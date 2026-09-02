Xe ý tưởng Honda City Hatchback HRC Concept ra mắt thị trường Thái

Xuất hiện bên cạnh mẫu xe việt dã CR-V TrailSport tại Bangkok Auto Salon 2026, Honda City Hatchback HRC Concept cũng thu hút sự chú ý nhờ diện mạo đậm chất thể thao. Honda City Hatchback HRC Concept được phát triển dựa trên mẫu hatchback đô thị City nhưng được tái thiết kế toàn diện thông qua bộ bodykit khí động học.

Khu vực cản trước, cản sau và hai bên sườn xe bổ sung thêm các tấm ốp trang trí góc cạnh, kết hợp cùng cánh gió thể thao phía sau mui. Mẫu xe trưng bày tạo điểm nhấn thị giác bằng nước sơn hoàn thiện dạng dán film đổi màu thân xe, đi kèm họa tiết tem trang trí thiết kế riêng.

Nhằm gia tăng tính đồng bộ, nhà sản xuất sử dụng bộ mâm đúc bằng hợp kim nhôm rèn kích thước 17 inch, đi kèm cùm phanh sơn màu đen ánh kim và hệ thống chụp đầu ống xả mạ màu đen mờ. Hệ thống logo nhận diện thương hiệu Honda cùng tên xe City ở phía sau cũng chuyển sang tông màu chrome đen sang trọng.

Sự xuất hiện của bản concept này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phụ kiện chính hãng của Honda. Thương hiệu HRC (Honda Racing Corporation) sẽ dần đảm nhận vai trò kế thừa gói nâng cấp Modulo quen thuộc, mang đến hình ảnh hiện đại và gắn liền với di sản đua xe thể thao của hãng.

Ở thời điểm hiện tại, Honda chưa công bố thông tin về việc nâng cấp động cơ hoặc các thành phần liên quan đến hiệu năng vận hành trên City Hatchback HRC Concept. Những thay đổi được giới thiệu trên mẫu concept chủ yếu nằm ở thiết kế ngoại thất và các trang bị tạo điểm nhấn.