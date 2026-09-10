Loạt mô tô kỷ niệm 105 năm của Moto Guzzi khoác áo cực chất

Đáng chú ý, đây không phải những mẫu xe được phát triển với số lượng sản xuất giới hạn theo một con số cụ thể. Thay vào đó, Moto Guzzi giới hạn thời gian bán của phiên bản 105th Anniversary Edition trong khoảng 15 tháng.

Thay vì sử dụng các màu sơn mang tính hoài niệm như nhiều phiên bản kỷ niệm trước đây, Moto Guzzi lựa chọn màu xám ngọc trai bóng kết hợp những chi tiết màu vàng, nhằm tái hiện ngôn ngữ thiết kế hiện đại, kim loại và đậm chất công nghiệp.

Điểm nhận diện nổi bật nhất nằm trên bình xăng. Logo đại bàng Moto Guzzi quen thuộc được thay thế bằng con số 105, chạy theo chiều dọc ở hai bên bình xăng. Họa tiết này tiếp tục xuất hiện trên vành bánh sau. Yên xe cũng được thiết kế riêng cho phiên bản kỷ niệm, với hình đại bàng cách điệu và đường chỉ khâu tương phản màu vàng. Theo Moto Guzzi, những chi tiết màu vàng cũng được lấy cảm hứng từ các bề mặt và yếu tố kiến trúc tại nhà máy mới.

Loạt phiên bản kỷ niệm bao gồm năm biến thể thuộc bốn dòng xe, từ mẫu V7 Stone mang phong cách cổ điển cho tới Stelvio, dòng adventure touring hiện đại. Trong đó, V7 Stone vẫn sử dụng động cơ V-twin 853 cc làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 79 Nm. Xe có khối lượng bản thân 218 kg.

V85 Strada là biến thể thiên về đường nhựa của dòng V85 TT, sử dụng mâm nhôm đúc và lốp đường trường. Động cơ V-twin 853 cc trên mẫu xe này cho công suất 80 mã lực và mô-men xoắn 83 Nm. Trọng lượng xe ở trạng thái sẵn sàng vận hành là 226 kg.

Trong khi đó, V100 Mandello là mẫu xe đánh dấu bước chuyển quan trọng của Moto Guzzi khi trở thành mẫu đầu tiên của hãng sử dụng động cơ V-twin làm mát bằng dung dịch. Với dung tích 1.042 cc, động cơ sản sinh 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 105 Nm. Trọng lượng không tải của xe ở mức 233 kg. V100 Mandello được định vị trong nhóm sport-touring, kết hợp khả năng vận hành đường dài với thiết kế hiện đại.

Stelvio cũng sử dụng động cơ V-twin 1.042 cc làm mát bằng dung dịch tương tự V100 Mandello, với công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 105 Nm. Tuy nhiên, do mang cấu hình adventure touring, Stelvio có trọng lượng sẵn sàng vận hành 246 kg. Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, Moto Guzzi còn đưa Stelvio PFF Rider Assistance Solution vào danh sách 105th Anniversary Edition. Biến thể này được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái dựa trên radar do Piaggio Fast Forward phát triển tại Boston.

Moto Guzzi cho biết không có thay đổi nào về mặt kỹ thuật đối với các phiên bản kỷ niệm so với những mẫu xe tiêu chuẩn tương ứng. Điều đó đồng nghĩa điểm khác biệt chủ yếu nằm ở màu sơn, đồ họa và các chi tiết hoàn thiện. Đây là cách tiếp cận khá rõ ràng của hãng khi muốn biến phiên bản kỷ niệm thành một dấu mốc về mặt hình ảnh, thay vì bổ sung thêm công nghệ hay nâng cấp hiệu năng.

Hiện Moto Guzzi chưa công bố giá bán chính thức của 105th Anniversary Edition. Mức giá của các phiên bản tiêu chuẩn có thể được dùng làm tham chiếu, với V7 Stone từ 9.600 euro (khoảng 289,5 triệu đồng), V85 Strada từ 12.600 euro (khoảng 380 triệu đồng), V100 Mandello từ 15.800 euro (khoảng 476 triệu đồng) và Stelvio từ 16.600 euro (khoảng 501 triệu đồng). Hãng chưa xác nhận mức phụ phí dành cho màu sơn đặc biệt và yên xe thiết kế riêng.