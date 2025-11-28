Xe ga "na ná" LEAD bán giá 19 triệu đồng tại Việt Nam

TVS Callisto 110 là xe ga được nhập khẩu từ Indonesia gây ấn tượng với thân xe bằng kim loại cứng cáp. Xe sở hữu đèn pha thiết kế đẹp mắt được đặt tại đầu xe, trong khi đèn xi nhan được đặt phía dưới mặt nạ trước. Đặc biệt, xe còn được tích hợp cả kính chắn gió màu đen khói bảo vệ người lái khi trời mưa hoặc gió to.

Dù vẫn sử dụng cụm đồng hồ analog truyền thống nhưng với giao diện thân thiện, người điều khiển cũng dễ dàng nắm được các thông số xe trong quá trình điều khiển. Callisto vẫn dùng ổ khóa truyền thống nhưng được tích hợp cả tính năng mở khóa tiện dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được tích hợp hốc chứa đồ đầu xe kèm cổng sạc tiện lợi, đi kèm với đó là đèn passing an toàn trong các trường hợp cần vượt.

Về sức mạnh, TVS Callisto 110 được trang bị khối động cơ xy lanh đơn dung tích 109,7cc làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 5.8 kW tại 7.500 vòng/phút, mô men xoắn đạt 8.8 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Mẫu tay ga này cũng được nhà sản xuất tích hợp phanh đĩa trước kèm phanh cơ sau được trang bị công nghệ SBT giúp đồng bộ lực phanh phía trước và sau đảm bảo khả năng dừng xe an toàn hơn. Đồng thời, xe ga này cũng được tích hợp giảm xóc trước ống lồng và giảm xóc sau lò xo có thể điều chỉnh 3 cấp độ giúp khả năng vận hành an toàn hơn.

Hiện tại, giá TVS Callisto 110 được các đơn vị bán hàng đang giảm chỉ còn 19,9 triệu đồng.