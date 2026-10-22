Điểm lại “gia phả” các thế hệ sedan hạng B hút khách Toyota Vios

Toyota Vios đời 2018–2026 (thế hệ thứ 4)

Toyota Vios thế hệ thứ tư nổi bật với thiết kế trẻ trung, hiện đại, lưới tản nhiệt mở rộng và đèn LED chiếu sáng ban ngày. Nội thất chú trọng tính thực dụng, không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, màn hình giải trí, hệ thống âm thanh 6 loa và điều hòa tự động.

Toyota Vios 2026 sử dụng động cơ xăng 1.5L 2NR-FE Dual VVT-i, công suất 106 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 140 Nm tại 4.200 vòng/phút, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT. Xe vận hành êm ái, phù hợp cả đô thị lẫn cao tốc, với hệ thống treo trước McPherson và sau thanh xoắn. Trang bị an toàn, tiện nghi được nâng cấp theo phiên bản, gồm cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và tối đa 7 túi khí.

Mẫu sedan hạng B Toyota Vios hiện là một trong những dòng xe dẫn đầu doanh số nhờ độ bền bỉ, chi phí bảo dưỡng hợp lý và khả năng giữ giá tốt. Hiện Toyota Vios 2026 có giá niêm yết chỉ từ 488 triệu đồng. Trong 9 tháng năm 2026, Vios là dòng sedan hạng B hút khách nhất thị trường Việt Nam, với gần 7.000 chiếc được bán ra.

Toyota Vios đời 2014–2018 (thế hệ thứ 3)

Vios thế hệ thứ ba được cải tiến rõ rệt về ngoại thất với thiết kế góc cạnh, thể thao và trẻ trung hơn. Kích thước xe tăng, giúp khoang cabin rộng rãi và thoải mái hơn; trang bị tùy phiên bản gồm điều hòa tự động, đầu CD/MP3, túi khí đôi, ABS, EBD và BA; các bản nâng cấp có thêm cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Phiên bản J sử dụng động cơ 1.3L, công suất 84 mã lực, mô-men xoắn 121 Nm, hộp số sàn 5 cấp; phiên bản E và G dùng động cơ 1.5L, công suất 107 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT.

Toyota Vios đời 2007–2014 (thế hệ thứ 2)

Toyota Vios thế hệ thứ hai sở hữu kiểu dáng mềm mại, hiện đại hơn đời đầu, đồng thời cải tiến nội thất và tiện nghi. Xe có động cơ 1.5L 1NZ-FE VVT-i, nổi bật với độ bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Trang bị an toàn được bổ sung tùy phiên bản, gồm túi khí hành khách phía trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD.

Toyota Vios đời 2003–2006 (thế hệ đầu tiên)

Thế hệ đầu tiên của Toyota Vios tại Việt Nam có thiết kế đơn giản, thực dụng, tập trung vào độ bền và chi phí sử dụng hợp lý. Xe chủ yếu sử dụng động cơ 1.5L 1NZ-FE VVT-i, công suất khoảng 107 mã lực tại một số thị trường, kết hợp hộp số sàn 5 cấp.

Tại một số thị trường Toyota Vios thế hệ đầu có phiên bản động cơ 1.3L. Trang bị tiện nghi ở mức cơ bản, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày và kinh doanh dịch vụ.