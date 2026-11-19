Trong bối cảnh nhu cầu sở hữu ô tô phục vụ di chuyển cá nhân và gia đình ngày càng gia tăng, những mẫu xe có tính thực dụng cao, chi phí hợp lý và độ bền bỉ luôn thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Vios và Toyota Wigo là hai cái tên nổi bật trong phân khúc xe đô thị, mỗi mẫu xe đều có những đặc điểm riêng nhằm phục vụ các nhóm khách hàng khác nhau.

Toyota Vios, thuộc phân khúc sedan hạng B, nổi bật với thiết kế gọn gàng, khả năng vận hành ổn định và chi phí sử dụng hợp lý. Mẫu xe này rất phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như kinh doanh dịch vụ.

Toyota Wigo là mẫu hatchback cỡ nhỏ, nổi bật với tính linh hoạt, dễ lái và tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt thích hợp cho những người mua xe lần đầu hoặc thường xuyên di chuyển trong đô thị đông đúc.

Giá bán

Xét về giá bán, Toyota Vios thuộc phân khúc sedan hạng B có mức giá dao động khoảng 458 – 545 triệu đồng được đánh giá là dòng xe có giá bán hợp lý nhờ độ bền cao, dễ sử dụng, chi phí vận hành hợp lý và khả năng giữ giá tốt khi bán lại.

Trong khi đó, Toyota Wigo lại sở hữu lợi thế rõ rệt về giá với mức khởi điểm chỉ từ khoảng 360 triệu đồng tùy phiên bản phù hợp với người mua xe lần đầu hoặc khách hàng ưu tiên chi phí thấp cần một mẫu xe nhỏ gọn, linh hoạt để di chuyển trong đô thị.

Ngoại thất

Về kích thước, Toyota Vios có kích thước tổng thể 4.410 x 1.700 x 1.475 mm, mang đến vẻ ngoài thanh lịch và cân đối. Thiết kế mềm mại giúp xe dễ dàng di chuyển và quay đầu trong môi trường đô thị đông đúc. Ngược lại, Toyota Wigo nhỏ gọn hơn với kích thước 3.760 x 1.665 x 1.505 mm, giúp xe linh hoạt hơn khi luồn lách trong phố, rất phù hợp cho những người mua xe lần đầu.

Phong cách thiết kế của Vios hướng đến sự hài hòa và quen thuộc với người tiêu dùng Việt, nổi bật với lưới tản nhiệt liền khối và cụm đèn trước kéo dài sang hai bên, tạo cảm giác thanh lịch. Mẫu xe này phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ gia đình đến người sử dụng xe hàng ngày.

Trong khi đó, Wigo lại mang đến một diện mạo trẻ trung và năng động hơn với lưới tản nhiệt hình thang lớn và cụm đèn chiếu sáng sắc nét. Phiên bản G trang bị đèn LED, trong khi phiên bản E sử dụng đèn Halogen, góp phần làm nổi bật vẻ năng động của Wigo khi di chuyển trong đô thị.

Xét về thiết kế thân xe, Vios có dáng vẻ thanh thoát với các đường dập nổi kéo dài, tạo điểm nhấn cá tính. Bộ mâm 15 inch thiết kế 8 chấu giúp xe thêm phần năng động. Ngược lại, Wigo sở hữu kiểu dáng hatchback với thân xe ngắn và phần trần vuốt nhẹ về phía sau, tạo cảm giác khỏe khoắn. Bộ mâm 14 inch, dù nhỏ hơn, nhưng lại phù hợp với tổng thể gọn gàng của xe.

Phía sau, Wigo thể hiện phong cách trẻ trung với phần đuôi xe ngắn gọn và cụm đèn hậu LED cách điệu. Cản sau lớn ốp nhựa tối màu và đèn phản quang được bố trí hợp lý, tạo nên vẻ hiện đại và cá tính. Trong khi đó, Vios hướng đến hình ảnh chắc chắn của một mẫu sedan đô thị với các chi tiết cản sau được xử lý dứt khoát, tạo sự hài hòa và vững vàng.

Nội thất

Khoang lái của Toyota Vios được thiết kế với tiêu chí thực dụng và sự thoải mái cho người sử dụng lâu dài. Không gian cabin rộng rãi, các chi tiết được sắp xếp hợp lý giúp người lái dễ dàng quan sát và thao tác. Táp-lô của xe nổi bật với hai tông màu đen và bạc, tạo cảm giác trẻ trung và năng động.

Bảng điều khiển trung tâm gọn gàng, với màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp các tính năng giải trí và kết nối tiện lợi, khiến Toyota Vios trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều đối tượng, từ gia đình nhỏ đến người mới lái xe hay khách hàng sử dụng xe cho mục đích kinh doanh.

Ngược lại, Toyota Wigo sở hữu khoang lái gọn gàng hơn, tập trung vào việc tối ưu hóa khả năng kiểm soát xe cho người điều khiển.

Vô-lăng 3 chấu tích hợp các phím chức năng cơ bản, cùng với đồng hồ dạng cơ và màn hình LCD hiển thị thông số vận hành được bố trí khoa học, giúp người dùng dễ dàng làm quen ngay từ lần đầu sử dụng.

Thiết kế này đặc biệt phù hợp với những người mua xe lần đầu hoặc thường xuyên di chuyển trong môi trường đô thị đông đúc.

Về ghế ngồi, Toyota Vios mang đến cảm giác cao cấp và linh hoạt hơn trong phân khúc, với ghế bọc da trên tất cả các phiên bản. Hàng ghế trước được thiết kế theo phong cách thể thao, ôm sát cơ thể, giúp nâng đỡ tốt và mang lại sự êm ái trong suốt hành trình.

Ghế lái có khả năng chỉnh 6 hướng và ghế phụ chỉnh 4 hướng, giúp người dùng dễ dàng tìm được tư thế ngồi phù hợp. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40, mở rộng không gian chứa hành lý khi cần thiết.

Trong khi đó, Toyota Wigo hướng đến sự gọn gàng và thực dụng với thiết kế ghế ngồi đơn giản nhưng hợp lý. Ghế xe sử dụng chất liệu nỉ, mang lại cảm giác êm ái và phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên trong đô thị.

Không gian ngồi được bố trí khoa học, giúp người lái và hành khách duy trì tư thế thoải mái ngay cả trên những hành trình dài. Hàng ghế trước của Wigo được trang bị tựa đầu liền hoặc rời, thiết kế ôm người vừa phải, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của người mua xe lần đầu.

Trang bị tiện ích

Toyota Vios nổi bật với hệ thống giải trí được bố trí hợp lý, bao gồm màn hình trung tâm 7 inch hỗ trợ kết nối USB, AUX và Bluetooth. Xe còn được trang bị hệ thống 6 loa, mang đến chất lượng âm thanh ổn định trong suốt hành trình.

Trong khi đó, Toyota Wigo cũng không kém phần hấp dẫn với nhiều tiện nghi thiết thực. Xe được trang bị hệ thống điều hòa điện tử chỉnh cơ, dàn âm thanh 4 loa và nút bấm khởi động, tạo sự tiện lợi trong quá trình vận hành.

Đặc biệt, khu vực bệ điều khiển trung tâm còn được thiết kế với hai cổng sạc điện thoại và hai hộc để cốc, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày, rất phù hợp cho những ai thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Hệ thống vận hành

Xét về khả năng vận hành, Toyota Wigo được trang bị động cơ 3 xi-lanh dung tích 1.2L, cho công suất tối đa 87 mã lực và mô-men xoắn 112 Năm đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước kết hợp tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp D-CVT giúp quá trình vận hành trở nên mượt mà hơn đồng thời cải thiện đáng kể khả năng tiết kiệm nhiên liệu so với thế hệ trước. Cấu hình phù hợp với người mua xe lần đầu hoặc người thường xuyên di chuyển quãng ngắn trong thành phố.

Trong khi đó, Toyota Vios sở hữu lợi thế rõ rệt về sức mạnh nhờ động cơ xăng 1.5L Dual VVT-i, cho công suất tối đa 106 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút. Mang lại khả năng vận hành ổn định, bền bỉ mà còn đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 giúp tối ưu hiệu suất và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Hệ thống an toàn

Về trang bị an toàn, Toyota Wigo vẫn duy trì các tính năng bảo vệ cơ bản đồng thời được bổ sung thêm nhiều công nghệ hỗ trợ nhằm nâng cao độ an tâm khi vận hành. Xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ phanh khẩn cấp BA giúp cải thiện hiệu quả phanh trong các tình huống bất ngờ.

Bên cạnh đó, các tính năng cân bằng điện tử ESP, kiểm soát lực kéo TSC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC giúp xe vận hành ổn định hơn đặc biệt khi di chuyển trong đô thị hoặc trên địa hình dốc. Xe còn được trang bị cảm biến lùi cùng 2 túi khí đáp ứng tốt các tiêu chuẩn an toàn trong phân khúc hatchback cỡ nhỏ.

Trong khi đó, Toyota Vios ghi điểm về công nghệ an toàn, với phiên bản G xe được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) bao gồm các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường và Cruise Control, giúp tăng cường khả năng phòng tránh rủi ro khi di chuyển trên đường trường.

Nhờ đó Toyota Vios mang đến trải nghiệm an toàn toàn diện hơn, phù hợp với người dùng đề cao sự bảo vệ và tiện nghi trong quá trình sử dụng lâu dài.

Tiết kiệm nhiên liệu

Xét về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Toyota Wigo cho thấy lợi thế rõ rệt khi sở hữu mức tiêu thụ thuộc nhóm thấp nhất trong phân khúc. Theo công bố, Wigo chỉ tiêu thụ khoảng 4,3 lít/100 km trong điều kiện vận hành tiêu chuẩn giúp người dùng tối ưu chi phí nhiên liệu đặc biệt phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên trong đô thị.

Trong khi đó, Toyota Vios có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 5,4 lít/100 km trên đường hỗn hợp. Với mức tiêu thụ này vẫn được đánh giá là khá tiết kiệm đối với một mẫu sedan hạng B đồng thời đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành, độ bền bỉ và khả năng sử dụng lâu dài.

Nên mua Toyota Vios hay Toyota Wigo?

Việc lựa chọn giữa Toyota Vios và Toyota Wigo phụ thuộc phần lớn vào nhu cầu sử dụng của từng người. Toyota Wigo phù hợp với những ai cần một mẫu xe nhỏ gọn, dễ điều khiển trong đô thị, chi phí đầu tư ban đầu thấp và mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm rất thích hợp cho người mới lái hoặc nhu cầu đi lại hằng ngày quãng ngắn.

Trong khi đó, Toyota Vios lại hướng đến nhóm khách hàng cần không gian rộng rãi hơn, vận hành ổn định và trang bị tiện nghi, an toàn đầy đủ để phục vụ gia đình hoặc di chuyển đường dài. Với thiết kế sedan cân đối, khả năng giữ giá tốt và độ bền đã được khẳng định Toyota Vios mang đến cảm giác sử dụng lâu dài và yên tâm hơn.

Tóm lại, nếu ưu tiên sự linh hoạt và kinh tế Toyota Wigo là lựa chọn hợp lý còn nếu cần sự thoải mái, đa dụng và ổn định thì Toyota Vios sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng.