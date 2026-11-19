Bước vào quý cuối năm 2026, thị trường xe hybrid tại Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về ưu đãi và giảm giá từ các hãng sản xuất và đại lý. Không chỉ những mẫu xe tồn kho, nhiều mẫu xe sản xuất trong năm 2026 cũng được chào bán với mức giá thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết.

Cuộc đua giảm giá diễn ra sôi động vào tháng trước, không chỉ ở các dòng xe sử dụng động cơ xăng truyền thống mà còn ở nhiều mẫu hybrid, ngay cả khi sức mua xe hybrid đang có dấu hiệu phục hồi. Theo ghi nhận, các nhà sản xuất và đại lý đang nỗ lực kích cầu tiêu dùng và cải thiện sức cạnh tranh trong giai đoạn cuối năm, đặc biệt khi áp lực cạnh tranh và nhu cầu giải phóng hàng tồn kho vẫn khiến nhiều mẫu xe phải duy trì mức ưu đãi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Dưới đây là những mẫu xe hybrid được giảm giá mạnh nhất trong thời gian qua, thậm chí đưa giá xe xuống mức khoảng 515 triệu đồng.

Subaru Crosstrek

Trong số các mẫu xe hybrid giảm giá, Subaru Crosstrek nổi bật với mức ưu đãi lên tới 329 triệu đồng, tương đương gần 26% giá niêm yết. Cụ thể, phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid sản xuất năm 2024 (VIN 2024), có giá niêm yết 1,268 tỷ đồng, hiện được chào bán với giá ưu đãi 939 triệu đồng. Mẫu xe VIN 2025 cũng được giảm 269 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 999 triệu đồng. Mức giảm này giúp Crosstrek Hybrid thu hẹp khoảng cách với nhiều mẫu SUV, crossover phổ thông trên thị trường.

Mặc dù vậy, mức giảm sâu chủ yếu tập trung vào những xe đời 2024, cho thấy áp lực giải phóng lượng xe tồn kho. Do đó, người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng về năm sản xuất và giá trị bán lại trong tương lai.

BYD Seal 5 DM-i

Mẫu sedan hybrid cắm sạc BYD Seal 5 DM-i cũng không kém phần hấp dẫn với gói ưu đãi tổng trị giá hơn 96 triệu đồng. Khách hàng mua phiên bản Premium sản xuất năm 2025 sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 69,6 triệu đồng, cùng 15 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài ra, nhà phân phối còn tặng bộ sạc cầm tay và thiết bị chuyển đổi nguồn điện V2L trị giá 11,5 triệu đồng. Đối với xe VIN 2026, chính sách hỗ trợ thấp hơn, gồm 50% lệ phí trước bạ và bộ thiết bị đi kèm.

Suzuki XL7 Hybrid

Không chỉ các mẫu crossover hay sedan, nhóm MPV phổ thông sử dụng công nghệ hybrid cũng đang được đẩy mạnh ưu đãi. Suzuki XL7 Hybrid, mẫu xe 7 chỗ nhập khẩu từ Indonesia, hiện được chào bán với giá chỉ từ 515 triệu đồng, thấp hơn gần 85 triệu đồng so với giá niêm yết. Chương trình ưu đãi chính thức từ Suzuki Việt Nam cũng hỗ trợ khách mua XL7 Hybrid tương đương 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng lên đến 3,5 năm.

Dù vậy, áp lực cạnh tranh trong phân khúc này vẫn rất lớn. Theo VAMA, sau 9 tháng đầu năm 2026, Suzuki XL7 Hybrid chỉ tiêu thụ 1.321 xe, thấp hơn so với các đối thủ như Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross.

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm, các chương trình ưu đãi dự kiến sẽ tiếp tục là công cụ quan trọng để các hãng xe và đại lý thúc đẩy doanh số. Đây cũng là cơ hội cho người tiêu dùng tiếp cận xe hybrid với chi phí hợp lý hơn. Tuy nhiên, bên cạnh mức giảm giá, người mua cần xem xét kỹ năm sản xuất, điều kiện áp dụng ưu đãi và giá lăn bánh thực tế để đưa ra quyết định phù hợp.