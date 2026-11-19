Thị trường ô tô Việt Nam bước vào mùa mua sắm cuối năm với hàng loạt chương trình giảm giá từ các hãng xe. Trong đó, Hyundai Thành Công tiếp tục áp dụng ưu đãi cho nhiều mẫu xe, từ sedan, SUV đô thị đến MPV và SUV cỡ lớn, nhằm tăng sức cạnh tranh và kích cầu tiêu dùng.

Theo chương trình khuyến mại tháng 11/2026, khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong tháng được hưởng tổng giá trị ưu đãi tối đa 220 triệu đồng, tùy dòng xe. Các khoản hỗ trợ bao gồm giảm giá từ nhà phân phối và đại lý, quyền lợi hội viên, gia hạn bảo hành hoặc quà tặng.

Hyundai Tucson Hybrid: Vừa công bố giá đã hỗ trợ 90 triệu đồng

Hyundai Thành Công công bố giá bán chính thức của Tucson Hybrid ở mức 1,089 tỷ đồng. Đây là phiên bản sử dụng hệ truyền động xăng lai điện, được bổ sung vào danh mục Tucson tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, trong giai đoạn nhận đặt cọc, mẫu xe này từng được giới thiệu với mức giá dự kiến không vượt quá 999 triệu đồng. Tuy nhiên, giá bán chính thức sau đó được ấn định cao hơn.

Hyundai Tucson Hybrid được ưu đãi lên tới 90 triệu đồng

Để bảo đảm quyền lợi cho những khách hàng đặt mua sớm, nhà phân phối áp dụng chính sách hỗ trợ 90 triệu đồng đối với người ký hợp đồng trước ngày 4/11, đưa giá bán xe thực tế về mức 999 triệu đồng. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ 90 triệu đồng không phải chính sách giảm giá phổ biến dành cho tất cả khách hàng mua Tucson Hybrid trong tháng 11/2026. Chương trình chỉ áp dụng cho những người đáp ứng điều kiện ký hợp đồng trước ngày công bố giá chính thức.

Tucson Hybrid được lắp ráp tại Việt Nam, tương tự các phiên bản Tucson sử dụng động cơ đốt trong. Việc bổ sung biến thể hybrid giúp Hyundai mở rộng lựa chọn trong phân khúc SUV cỡ C, nơi các mẫu xe sử dụng công nghệ điện hóa ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Bên cạnh Tucson Hybrid, các phiên bản Tucson thông thường cũng nằm trong danh sách khuyến mại tháng 11/2026, với tổng giá trị ưu đãi tối đa 79 triệu đồng. Mức này bao gồm hỗ trợ giảm giá từ nhà phân phối, đại lý và quyền lợi thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.

Nhiều mẫu xe khách của Hyundai cũng nằm trong danh mục giảm giá

Hyundai Santa Fe là mẫu xe có tổng giá trị khuyến mại lớn nhất trong chương trình tháng 11/2026, lên tới 220 triệu đồng kèm bảo hành 8 năm. Mức ưu đãi cao nhất này áp dụng đối với phiên bản Prestige . Mức ưu đãi bao gồm hỗ trợ từ Hyundai Thành Công và hệ thống đại lý, cùng các quyền lợi bổ sung theo điều kiện chương trình.

Santa Fe thuộc phân khúc SUV cỡ D, cạnh tranh với Ford Everest, Toyota Fortuner và Kia Sorento. Mẫu xe được lắp ráp trong nước, sử dụng động cơ xăng 2.5L với các tùy chọn hút khí tự nhiên và tăng áp.

Hyundai Santa Fe là mẫu xe có tổng giá trị khuyến mại lớn nhất trong chương trình tháng 11/2026, lên tới 220 triệu đồng

Ở phân khúc MPV phổ thông, Hyundai Stargazer được áp dụng chương trình ưu đãi với tổng giá trị tối đa 117 triệu đồng. Đây là một trong những mẫu Hyundai có mức hỗ trợ cao nhất trong tháng 11, chỉ sau Santa Fe nếu xét danh mục khuyến mại chung của hãng.

Stargazer cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross và Suzuki XL7. Mẫu MPV này sử dụng động cơ xăng 1.5L, hướng tới nhóm khách hàng gia đình và người mua xe phục vụ kinh doanh dịch vụ.

Hyundai Accent tiếp tục được áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng 11/2026, với tổng giá trị hỗ trợ tối đa 89 triệu đồng.

Mẫu sedan hạng B này cạnh tranh với Toyota Vios và Honda City, hai đối thủ cũng thường xuyên được nhà phân phối áp dụng các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc giảm giá bán.

Hyundai Creta cũng nằm trong danh sách xe được ưu đãi trong tháng 11/2026, với hai phương án để khách hàng lựa chọn.

Phương án thứ nhất là nhận ưu đãi hoàn toàn bằng tiền mặt, trị giá 79 triệu đồng. Phương án thứ hai kết hợp giảm giá tiền mặt và tặng gói nâng cấp cốp điện, với tổng giá trị lên tới 84 triệu đồng. Creta thuộc phân khúc SUV đô thị cỡ B, cạnh tranh với Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross và Kia Seltos.

Hyundai Creta được ưu đãi tổng giá trị lên tới 84 triệu đồng.

Trong tháng 11/2026, Hyundai Palisade cũng được áp dụng chương trình hỗ trợ tối đa 68 triệu đồng, bao gồm khuyến mại từ nhà phân phối và đại lý.

Palisade là mẫu SUV cỡ lớn trong danh mục xe Hyundai tại Việt Nam, hướng tới nhóm khách hàng cần không gian rộng rãi và trang bị tiện nghi phục vụ gia đình.

Hyundai Grand i10 được áp dụng chương trình khuyến mại tháng 11/2026 với tổng giá trị tối đa 50 triệu đồng. Gói ưu đãi bao gồm giảm giá từ nhà phân phối và đại lý, quyền lợi thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim, cùng giá trị gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Hyundai Venue là mẫu xe có mức khuyến mại thấp nhất trong danh sách tháng 11/2026, với tổng giá trị hỗ trợ tối đa 28 triệu đồng ( tuỳ từng phiên bản).

Việc Hyundai duy trì mức ưu đãi lớn trên nhiều dòng xe phản ánh sức ép cạnh tranh trong giai đoạn cuối năm. Từ sedan hạng B, SUV đô thị đến SUV cỡ D, các chính sách khuyến mại tiếp tục là công cụ cạnh tranh quan trọng, đồng thời tạo thêm cơ hội cho người tiêu dùng lựa chọn xe với chi phí phù hợp hơn.