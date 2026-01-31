Toyota Urban Cruiser Ebella trình làng, SUV chạy điện giá từ 520 triệu đồng

Toyota Ấn Độ vừa chính thức ra mắt Urban Cruiser Ebella, mẫu SUV hạng B thuần điện và cũng là dòng xe điện đầu tiên của hãng tại thị trường này. Mẫu xe được phát triển từ nguyên mẫu Urban BEV Concept, nằm trong chiến lược điện hóa dài hạn của Toyota tại châu Á.

Về ngoại thất, Urban Cruiser Ebella mang phong cách thiết kế hiện đại với ngôn ngữ “đầu búa” đặc trưng của Toyota. Xe sở hữu cụm đèn pha LED mảnh, dải đèn định vị kéo dài cả phía trước và sau, kết hợp nắp capo cao và các vòm bánh xe vuông vức tạo cảm giác cơ bắp. Bộ mâm khí động học 18 inch có thiết kế tương đồng với Maruti Suzuki eVitara, trong khi tay nắm cửa sau được đặt ẩn tại cột C. Phần đuôi xe sử dụng cụm đèn hậu LED thanh mảnh, mang dấu ấn thiết kế riêng của Toyota.

Urban Cruiser Ebella có chiều dài x rộng x cao lần lượt khoảng 4.300 x 1.800 x 1.635 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.700 mm. Thông số này giúp mẫu SUV điện của Toyota nằm giữa phân khúc SUV cỡ nhỏ và cỡ trung, phù hợp cho nhu cầu di chuyển đô thị nhưng vẫn đảm bảo không gian sử dụng cho gia đình trẻ.

Về nội thất, Toyota Urban Cruiser Ebella có nhiều điểm tương đồng với mẫu xe “anh em” eVitara, nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,1 inch và màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 10,25 inch. Ghế ngồi tiêu chuẩn được bọc nỉ, trong khi phiên bản cao cấp sử dụng da tổng hợp.

Về an toàn, xe được trang bị nhiều tiện nghi và công nghệ an toàn như gói hỗ trợ lái ADAS, 7 túi khí, camera 360 độ, cửa sổ trời Panorama, hệ thống âm thanh JBL cùng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Tại Ấn Độ, Toyota Urban Cruiser Ebella được phân phối với ba phiên bản gồm E1, E2 và E3, tất cả đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản E1 trang bị động cơ điện công suất 144 mã lực, mô-men xoắn 189 Nm, kết hợp pin LFP dung lượng 49 kWh. Hai phiên bản E2 và E3 có công suất 174 mã lực, cùng mô-men xoắn 189 Nm, sử dụng pin LFP 61 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 543 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Urban Cruiser Ebella là sản phẩm hợp tác giữa Toyota và Maruti Suzuki, được sản xuất tại nhà máy ở bang Gujarat (Ấn Độ). Tại thị trường nội địa, mẫu SUV điện này có giá bán từ 20.800 đến 26.200 USD (tương đương khoảng 520 - 655 triệu đồng) và sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Creta Electric, MG ZS EV hay VinFast VF 6.