Toyota phát triển pin xe điện đi 40 năm vẫn duy trì 90% dung lượng

Theo AutoBlog, Toyota đang đặt mục tiêu tạo ra pin thể rắn có tuổi thọ tiềm năng lên đến 40 năm, gấp 4 lần so với pin hiện tại. Dự kiến, hãng sẽ bắt đầu sản xuất loại pin này vào năm 2027 hoặc 2028.

Xe điện trong tương lai của Toyota sẽ có pin ấn tượng.

Pin thể rắn hứa hẹn mang lại nhiều ưu điểm, trong đó có phạm vi hoạt động lớn hơn, lên tới 1.000 km và vượt xa so với các loại pin hiện tại. Ngoài ra, pin này cũng có thể nhỏ hơn và nhẹ hơn. Đại diện Keiji Kaita của Toyota cho biết, mặc dù chi phí sản xuất ban đầu có thể cao hơn, nhưng về lâu dài chúng sẽ tiết kiệm hơn đáng kể so với pin hiện tại.

Một thông tin thú vị khác từ ông Kaita là, đến năm thứ 40 của vòng đời, pin Toyota có thể duy trì tới 90% dung lượng. Điều này có nghĩa là pin sẽ có tuổi thọ dài hơn cả chiếc xe.

Với việc tuổi thọ pin là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người sở hữu xe điện, thông tin về viên pin có tuổi thọ 40 năm chắc chắn sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu kế hoạch của Toyota có thực sự khả thi và khung thời gian này có thực tế hay không.

Cuộc đua phát triển pin xe điện đang diễn ra sôi nổi. Gần đây, một loại pin Jinshi mới được Volkswagen hỗ trợ phát triển hứa hẹn cho phép xe điện chạy quãng đường 1.000 km và có khả năng chịu được hơn 3.000 chu kỳ sạc.