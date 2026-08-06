Hyundai Accent giảm giá mạnh vẫn hụt hơi trước Toyota Vios và Honda City

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong nửa đầu năm 2026, phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm doanh số đáng kể, ngoại trừ mẫu Mazda2 vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Trong khi Toyota Vios tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, Hyundai Accent lại là cái tên gây thất vọng nhất trong phân khúc này.

Khách hàng quay lưng dù nhiều ưu đãi

Mặc dù các nhà sản xuất và phân phối đã liên tục triển khai các chương trình ưu đãi và giảm giá để kích cầu, doanh số bán ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu đồng vẫn giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tổng lượng ô tô sedan hạng B tiêu thụ trong nửa đầu năm 2026 chỉ đạt 13.466 xe, giảm 2.621 xe, tương đương 16,3%.

Accent là cái tên gây thất vọng dù hưởng nhiều ưu đãi.

Tuy nhiên, trong tháng 6, thị trường có dấu hiệu hồi phục khi doanh số bán sedan hạng B đạt 2.124 xe, tăng 12,3% so với tháng trước đó, mặc dù vẫn giảm 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mẫu xe như Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City, Mitsubishi Attrage và Mazda2 đã góp phần vào sự phục hồi này.

Sự sụt giảm doanh số trong phân khúc sedan hạng B phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu người dùng. Ngày càng nhiều khách hàng trẻ và những người lần đầu mua xe chuyển sang lựa chọn các mẫu xe gầm cao và xe điện, khiến sedan hạng B không còn giữ được sức hút như trước. Mặc dù giá bán của các mẫu xe sedan hạng B đã giảm mạnh, điều này vẫn không đủ để thu hút khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Thực tế này cho thấy, phân khúc sedan hạng B đang dần mất đi sức hấp dẫn, trở thành một tín hiệu đáng buồn cho một trong những phân khúc ô tô từng sôi động nhất tại thị trường Việt Nam.

Cái tên tăng trưởng đầy bất ngờ

Mazda2 trở thành cái tên đáng chú ý nhất trong nửa đầu năm 2026 khi ghi nhận doanh số 2.592 xe, tăng gần 200 xe so với năm trước, nhờ vào thiết kế hiện đại và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Trong tháng 6, Mazda2 thậm chí đã vượt qua Toyota Vios về doanh số bán.

Mazda2 trở thành điểm sáng trong thị trường sedan hạng B đầy khó khăn.

Ngược lại, Hyundai Accent chỉ bán được 201 xe trong tháng 6, giảm 50 xe so với tháng trước, và kết thúc nửa đầu năm 2026 với tổng doanh số 2.086 xe, giảm hơn 1.700 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù có dấu hiệu giảm sút khi chỉ bán được 436 xe trong tháng 6, Toyota Vios vẫn dẫn đầu với hơn 4.500 xe bán ra trong nửa đầu năm. Honda City cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ với 912 xe bán ra trong tháng 6, nhưng vẫn xếp sau Vios với tổng doanh số 3.522 xe.

Tình hình cho thấy, mặc dù doanh số xe sedan hạng B đang giảm, cuộc cạnh tranh trong phân khúc này vẫn rất hấp dẫn, với khoảng cách doanh số giữa các mẫu xe hàng đầu không quá lớn.