cấp.

Ngoài ra, phanh tay điện tử cũng được kỳ vọng sẽ có mặt trên mẫu xe mới. Gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì trên tất cả các phiên bản.

Về động cơ, Honda City mới có thể vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L nếu chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời. Mặc dù phiên bản hybrid đã có mặt tại Thái Lan từ năm 2020, khả năng xuất hiện của phiên bản này tại Việt Nam vẫn chưa rõ ràng do các yếu tố về chi phí sản xuất và giá bán.

Nhờ vào các chương trình ưu đãi và giảm giá mạnh, Honda City đã liên tục dẫn đầu doanh số trong phân khúc sedan hạng B trong tháng 6 và 7. Tuy nhiên, tính chung bảy tháng đầu năm, Toyota Vios vẫn đứng đầu với 5.517 xe bán ra, trong khi Honda City xếp thứ hai với 4.556 xe.