Doanh số xe MPV Toyota Veloz Cross trong tháng 10/2025

Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 7.768 xe, bao gồm 2.521 xe lắp ráp trong nước và 5.247 xe nhập khẩu nguyên chiếc và ghi nhận mức tăng trưởng 11% so với tháng trước. Trong tháng 10/2025, doanh số xe Hybrid Electric của TMV cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với 822 xe bán ra, tăng 10% so với tháng trước.

Kết quả tích cực này cho thấy xu hướng của khách hàng Việt Nam đang tích cực chuyển dịch sang dòng xe Hybrid Electric với nhiều lợi ích như tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường mà không thay đổi thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

Toyota Veloz Cross đạt doanh số 817 xe trong tháng 10/2025.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục tạo dấu ấn khi mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho 232 khách hàng trong tháng 10. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 15.452 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

Trong tháng 10/2025, Yaris Cross ghi dấu ấn khi duy trì vị trí dẫn đầu doanh số của TMV với 1.833 xe bán ra, tiếp tục khẳng định sức hút và sự ổn định của mẫu SUV đô thị này. Đứng ở vị trí tiếp theo là mẫu sedan Vios với doanh số đạt 1.402 xe. Bên cạnh đó, các mẫu xe Corolla Cross, Veloz Cross và Innova Cross cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định với doanh số lần lượt đạt 870 xe, 817 xe và 754 xe.

Trong tháng 11/2025, TMV và Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN), cùng hệ thống các Đại lý Toyota trên toàn quốc triển khai chương trình khuyến mại siêu hấp dẫn dành cho khách hàng. Xe cũng sở hữu nội thất trẻ trung và hiện đại, bọc da toàn bộ ghế và phối 2 tông màu đen - kem tinh tế. Xe cũng được trang bị đồng hồ kỹ thuật số kích thước 7 inch, màn hình giải trí đặt nổi 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Về trang bị, Veloz Cross bản Tiêu chuẩn vẫn mang nhiều trang bị đủ dùng và không thua các mẫu xe trong cùng phân khúc. Ngoại thất có đèn pha full-LED. Nội thất ghế ngồi da bọc nỉ, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, sạc điện thoại không dây, màn hình hiển thị đa thông tin TFT 7 inch.

Xe sở hữu vẻ ngoài hầm hố, vuông vức và đi theo thiên hướng thể thao.

Đáng chú ý là mẫu xe này có Cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang – những trang bị không tìm thấy trên các mẫu xe đối thủ, đây chính là ưu điểm cạnh tranh của Veloz Cross Tiêu chuẩn khi khách hàng so sánh.

Toyota Veloz Cross được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 1.5L.

Toyota Veloz Cross được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 1.5L, cho công suất 105 mã lực và mô men xoắn cực đại 138 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT, dẫn động cầu trước tiêu chuẩn. Xe có 3 chế độ lái Eco, Normal và Sport.

Nội thất của Toyota Veloz Cross có nhiều điểm giống với Avanza Premio.

Khoang nội thất của hàng ghế thứ 3 đủ dùng.

Các trang bị cũng đầy đủ với cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera 360 độ, cảm biến lùi, 6 túi khí. Phiên bản cao cấp nhất còn được tích hợp Toyota Safety Sense với các tính năng: Cảnh báo tiền va chạm; Cảnh báo chệch làn đường; Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau; Cảnh báo điểm mù; Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường; Điều khiển hành trình chủ động; Nhắc nhở khi phương tiện phía trước bắt đầu di chuyển.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Toyota Veloz Cross như sau: