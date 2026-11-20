Mặc dù nhiều nhà sản xuất và phân phối ô tô đã triển khai các chương trình ưu đãi và giảm giá để thu hút khách hàng, doanh số phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam vẫn ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Cụ thể, mẫu xe thu hút khách hàng nhất trong phân khúc này, Toyota Vios, cũng chỉ đạt doanh số gần 700 xe trong tháng 10/2026.

Toyota Vios vẫn thu hút người mua dù doanh số giảm.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), doanh số bán sedan hạng B trong tháng 10/2026 đạt 1.813 xe, giảm 284 xe (tương đương 13,6%) so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này giảm tới 2.138 xe, tương ứng với mức giảm 54,1%. Đây là một trong những tháng có doanh số thấp nhất của phân khúc này kể từ đầu năm 2026.

Sự sụt giảm doanh số diễn ra trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô giảm mạnh, do lãi suất cho vay mua xe vẫn ở mức cao, khiến nhiều khách hàng e ngại khi quyết định mua sắm. Chỉ có Mazda2 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc này ghi nhận mức tăng trưởng dương, với doanh số đạt 475 xe, tăng 11 xe so với tháng trước.

Mặc dù vậy, Toyota Vios vẫn là mẫu xe dẫn đầu với doanh số 659 xe bán ra, giảm 99 xe so với tháng trước. Điều này cho thấy sức hút của Vios vẫn mạnh mẽ nhờ vào thương hiệu và độ bền của xe. Trong khi đó, sau khi tạm dừng chương trình ưu đãi và chuyển sang phiên bản nâng cấp, Honda City chỉ đạt doanh số 486 xe, giảm 131 xe so với tháng trước.

Doanh số Accent vẫn khá chậm trong dịp cuối năm.

Đối với Hyundai Accent và Mitsubishi Attrage, cả hai mẫu xe này tiếp tục ghi nhận doanh số thấp, trong đó Hyundai Accent chỉ bán được 158 xe và Mitsubishi Attrage đạt 35 xe. Tổng doanh số ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 21.865 xe, giảm 7.186 xe (24,7%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình trên cho thấy, mặc dù các chương trình ưu đãi được triển khai, sức mua trên thị trường ô tô vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, đặt ra thách thức lớn cho các nhà sản xuất và phân phối trong thời gian tới.