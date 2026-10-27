Cục diện phân khúc sedan B biến động mạnh

Theo số liệu lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số 6.931 xe, dù giảm 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Honda City xếp thứ hai với 5.452 xe, giảm 14,5%. Trong khi đó, Hyundai Accent ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong nhóm, lên tới 47,5%, với doanh số chỉ đạt 2.390 xe.

Những con số trên cho thấy đà suy giảm đang diễn ra ở phần lớn các mẫu sedan hạng B. Bên cạnh xu hướng người tiêu dùng ưu tiên xe gầm cao nhờ tính đa dụng và không gian sử dụng linh hoạt, sự xuất hiện của các mẫu ô tô điện có giá bán cạnh tranh cũng tạo thêm áp lực lên nhóm xe sedan truyền thống.

Đáng chú ý, biến động doanh số đang kéo theo sự thay đổi về thứ hạng giữa các mẫu xe trong phân khúc. Hyundai Accent là trường hợp nổi bật nhất. Từng thường xuyên góp mặt trong nhóm dẫn đầu, mẫu sedan Hàn Quốc hiện tụt xuống vị trí thứ tư, với doanh số thấp hơn đáng kể so với Mazda2. Đây là sự thay đổi đáng chú ý đối với một mẫu xe từng có sức cạnh tranh mạnh trong phân khúc.

Ở chiều ngược lại, Honda City đang duy trì vị thế tương đối ổn định và tạm xếp thứ hai với 5.452 xe bán ra sau 9 tháng. Trong năm 2026, mẫu sedan của Honda cũng có những thời điểm vượt Toyota Vios về doanh số bán hàng theo tháng, cho thấy khả năng cạnh tranh đáng kể trong bối cảnh thị trường ngày càng khó khăn.

Đáng chú ý hơn cả là Mazda2, một trong số ít mẫu sedan hạng B ghi nhận tăng trưởng doanh số trong năm nay. Tính đến hết tháng 9/2026, mẫu xe này đạt doanh số lũy kế 4.098 chiếc, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tích cực giúp Mazda2 vượt Hyundai Accent để vươn lên vị trí thứ ba trong phân khúc.

Dù chỉ còn ba tháng trước khi năm 2026 khép lại, thị trường ô tô Việt Nam vẫn bước vào giai đoạn mua sắm cao điểm cuối năm. Đây có thể là thời điểm doanh số của các mẫu xe có sự cải thiện nhờ nhu cầu mua xe phục vụ đi lại, kinh doanh và du lịch.

Vì vậy, thứ hạng hiện tại chưa chắc phản ánh kết quả chung cuộc của cả năm. Tuy nhiên, những diễn biến sau 9 tháng đầu năm đã phần nào cho thấy sự thay đổi trong thị hiếu và lựa chọn của người tiêu dùng, đồng thời đặt ra thách thức lớn hơn cho các mẫu sedan hạng B trong cuộc đua giữ thị phần.