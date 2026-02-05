Toyota tiếp tục "nhá hàng" nội thất SUV 3 hàng ghế hoàn toàn mới

Toyota đang dần hé lộ bức tranh hoàn chỉnh về một mẫu SUV thuần điện ba hàng ghế hoàn toàn mới. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược điện hóa của hãng xe Nhật Bản, đồng thời mở ra khả năng thay thế hoặc song hành cùng dòng Highlander vốn đã khẳng định vị thế trong phân khúc SUV gia đình cỡ lớn.

Chiến dịch quảng bá được Toyota triển khai theo cách “nhá hàng” từng phần nhằm duy trì sức nóng truyền thông. Sau khi công bố thiết kế phần đuôi xe, hãng tiếp tục giới thiệu những hình ảnh cận cảnh khoang nội thất, qua đó cho thấy định hướng phát triển một mẫu SUV ba hàng ghế thực thụ.

Cabin được bố trí theo cấu hình 6 hoặc 7 chỗ, trong đó hàng ghế thứ hai có tùy chọn ghế thương gia độc lập, tạo lối đi trung tâm thuận tiện để tiếp cận hàng ghế thứ ba. Việc Toyota thể hiện rõ khu vực hàng ghế cuối cho thấy hãng muốn nhấn mạnh khả năng sử dụng thực tế, thay vì chỉ coi đây là không gian bổ trợ như trên nhiều mẫu SUV truyền thống.

Không gian nội thất mang phong cách hiện đại và tối giản, với bảng đồng hồ kỹ thuật số đặt sau vô-lăng kết hợp cùng màn hình giải trí cỡ lớn dạng máy tính bảng bố trí nổi trên bảng điều khiển trung tâm. Trần kính toàn cảnh góp phần tăng độ thoáng đãng cho khoang cabin, trong khi các chi tiết tiện ích như cổng sạc USB bố trí tại chân cột C hay hệ thống đèn viền nội thất màu xanh tạo điểm nhấn đặc trưng của dòng xe điện. Cách sắp xếp tổng thể cho thấy Toyota tập trung vào trải nghiệm tiện nghi, thân thiện người dùng thay vì phô trương công nghệ phức tạp.

Dựa trên các chi tiết thiết kế như ô cửa sổ tam giác tại chân trụ A và tỷ lệ thân xe, giới chuyên môn nhận định mẫu SUV mới nhiều khả năng là phiên bản thương mại của concept bZ Large từng ra mắt năm 2021. Một số dự đoán cho rằng mẫu xe này có thể mang tên bZ5X, trong khi khả năng Toyota tái sử dụng tên Highlander hoặc một biến thể liên quan cũng được đánh giá là hướng đi hợp lý nhằm tận dụng giá trị thương hiệu sẵn có, tương tự cách Ford đã áp dụng với Mustang Mach-E.

Toyota Highlander. Ảnh: Autoblog

Toyota hiện vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật hay tên gọi chính thức của mẫu SUV điện này. Tuy nhiên, hãng từng xác nhận kế hoạch sản xuất một mẫu SUV thuần điện ba hàng ghế tại Mỹ, dự kiến đưa vào dây chuyền thương mại từ năm 2026.

Trong bối cảnh doanh số Highlander tiêu chuẩn có dấu hiệu chững lại, còn các đối thủ như Kia EV9 hay Hyundai Ioniq 9 đã tham gia thị trường, mẫu xe mới được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong chiến lược mở rộng danh mục xe điện toàn cầu của Toyota.