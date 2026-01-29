Toyota tung ảnh hé lộ mẫu xe mới gây xôn xao dư luận

Toyota vừa chính thức hé lộ thông tin về một mẫu xe hoàn toàn mới thông qua loạt hình ảnh teaser kèm thông điệp ẩn ý “Something new is on the horizon” (tạm dịch: Một điều mới mẻ đang xuất hiện phía chân trời).

Dù hãng xe Nhật Bản chưa công bố bất kỳ thông tin kỹ thuật nào, những chi tiết hiếm hoi trong hình ảnh teaser đã nhanh chóng thổi bùng các cuộc tranh luận trong giới chuyên môn, xoay quanh danh tính của mẫu xe gầm cao sắp ra mắt vào tháng tới.

Quan sát từ hình ảnh teaser cho thấy đây là một mẫu xe có kích thước lớn, dáng đứng vững chãi, phần hông nở rộng cùng thiết kế đuôi xe vuông vức. Một số ý kiến cho rằng Toyota có thể đang chuẩn bị tung ra một mẫu bán tải cỡ nhỏ nhằm cạnh tranh trực tiếp với Ford Maverick, dựa trên kính sau dựng đứng và cụm đèn hậu LED dạng thanh mảnh. Tuy nhiên, ngôn ngữ thiết kế tối giản, hiện đại lại khiến nhiều người liên tưởng đến phong cách của các mẫu SUV điện hơn là một chiếc bán tải truyền thống.

Giả thiết được đánh giá thuyết phục nhất hiện nay là sự xuất hiện của mẫu SUV điện ba hàng ghế từng được Toyota xác nhận phát triển từ năm 2023. Trước đó, hãng đã giới thiệu concept bZ Large SUV, còn được biết đến với tên gọi bZ5X, và công bố kế hoạch sản xuất phiên bản thương mại tại nhà máy Kentucky (Mỹ), sử dụng pin từ Bắc Carolina. Đối chiếu các hình ảnh bằng sáng chế bị rò rỉ với teaser mới nhất cho thấy nhiều chi tiết trùng khớp đáng kể, đặc biệt là phần đuôi xe và tỷ lệ tổng thể.

Đáng chú ý, Toyota nhiều khả năng sẽ không tiếp tục sử dụng thương hiệu “bZ” cho mẫu xe mới. Trong bối cảnh hãng đang điều chỉnh chiến lược điện hóa, việc quay lại các tên gọi quen thuộc được xem là bước đi nhằm tạo sự gần gũi và dễ tiếp cận hơn với khách hàng. Không loại trừ khả năng mẫu SUV điện này sẽ mang tên Highlander EV hoặc một biến thể kết hợp, tương tự cách Ford đã xây dựng Mustang Mach-E từ nền tảng thương hiệu sẵn có.

Động thái này cũng được cho là có liên quan trực tiếp đến sự dịch chuyển doanh số trong nội bộ dải sản phẩm Toyota. Trong khi Highlander tiêu chuẩn ghi nhận mức sụt giảm mạnh trong năm 2023, Grand Highlander lại tăng trưởng ấn tượng và trở thành lựa chọn ưu tiên của các gia đình Mỹ. Việc điện hóa Highlander có thể giúp Toyota tái định vị dòng xe này, tạo sự phân hóa rõ ràng với Grand Highlander chạy động cơ đốt trong.

Dù mang tên bZ5X, Highlander EV hay một cái tên hoàn toàn mới, mẫu xe gầm cao sắp ra mắt chắc chắn sẽ đóng vai trò then chốt trong chiến lược xe điện của Toyota tại thị trường Bắc Mỹ. Mọi suy đoán dự kiến sẽ được làm sáng tỏ tại sự kiện ra mắt chính thức tổ chức ở California vào tháng tới, trước khi mẫu xe bước vào giai đoạn sản xuất từ nửa đầu năm 2026.