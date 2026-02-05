Suzuki Satria PRO rục rịch về Việt Nam

Cụ thể, trong Công báo sở hữu công nghiệp tháng 1/2026, Suzuki Motor Corporation đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng cho một mẫu xe mới. Đáng chú ý, thiết kế của mẫu xe này trùng khớp với Satria 150 PRO ABS – phiên bản hiện đang được phân phối tại Indonesia. Động thái trên được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy khả năng mẫu xe này sẽ sớm xuất hiện tại Việt Nam.

Hình ảnh của mẫu xe mới được Suzuki đăng ký bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp.

Mặc dù Suzuki đang có xu hướng thu hẹp danh mục sản phẩm xe máy tại thị trường trong nước, Satria F150 hiện vẫn được phân phối chính hãng bên cạnh V-Strom 250 SX. Điều này cho thấy dòng underbone thể thao vẫn giữ vai trò nhất định trong chiến lược của hãng, đặc biệt khi Satria PRO đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người dùng xe côn tay phổ thông.

Satria 150 PRO ABS là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này, hướng đến nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm công nghệ và tính tiện nghi. Điểm nhấn nổi bật là hệ thống Suzuki Ride Connect, cho phép kết nối smartphone qua Bluetooth và hiển thị các thông tin theo thời gian thực như vị trí xe, hành trình di chuyển, mức tiêu thụ nhiên liệu, lịch bảo dưỡng, cảnh báo vận hành và hỗ trợ dẫn đường. Đây là trang bị hiếm gặp trong phân khúc underbone thể thao, giúp Satria PRO ABS tiệm cận các mẫu xe ở phân khúc cao hơn.

Bên cạnh đó, xe được trang bị hệ thống phanh ABS cho bánh trước, góp phần nâng cao độ an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên bề mặt trơn trượt. Hệ thống khóa thông minh Keyless Start, cổng sạc USB cùng hộc chứa đồ dung tích 961 ml cũng được tích hợp, gia tăng đáng kể tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày - yếu tố thường ít được chú trọng trên các mẫu xe thiên về hiệu suất.

Về khả năng vận hành, Satria PRO ABS sử dụng động cơ 150 cc, DOHC, 4 van, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch, đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới nhất. Khối động cơ này nổi tiếng với khả năng vận hành bền bỉ, vòng tua cao, phản hồi ga nhanh và mang đậm chất thể thao. Ngoài ra, bộ ly hợp SCAS (Assist & Slipper Clutch) tiếp tục được trang bị, giúp cải thiện cảm giác lái, tăng độ ổn định khi tăng tốc và hạn chế hiện tượng khóa bánh hoặc giật côn khi dồn số gấp.