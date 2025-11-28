Nhiều xe máy bị phạt nguội vì vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm
Camera A.I phát hiện nhiều trường hợp xe máy vi phạm giao thông tại Hà Nội trong ngày 25/11 - 26/11.
Trong hai ngày ngày 25/11/2025 và 26/11/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi và tại đường Lê Văn Lương ghi nhận nhiều trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm giao thông. Cụ thể:
8 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|Màu biển
|26-11-2025 10:18:50
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|19L121444
|Trắng
|26-11-2025 09:27:11
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29C197676
|Trắng
|26-11-2025 07:22:15
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29F163548
|Trắng
|26-11-2025 07:03:20
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y137677
|Trắng
|26-11-2025 07:02:56
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|99E142570
|Trắng
|26-11-2025 06:48:17
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|22SA07655
|Trắng
|26-11-2025 06:15:44
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BC06001
|Trắng
|26-11-2025 06:11:21
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30F61593
|Trắng
3 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy ngược chiều
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|Màu biển
|26-11-2025 13:55:16
|Chạy ngược chiều
|Xe mô tô
|99B297501
|Trắng
|26-11-2025 09:58:47
|Chạy ngược chiều
|Xe mô tô
|89L142311
|Trắng
|26-11-2025 02:36:58
|Chạy ngược chiều
|Xe mô tô
|773447
|Trắng
110 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|Màu biển
|26-11-2025 05:19:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18C141498
|Trắng
|26-11-2025 05:08:01
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|26K34262
|Trắng
|26-11-2025 04:58:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X707908
|Trắng
|26-11-2025 04:53:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y23244
|Trắng
|26-11-2025 04:52:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|70S19544
|Trắng
|26-11-2025 04:52:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|69L160240
|Trắng
|26-11-2025 04:45:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29T70948
|Trắng
|26-11-2025 04:39:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S699752
|Trắng
|26-11-2025 04:25:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|99G154085
|Trắng
|26-11-2025 04:06:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19C146374
|Trắng
|26-11-2025 04:04:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AC13178
|Trắng
|26-11-2025 03:50:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S223641
|Trắng
|26-11-2025 03:28:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29R85766
|Trắng
|26-11-2025 03:15:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34B341027
|Trắng
|26-11-2025 01:57:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30H85188
|Trắng
|26-11-2025 00:59:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|35E103037
|Trắng
|26-11-2025 00:57:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L513179
|Trắng
|26-11-2025 00:46:08
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|88H79517
|Trắng
|26-11-2025 00:27:08
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19AA38660
|Trắng
|26-11-2025 00:14:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21H17874
|Trắng
|25-11-2025 15:46:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29A829255
|Trắng
|25-11-2025 15:38:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|12967
|Trắng
|25-11-2025 15:34:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36BE05067
|Trắng
|25-11-2025 15:27:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30L37043
|Trắng
|25-11-2025 15:23:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P139178
|Trắng
|25-11-2025 15:19:49
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|999L3
|Trắng
|25-11-2025 15:18:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H251759
|Trắng
|25-11-2025 15:08:49
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|33P31050
|Trắng
|25-11-2025 15:02:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29M195806
|Trắng
|25-11-2025 15:01:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D106216
|Trắng
|25-11-2025 15:01:01
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29T557730
|Trắng
|25-11-2025 14:57:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G167211
|Trắng
|25-11-2025 14:51:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18B132728
|Trắng
|25-11-2025 14:49:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|5971
|Trắng
|25-11-2025 14:49:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|171621162
|Trắng
|25-11-2025 14:46:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|35N160714
|Trắng
|25-11-2025 14:38:49
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AH12119
|Trắng
|25-11-2025 14:37:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P197175
|Trắng
|25-11-2025 14:34:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|35N50050
|Trắng
|25-11-2025 14:31:04
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|37E166619
|Trắng
|25-11-2025 14:31:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X34374
|Trắng
|25-11-2025 14:23:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90B147302
|Trắng
|25-11-2025 14:19:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D161169
|Trắng
|25-11-2025 14:17:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36K53647
|Trắng
|25-11-2025 14:17:41
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|39F8307
|Trắng
|25-11-2025 14:14:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|49D128466
|Trắng
|25-11-2025 13:58:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|22017295
|Trắng
|25-11-2025 13:53:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90B14271
|Trắng
|25-11-2025 13:47:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36AC55399
|Trắng
|25-11-2025 13:41:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|3C174517
|Trắng
|25-11-2025 13:28:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AD23225
|Trắng
|25-11-2025 13:27:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E220304
|Trắng
|25-11-2025 13:26:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P112167
|Trắng
|25-11-2025 13:25:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L176521
|Trắng
|25-11-2025 13:17:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|20B100618
|Trắng
|25-11-2025 13:13:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29T49925
|Trắng
|25-11-2025 13:10:07
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AA21169
|Trắng
|25-11-2025 13:00:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|88L152971
|Trắng
|25-11-2025 12:47:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C206229
|Trắng
|25-11-2025 12:47:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B211574
|Trắng
|25-11-2025 12:47:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B219972
|Trắng
|25-11-2025 12:47:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BF03690
|Trắng
|25-11-2025 12:35:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36AD22402
|Trắng
|25-11-2025 12:30:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D113820
|Trắng
|25-11-2025 12:23:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AD17995
|Trắng
|25-11-2025 12:17:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K134456
|Trắng
|25-11-2025 12:17:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B193325
|Trắng
|25-11-2025 12:17:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AD90345
|Trắng
|25-11-2025 12:09:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B301818
|Trắng
|25-11-2025 12:08:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|171617162
|Trắng
|25-11-2025 12:08:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|10K91697
|Trắng
|25-11-2025 12:07:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98M108969
|Trắng
|25-11-2025 12:06:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30H82444
|Trắng
|25-11-2025 12:04:20
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18K107553
|Trắng
|26-11-2025 11:03:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L524915
|Trắng
|26-11-2025 10:24:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AC61569
|Trắng
|26-11-2025 10:15:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|15H131426
|Trắng
|26-11-2025 10:12:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29M154401
|Trắng
|26-11-2025 09:42:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18F139162
|Trắng
|26-11-2025 09:20:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|39271946
|Trắng
|26-11-2025 09:20:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L164056
|Trắng
|26-11-2025 08:59:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18G114172
|Trắng
|26-11-2025 08:59:26
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18B155004
|Trắng
|26-11-2025 08:57:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|291327177
|Trắng
|26-11-2025 08:55:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|2315512
|Trắng
|26-11-2025 08:55:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V336027
|Trắng
|26-11-2025 08:21:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|89AA34664
|Trắng
|26-11-2025 08:18:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P170505
|Trắng
|26-11-2025 07:22:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|99C149690
|Trắng
|26-11-2025 07:16:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P180735
|Trắng
|26-11-2025 07:16:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BC06641
|Trắng
|26-11-2025 07:10:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X81634
|Trắng
|26-11-2025 07:05:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|99D159984
|Trắng
|26-11-2025 06:59:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30F60002
|Trắng
|26-11-2025 06:55:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|28F59829
|Trắng
|26-11-2025 06:49:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|23K101566
|Trắng
|26-11-2025 06:42:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V530337
|Trắng
|26-11-2025 06:41:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|59C281955
|Trắng
|26-11-2025 06:29:22
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|178412518
|Trắng
|26-11-2025 06:25:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17H33008
|Trắng
|26-11-2025 06:23:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30F68002
|Trắng
|26-11-2025 06:21:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AD32107
|Trắng
|26-11-2025 06:16:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Z66554
|Trắng
|26-11-2025 06:08:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S03933
|Trắng
|26-11-2025 06:08:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V42716
|Trắng
|26-11-2025 06:08:08
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29A005052
|Trắng
|26-11-2025 06:06:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30F12246
|Trắng
|26-11-2025 05:58:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21K129767
|Trắng
|26-11-2025 05:48:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AK09162
|Trắng
|26-11-2025 05:46:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29M233900
|Trắng
Hình ảnh người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm được camera A.I phát hiện (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).
Theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.
Theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, theo điểm a khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy đi ngược chiều còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm
Trong khi đó, theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, hình phạt bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Người dân tại Hà Nội sắp có thêm động lực lớn để chuyển đổi sang phương tiện xanh khi mức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt dự kiến lên tới 5 triệu đồng...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/11/2025 04:50 AM (GMT+7)