Toyota Vios tiếp tục được giảm hàng chục triệu đồng để lôi kéo khách hàng

Khi thị trường ô tô Việt Nam đang diễn ra nhiều biến động, Honda City đã tạm ngừng cuộc đua giảm giá sau một thời gian dài “đại hạ giá, xả hàng” nhằm dọn kho cho phiên bản mới. Ngược lại, Mazda2 lại được nhà phân phối tăng cường ưu đãi nhằm thúc đẩy doanh số và cạnh tranh với các đối thủ như Vios và Accent, những mẫu xe đang được giảm giá mạnh.

Toyota Vios vẫn duy trì đà ưu đãi nhằm thu hút khách hàng.

Sự cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B dưới 600 triệu đồng đang diễn ra sôi nổi, đặc biệt trong giai đoạn mở đầu mùa bán hàng cuối năm 2026. Các mẫu xe như Vios, Accent và Attrage vẫn duy trì chính sách ưu đãi để thu hút khách hàng.

Đặc biệt, Mazda2 đã có những bước đi mạnh mẽ hơn khi nhà phân phối Trường Hải (THACO AUTO) triển khai chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho một số phiên bản, đưa giá bán thực tế của xe chỉ còn từ 394 triệu đồng. Doanh số của Mazda2 trong tháng 9/2026 đã vượt qua City và Accent, chỉ xếp sau Vios.

Việc Honda City ngừng ưu đãi tạo đà cho các hãng khác chiếm lĩnh phân khúc sedan hạng B.

Các hãng đua giảm giá, ngoại trừ Honda City

Trái ngược với sự tăng trưởng của Mazda2, City đã ghi nhận doanh số giảm xuống dưới 300 xe trong tháng 9. Trước đó, mẫu xe này đã được Honda Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm từ 49,9 - 56,9 triệu đồng. Tuy nhiên, từ tháng 10, City không còn nằm trong danh sách các mẫu xe được ưu đãi nhằm chuẩn bị cho phiên bản nâng cấp mới.

Đối với Vios và Attrage, cả hai mẫu xe này tiếp tục được giảm giá mạnh. Vios được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 46 - 54 triệu đồng. Trong khi đó, Attrage cũng được giảm giá lên tới 48,5 triệu đồng cho phiên bản số sàn so với giá niêm yết từ 380 - 490 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 331,5 triệu đồng.

Mazda2 đang tận dụng tốt cơ hội bằng các ưu đãi lớn.

Mặc dù doanh số đang giảm mạnh, Accent vẫn dẫn đầu cuộc đua giảm giá với mức giảm cao nhất lên tới 89 triệu đồng trong tháng 10. Mẫu xe có giá niêm yết thấp nhất phân khúc, KIA Soluto, cũng được giảm 46 triệu đồng.

Nhìn chung, trong khi dòng sedan nói chung đang giảm sức hút với khách hàng Việt, phân khúc sedan hạng B vẫn rất cạnh tranh, đặc biệt về giá thông qua các chương trình ưu đãi. Dẫu vậy, doanh số của phân khúc này vẫn đang sụt giảm so với năm ngoái. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), tổng doanh số xe sedan hạng B trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 17.955 xe, giảm 4.367 xe, tương đương 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái.