Bước sang cuối năm 2026, thị trường có nhiều cuộc đua ưu đãi, từ hỗ trợ lệ phí trước bạ đến giảm giá trực tiếp, khiến việc chọn xe càng thêm phân vân. Dưới đây là một số mẫu xe sedan B đáng mua hiện nay cho từng mục đích sử dụng.

Mazda2: xe nhỏ gọn, giá hợp lý cho cá nhân

Nếu bạn mua xe chủ yếu để một mình hoặc hai người sử dụng hằng ngày, Mazda2 là lựa chọn đáng cân nhắc đầu tiên. Đây là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có giá niêm yết từ 418 đến 508 triệu đồng. Với một chiếc xe nhập khẩu, mức giá này được đánh giá là dễ tiếp cận.

Ưu điểm lớn của Mazda2 nằm ở thân xe nhỏ gọn: dài 4.340 mm, bán kính quay vòng chỉ 4,7 m, rất hợp với đường phố đông đúc và các ngõ nhỏ. Xe dùng động cơ SkyActiv-G 1.5L công suất 110 mã lực, hộp số tự động 6 cấp, thêm hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus giúp xe đầm và ổn định khi vào cua.

Từ bản Deluxe trở lên, xe có 6 túi khí; bản Premium được trang bị gói i-Activsense với cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn và nhắc người lái nghỉ ngơi, thuộc hàng đầy đủ nhất phân khúc. Apple CarPlay và Android Auto là trang bị tiêu chuẩn trên mọi phiên bản.

Đổi lại, Mazda2 có không gian nhỏ nhất trong nhóm: hàng ghế sau khá chật, cách âm chưa tốt và nội thất thiếu bệ tỳ tay. Vì vậy xe phù hợp nhất với người đi một mình hoặc đi cùng một người, ít chở người lớn ở hàng ghế sau.

Hyundai Accent: dành cho người thích sự hiện đại

Thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam từ tháng 5/2024 với diện mạo trẻ trung: dải đèn LED ban ngày kéo ngang đầu xe, đèn hậu LED hình chữ L ngược, la-zăng 16 inch thể thao. Nội thất lấy cảm hứng từ Elantra, bố trí hướng về người lái, màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây.

Về giá, Accent có bốn phiên bản với giá bán từ 439 đến 569 triệu đồng. Hãng đang có ưu đãi tới 89 triệu đồng trong tháng 10/2026, nên giá thực tế tại đại lý có thể thấp hơn đáng kể.

Động cơ SmartStream 1.5L cho công suất 115 mã lực, mạnh nhất trong bốn mẫu xe, đi cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT. Điểm cộng khác là sự rộng rãi: kích thước 4.535 x 1.765 x 1.485 mm, khoảng sáng gầm 165 mm cao nhất nhóm, phù hợp đường xá nhiều ổ gà.

Bản cao nhất có tới 6 túi khí cùng gói SmartSense gồm cảnh báo va chạm trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Tuy nhiên, các bản thấp chỉ có 2 túi khí, nhiều chi tiết nhựa trong cabin còn thô và hàng ghế sau chưa thực sự thoải mái với người cao lớn. Nếu thích xe hiện đại, nên nhắm tới các bản Đặc biệt hoặc Cao cấp để hưởng trọn gói tiện nghi và an toàn.

Honda City: thanh lịch, coi trọng yếu tố an toàn

Honda City phù hợp với người thích phong cách lịch lãm, không quá phô trương nhưng đòi hỏi cao về an toàn.

Cả ba phiên bản G, L và RS đều có gói Honda SENSING, gồm phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và giảm thiểu chệch làn đường, cùng 6 túi khí tiêu chuẩn, cân bằng điện tử VSA và camera lùi. Việc phân phối đồng đều các tính năng này cho cả bản thấp là điều không phải mẫu xe nào trong phân khúc cũng làm được.

Giá niêm yết của City dao động từ 499 đến 653 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe có giá cao hơn các đối thủ cùng phân khúc, một nhược điểm mà người mua cần tính đến. Ngoài ra, táp-lô thiết kế khá đơn điệu, hệ thống treo thiên về cứng và xe không có cảm biến đỗ phía trước. Bù lại, động cơ 1.5L công suất 119 mã lực vận hành bền bỉ, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp chỉ khoảng 5,6 lít/100 km, cabin rộng với chiều dài cơ sở 2.600 mm.

Toyota Vios: ưu tiên sự bền bỉ và an toàn

Toyota Vios gần như đồng nghĩa với hai chữ "bền bỉ". Mẫu xe này có tệp khách hàng trung thành lớn nhờ độ tin cậy, chi phí bảo dưỡng dễ đoán và khả năng giữ giá khi bán lại. Bản nâng cấp 2026 chưa phải thế hệ mới hoàn toàn nhưng được tinh chỉnh đáng kể: đèn pha LED trở thành tiêu chuẩn, cụm đồng hồ Optitron hiện đại hơn và hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto.

Điểm đáng chú ý là lần đầu Vios có gói an toàn Toyota Safety Sense trên bản G, gồm cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn và kiểm soát hành trình. Bản G CVT cũng có 7 túi khí, trong khi hai bản E chỉ còn 3 túi khí sau khi hãng lược bỏ phiên bản 7 túi khí để giảm giá.

Vios dùng động cơ 1.5L Dual VVT-i công suất khoảng 107 mã lực, không phải mạnh nhất nhưng đủ dùng và tiết kiệm. Những hạn chế gồm vật liệu nội thất bị cắt giảm và việc xe chưa phải thế hệ mới. Do đó, nếu ưu tiên an toàn, người mua nên chọn bản G để có đủ gói TSS và 7 túi khí.

Giá niêm yết của Toyota Vios hiện từ 458 đến 545 triệu đồng.