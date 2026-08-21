Honda City 2026 sắp ra mắt khách Việt, bản cũ đang được “xả kho” mạnh

Theo nguồn tin từ đại lý, Honda City 2026 có thể được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, Honda Việt Nam hiện chưa xác nhận thời điểm ra mắt cũng như thông số kỹ thuật của mẫu sedan hạng B này.

Những dấu hiệu về sự xuất hiện của City bản nâng cấp đã xuất hiện từ trước. Một số chi tiết ngoại thất như cụm đèn và cản trước từng được đăng ký tại Việt Nam, với thiết kế tương đồng phiên bản City mới vừa được giới thiệu tại Thái Lan và Ấn Độ. Bên cạnh đó, nguồn tin nội bộ cho biết những chiếc City mới đã xuất hiện tại khu vực nhà máy Honda ở Việt Nam để phục vụ quá trình thử nghiệm.

Nếu được đưa về Việt Nam, Honda City 2026 sẽ tiếp tục là bản nâng cấp giữa vòng đời, với những thay đổi tập trung chủ yếu ở ngoại thất. Phần đầu xe được thiết kế lại với cụm đèn pha mới, dải đèn LED thanh mảnh, lưới tản nhiệt và cản trước mang diện mạo thể thao hơn. Phía sau cũng được tinh chỉnh với cụm đèn hậu và cản sau mới, trong khi bộ mâm hợp kim có thiết kế mới.

Ở thị trường Thái Lan, Honda City nâng cấp còn được bổ sung một số trang bị tiện nghi đáng chú ý như màn hình giải trí trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, đèn viền nội thất và gương chiếu hậu chống chói tự động. Một số phiên bản còn có camera quan sát 360 độ và hệ thống LaneWatch.

Tuy nhiên, danh mục trang bị dành cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được xác nhận. Gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing nhiều khả năng tiếp tục được duy trì trên toàn bộ các phiên bản, tương tự City hiện hành.

Về động cơ, Honda City tại Thái Lan có nhiều lựa chọn, trong đó gồm máy xăng 1.0L tăng áp và hệ truyền động hybrid. Dù vậy, nếu chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, City tại Việt Nam nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên như mẫu xe hiện tại. Việc bổ sung phiên bản hybrid cũng chưa có thông tin chính thức.

Trong lúc chờ phiên bản mới, Honda City hiện hành đang được nhiều đại lý áp dụng ưu đãi lớn, chủ yếu với những xe sản xuất năm 2026. Honda Việt Nam hiện hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua City trong tháng 8, tương đương khoảng 50-56 triệu đồng tùy phiên bản. Tại một số đại lý, tổng mức ưu đãi được đẩy lên khoảng 70 triệu đồng.

Khảo sát tại một showroom ở Hà Nội cho thấy City RS, phiên bản cao cấp nhất, đang được chào bán với giá khoảng 499 triệu đồng, thấp hơn 70 triệu đồng so với giá niêm yết 569 triệu đồng. Trong khi đó, City G có giá thực tế khoảng 431 triệu đồng, giảm 68 triệu đồng. Một số nhân viên bán hàng cho biết lượng xe City G tại đại lý đã không còn nhiều, thậm chí có nơi chỉ còn những chiếc thuộc “lô xe cuối cùng”.

Động thái giảm giá mạnh được cho là vừa nhằm kích cầu trong tháng thấp điểm, vừa có thể giúp đại lý giải phóng lượng xe hiện hành trước khi phiên bản nâng cấp xuất hiện.

Doanh số của Honda City đang có giai đoạn bứt phá đáng chú ý. Mẫu sedan này bán được 912 xe trong tháng 6 và tăng lên 1.034 xe trong tháng 7, qua đó vượt Toyota Vios trong hai tháng liên tiếp. Dù vậy, tính chung 7 tháng đầu năm, Toyota Vios vẫn dẫn đầu phân khúc với 5.517 xe, trong khi Honda City đạt 4.556 xe.