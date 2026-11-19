Thị trường ô tô đã qua sử dụng đang xuất hiện nhiều tin rao bán Toyota Yaris Cross 1.5-D CVT sản xuất năm 2024 với giá từ 565 - 590 triệu đồng. Các xe có nhiều màu sắc, tình trạng sử dụng và số Km đã đi khác nhau, trong đó một số chiếc được giới thiệu có lịch sử bảo dưỡng chính hãng hoặc chỉ qua một chủ sở hữu.

Một số tin rao bán xe trong khảo sát. (Ảnh chụp màn hình)

Tại Hà Nội, một chiếc Yaris Cross màu đen đang được chào bán với giá 590 triệu đồng. Xe mới di chuyển 14.000 Km, thuộc nhóm có Odo thấp nhất trong các tin rao được khảo sát. Theo người bán, xe đã qua sử dụng chính hãng tại Toyota Pháp Vân và được kiểm tra trước khi bàn giao.

Ở mức giá 570 triệu đồng, khách hàng có thể tham khảo một chiếc xe màu đen tại Bắc Ninh. Tuy nhiên, Odo đã lên tới 58.436 Km. Trong khi đó, một chiếc màu trắng tại Bắc Giang được rao bán 579 triệu đồng, đã đi 34.200 Km. Người bán giới thiệu xe một chủ từ đầu, có nguồn gốc sử dụng chính hãng.

Tại TP.HCM, mức giá thấp nhất ghi nhận là 565 triệu đồng. Một chiếc Yaris Cross màu trắng có Odo 58.600 Km được trang bị thêm camera hành trình, phim cách nhiệt và lót sàn. Một xe khác cùng màu, giá 565 triệu đồng, đã đi khoảng 58.000 Km. Người bán đưa ra cam kết không va chạm, không tai nạn, không ngập nước và không tua Odo, đồng thời hỗ trợ khách hàng kiểm tra xe trước khi mua.

Ảnh thực tế một chiếc xe được rao bán.

Cũng với mức giá 565 triệu đồng, một chiếc Yaris Cross màu trắng khác tại TP.HCM được giới thiệu có biển số địa phương. Các tin đăng cho thấy nhóm xe này có quãng đường sử dụng tương đối cao, khoảng 58.000 Km.

Nếu muốn tìm xe có Odo thấp hơn, người mua có thể tham khảo chiếc Yaris Cross màu cam nóc đen tại Bắc Giang, giá 575 triệu đồng. Xe đã đi 25.000 Km, được giới thiệu là xe một chủ từ đầu và sử dụng dịch vụ tại Toyota.

Trong khi đó, một chiếc màu trắng tại Cần Thơ được chào bán 579 triệu đồng, Odo 37.000 Km. Điểm đáng chú ý của xe nằm ở danh sách trang bị hỗ trợ lái, gồm hệ thống lái tự động, phanh khẩn cấp, giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ.

Ở Phú Thọ, một chiếc Yaris Cross màu đen có giá 580 triệu đồng, đã di chuyển khoảng 48.000 Km. Xe được giới thiệu là ô tô đã qua sử dụng chính hãng Toyota.

Nhìn chung, các xe Toyota Yaris Cross 1.5-D CVT đời 2024 trong danh sách có giá chênh lệch 25 triệu đồng, từ 565 - 590 triệu đồng. Mức giá phụ thuộc đáng kể vào số Km đã di chuyển, tình trạng xe, màu sắc và lịch sử sử dụng. Những chiếc có Odo thấp như xe tại Hà Nội được rao bán cao hơn, trong khi nhóm xe khoảng 58.000 Km tập trung ở mức 565 - 570 triệu đồng.

Đây là giá chào bán trên thị trường, chưa phải giá giao dịch thực tế. Người mua nên kiểm tra kỹ động cơ, hộp số, khung gầm, thân vỏ và lịch sử bảo dưỡng, đồng thời xác minh tình trạng pháp lý trước khi xuống tiền.