Loạt xe SUV hybrid tiết kiệm xăng tại thị trường Việt Nam

Toyota Corolla Cross HEV

Ghi điểm với diện mạo trẻ trung, cao cấp với lưới tản nhiệt mang đậm phong cách từ các dòng xe sang Lexus, Corolla Cross HEV phù hợp với sở thích của nhiều khách hàng Việt. Xe còn sở hữu kính trần toàn cảnh có rèm điều khiển đóng/mở giúp khoang cabin thoáng đãng, trong khi cốp điện rảnh tay gia tăng tính tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Không gian nội thất được hoàn thiện theo hướng thực dụng nhưng vẫn đủ sang trọng với ghế bọc da, sạc không dây đặt ngay vị trí người lái và khoang hành lý 440 lít, có thể mở rộng nhờ hàng ghế sau gập 60:40. Điều này giúp Corolla Cross HEV đáp ứng tốt nhu cầu chở đồ, mua sắm hoặc du lịch gia đình.

Điểm mạnh cốt lõi của mẫu xe nằm ở động cơ hybrid với sự kết hợp giữa động cơ xăng 1.8 (công suất 97 mã lực, mô-men xoắn cực đại 142 Nm) và một mô-tơ điện công suất 71 mã lực, mô-men xoắn 163 Nm. Chỉ số tiêu thụ nhiên liệu của cỗ máy hybrid vô cùng ấn tượng khi chỉ hết 3,01L/100km trong điều kiện đô thị. Đồng thời, các trang bị an toàn ấn tượng với gói Toyota Safety Sense cũng là các trang bị đáng giá trên chiếc SUV hybrid này.

Haval H6 HEV

Trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam, Haval H6 HEV cũng là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiêm nhiên liệu và những trải nghiệm hiện đại. Xe sử dụng động cơ 1.5L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 240 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm, đi kèm 4 chế độ lái. Mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 5,5 L/100km là con số khá kinh tế khi vận hành, đồng thời gói an toàn ADAS toàn diện cùng chứng nhận an toàn 5 sao NCAP cũng là trang bị ấn tượng trên xe.

Haval H6 HEV gây ấn tượng với lưới tản nhiệt “bầu trời sao” mở rộng sang hai bên, kết hợp hệ thống đèn LED toàn phần và dải đèn định vị ban ngày dạng “nanh sư tử” cá tính. Phía sau, cụm đèn hậu LED hiệu ứng 3D cùng mâm 19 inch đa chấu giúp tổng thể xe trở nên thể thao và hiện đại.

Bên trong khoang cabin, Haval H6 HEV theo đuổi phong cách tối giản nhưng đậm chất công nghệ với HUD trên kính lái, màn hình người lái 10,25 inch và màn hình giải trí 12,3 inch. Xe còn có dàn âm thanh 8 loa DTS, ghế chỉnh điện, sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng và hệ thống lọc không khí, tạo cảm giác tiện nghi vượt tầm giá.

Hyundai Santa Fe Hybrid

Trong phân khúc SUV hạng D tại Việt Nam, Santa Fe Hybrid chính là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho khách hàng ưu tiên về sức mạnh và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Xe sử dụng động cơ xăng SmartStream 1.6 Turbo cho công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm, kết hợp cùng mô-tơ điện 60 mã lực và pin Li-ion Polymer dung lượng 1,49 kWh. Tổng thể hệ truyền động mang lại sức mạnh lên tới 235 mã lực và 367 Nm, đủ để đáp ứng tốt cả nhu cầu đi phố lẫn đường trường.

Xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp ứng dụng công nghệ ASC (Active Shift Control) độc quyền của Hyundai, giúp quá trình chuyển số mượt mà, giảm độ trễ và nâng cao hiệu suất vận hành. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 6,37 L/100 km, con số ấn tượng với một mẫu SUV 5+2 chỗ có kích thước lớn như Santa Fe.

Về thiết kế, Santa Fe Hybrid sử dụng ngôn ngữ boxy gần như không khác biệt so với các phiên bản động cơ đốt trong, ngoại trừ logo “Hybrid” ở đuôi xe. Xe sử dụng mâm 20 inch 255/45 R20 và không gian nội thất hiện đại với cụm hai màn hình liền khối 12,3 inch. Đi kèm là hệ thống ADAS đầy đủ, từ kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn cho tới cảnh báo và hỗ trợ tránh điểm mù, giúp Santa Fe Hybrid trở thành lựa chọn toàn diện về cả hiệu năng, tiện nghi lẫn an toàn.

Honda CR-V e:HEV

Là một trong những mẫu xe hybrid tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam, CR-V e:HEV có mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị chỉ 3,4 L/100km. Sức mạnh của xe đến từ động cơ hybrid gồm động cơ xăng 2.0 (146 mã lực, mô-men xoắn 183 Nm) kết hợp với hai môtơ điện (công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm). Cả hai kết hợp cho tổng công suất 204 mã lực. Nuôi môtơ điện bằng pin lithium-ion. Hộp số e-CVT, dẫn động một cầu FWD.

Mới đây, Honda đã giới thiệu CR-V e:HEV thế hệ mới, được lắp ráp tại Việt Nam, bổ sung thêm phiên bản CR-V e:HEV L, bên cạnh CR-V e:HEV RS đã được phân phối trước đó. Phiên bản mới vẫn giữ nguyên thiết kế thể thao đặc trưng, và khoang lái hiện đại với màn hình giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, màn hình kỹ thuật số 10,2 inch, sạc không dây và hệ thống Honda Connect. Phiên bản RS còn có HUD, cửa sổ trời toàn cảnh và ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí.

CR-V e:HEV tạo điểm nhấn với hệ thống chuyển số bằng nút bấm, lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc. Đặc biệt, toàn bộ các bản e:HEV đều được trang bị Honda Sensing cùng loạt công nghệ an toàn chủ động, giúp CR-V e:HEV trở thành lựa chọn cân bằng giữa công nghệ, tiện nghi và sự an tâm khi sử dụng lâu dài.