SUV điện Toyota chạy 467 km/lần sạc, chốt giá từ 960 triệu đồng

Tại Mỹ, Toyota C-HR EV 2026 có giá khởi điểm từ 37.000 USD (khoảng 962 triệu đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.450 USD. Mức giá này cao hơn khoảng 2.100 USD so với mẫu SUV điện bZ có kích thước lớn hơn, cho thấy hãng xe Nhật đang định vị C-HR EV là lựa chọn thiên về trải nghiệm lái thể thao, công nghệ hiện đại và thiết kế cá tính. Xe được phát triển trên nền tảng e-TNGA dành riêng cho xe điện, đồng thời trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Về kích thước, C-HR EV 2026 có chiều dài 4.520 mm, rộng 1.870 mm, cao 1.620 mm và trục cơ sở 2.750 mm, mang lại sự cân bằng giữa khả năng linh hoạt trong đô thị và không gian sử dụng. Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết giúp xe vận hành ổn định, trong khi khoang hành lý dung tích khoảng 720 lít cùng hàng ghế sau gập 60:40 tăng tính linh hoạt khi chở đồ. Xe sử dụng mâm tiêu chuẩn từ 18 hoặc 19 inch, riêng bản cao cấp có thể trang bị mâm 20 inch.

Về ngoại thất, mẫu SUV điện của Toyota duy trì phong cách crossover coupe đặc trưng với đường mái dốc, thân xe mang nhiều chi tiết khí động học và các vòm bánh xe cơ bắp. Cụm đèn LED thiết kế sắc sảo kết hợp lưới tản nhiệt dạng kín giúp giảm lực cản không khí, trong khi dải đèn hậu kéo dài toàn chiều ngang và cánh gió sau tạo diện mạo hiện đại, đậm chất tương lai.

Về nội thất, không gian khoang cabin được thiết kế theo hướng tối giản và tập trung vào người lái. Phiên bản tiêu chuẩn SE đã trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình trung tâm 14 inch sử dụng hệ thống Toyota Multimedia mới, ghế sưởi bọc vật liệu SofTex kết hợp vải, vô-lăng sưởi và sạc không dây kép.

Xe cũng hỗ trợ lẫy chuyển số điều chỉnh mức phanh tái sinh, giúp tối ưu hiệu quả năng lượng. Bản cao cấp XSE có giá từ 39.000 USD được bổ sung nội thất phối da SofTex và da lộn, ghế trước chỉnh điện 8 hướng kèm nhớ vị trí, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ cùng các tính năng hỗ trợ chuyển làn và hỗ trợ di chuyển trong tình trạng ùn tắc.

Về vận hành, Toyota C-HR EV 2026 sử dụng hai mô-tơ điện đặt ở hai cầu, cho tổng công suất khoảng 338 mã lực. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 5 giây, con số khá ấn tượng trong phân khúc SUV điện cỡ nhỏ. Nguồn năng lượng được cung cấp bởi bộ pin lithium-ion dung lượng 74,7 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 467 km theo chuẩn EPA, thậm chí có thể đạt gần 590 km theo chuẩn NEDC.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% pin trong khoảng 30 phút và tương thích chuẩn sạc NACS, giúp sử dụng mạng lưới trạm sạc Tesla Supercharger tại Mỹ.

Toyota tiếp tục duy trì lợi thế về công nghệ an toàn khi trang bị tiêu chuẩn gói Toyota Safety Sense 3.0 với hàng loạt tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động nhận diện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và nhận diện biển báo giao thông.

Với sự kết hợp giữa thiết kế trẻ trung, hiệu năng mạnh mẽ cùng danh sách công nghệ phong phú, C-HR EV 2026 được xem là quân bài chiến lược của Toyota nhằm thu hút nhóm khách hàng trẻ tại thị trường SUV điện đô thị.