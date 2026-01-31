Cận cảnh "hàng hiếm" Toyota Crown Wagon của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Mới đây, ông Đặng Lê Nguyên Vũ được bắt gặp xuất hiện trên phố cùng một chiếc Toyota Crown Wagon cổ điển. Giữa bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng trăm tỷ đồng với những cái tên đình đám như Bugatti hay Ferrari, việc “vua cà phê” trực tiếp cầm lái một mẫu xe Nhật Bản ra đời từ cuối thập niên 1970 được xem là lựa chọn đầy bất ngờ, đồng thời thể hiện rõ gu thưởng lãm xe mang chiều sâu di sản thay vì chạy theo giá trị phô trương.

Chiếc xe xuất hiện trong hình ảnh là Toyota Crown Wagon thuộc thế hệ thứ 6, ra mắt lần đầu năm 1979. Tại Việt Nam, dòng Crown sedan từng khá quen thuộc với vai trò xe ngoại giao hoặc xe đưa đón VIP trong những năm 1990, song biến thể Wagon lại cực kỳ hiếm gặp. Phần đuôi xe kéo dài đặc trưng không chỉ giúp tăng không gian sử dụng mà còn tạo nên diện mạo khác biệt, khiến mẫu xe này chủ yếu nằm trong tầm ngắm của các nhà sưu tầm xe cổ kỳ cựu.

Ngoại thất chiếc Crown Wagon của “Qua Vũ” được hoàn thiện với lớp sơn đen bóng, làm nổi bật những đường nét vuông vức, bề thế đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế Nhật Bản cuối thập niên 1970. Kiểu dáng thân xe dài kết hợp cùng bộ mâm đa chấu màu bạc mang lại cảm giác uy nghi, trầm mặc, hoàn toàn tách biệt với các mẫu xe hiện đại đang lưu thông trên đường phố.

Bước vào khoang nội thất, sự đối lập giữa vẻ ngoài kín đáo và không gian bên trong lại trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Cabin được bọc da màu đỏ nổi bật, tạo cảm giác cá tính và quyền lực. Nhiều chi tiết được tùy chỉnh để phục vụ trực tiếp thói quen sinh hoạt của chủ nhân như: hộp gạt tàn xì gà hay hộc đựng cà phê được bố trí tinh tế, biến chiếc Crown Wagon thành một không gian cá nhân đúng nghĩa, phản ánh rõ nét dấu ấn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Toyota Crown thế hệ thứ 6 cũng là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử hãng xe Nhật Bản. Đây là đời Crown cuối cùng còn sử dụng động cơ xăng bốn xi-lanh, đồng thời là thế hệ mở đường cho Toyota tiến vào thị trường châu Âu, khởi đầu tại Đức từ năm 1980.

Ngoài các biến thể sedan và wagon, đây cũng là đời Crown cuối cùng còn duy trì phiên bản coupé mui cứng hai cửa, trước khi dòng xe này được Toyota thay thế bằng mẫu Soarer. Ở thời điểm ra mắt, Crown thế hệ này được đánh giá cao nhờ loạt trang bị tiện nghi vốn chỉ xuất hiện trên các mẫu xe cao cấp, như cửa sổ trời kính, ghế lái chỉnh điện, kiểm soát hành trình hay hệ thống điều hòa tự động với bảng điều khiển riêng cho hàng ghế sau.

Tùy theo mã khung như MS110, MS111 hay MS112, Toyota Crown thế hệ thứ 6 được trang bị các động cơ dung tích từ 2.0L đến 2.8L. Trong đó, phiên bản cao cấp sử dụng động cơ 5M-EU 2.8L phun nhiên liệu điện tử cho công suất 145 PS tại thị trường châu Âu, một con số ấn tượng ở thời điểm cuối thập niên 1970 và đủ để đảm bảo khả năng vận hành bền bỉ sau hơn bốn thập kỷ sử dụng.

Việc lựa chọn một chiếc Toyota Crown Wagon cổ điển để xuống phố, thay vì những siêu xe tốc độ, một lần nữa cho thấy triết lý chơi xe rất riêng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Với ông, giá trị của một chiếc xe không chỉ nằm ở sức mạnh hay giá tiền, mà còn ở chiều sâu lịch sử, trải nghiệm thực tế và khả năng phản ánh cá tính của người cầm lái.

Ảnh: Liem Nguyen