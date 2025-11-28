Nhiều xe máy bị phạt nguội vì vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm

Trong hai ngày ngày 25/11/2025 và 26/11/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi và tại đường Lê Văn Lương ghi nhận nhiều trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm giao thông. Cụ thể:

8 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 26-11-2025 10:18:50 Không đội mũ Xe mô tô 19L121444 Trắng 26-11-2025 09:27:11 Không đội mũ Xe mô tô 29C197676 Trắng 26-11-2025 07:22:15 Không đội mũ Xe mô tô 29F163548 Trắng 26-11-2025 07:03:20 Không đội mũ Xe mô tô 29Y137677 Trắng 26-11-2025 07:02:56 Không đội mũ Xe mô tô 99E142570 Trắng 26-11-2025 06:48:17 Không đội mũ Xe mô tô 22SA07655 Trắng 26-11-2025 06:15:44 Không đội mũ Xe mô tô 29BC06001 Trắng 26-11-2025 06:11:21 Không đội mũ Xe mô tô 30F61593 Trắng

3 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy ngược chiều

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 26-11-2025 13:55:16 Chạy ngược chiều Xe mô tô 99B297501 Trắng 26-11-2025 09:58:47 Chạy ngược chiều Xe mô tô 89L142311 Trắng 26-11-2025 02:36:58 Chạy ngược chiều Xe mô tô 773447 Trắng

110 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 26-11-2025 05:19:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18C141498 Trắng 26-11-2025 05:08:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 26K34262 Trắng 26-11-2025 04:58:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X707908 Trắng 26-11-2025 04:53:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y23244 Trắng 26-11-2025 04:52:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 70S19544 Trắng 26-11-2025 04:52:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 69L160240 Trắng 26-11-2025 04:45:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T70948 Trắng 26-11-2025 04:39:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S699752 Trắng 26-11-2025 04:25:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99G154085 Trắng 26-11-2025 04:06:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19C146374 Trắng 26-11-2025 04:04:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC13178 Trắng 26-11-2025 03:50:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S223641 Trắng 26-11-2025 03:28:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29R85766 Trắng 26-11-2025 03:15:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B341027 Trắng 26-11-2025 01:57:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H85188 Trắng 26-11-2025 00:59:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35E103037 Trắng 26-11-2025 00:57:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L513179 Trắng 26-11-2025 00:46:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88H79517 Trắng 26-11-2025 00:27:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AA38660 Trắng 26-11-2025 00:14:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21H17874 Trắng 25-11-2025 15:46:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29A829255 Trắng 25-11-2025 15:38:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 12967 Trắng 25-11-2025 15:34:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36BE05067 Trắng 25-11-2025 15:27:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L37043 Trắng 25-11-2025 15:23:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P139178 Trắng 25-11-2025 15:19:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 999L3 Trắng 25-11-2025 15:18:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H251759 Trắng 25-11-2025 15:08:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33P31050 Trắng 25-11-2025 15:02:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29M195806 Trắng 25-11-2025 15:01:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D106216 Trắng 25-11-2025 15:01:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T557730 Trắng 25-11-2025 14:57:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G167211 Trắng 25-11-2025 14:51:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B132728 Trắng 25-11-2025 14:49:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 5971 Trắng 25-11-2025 14:49:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 171621162 Trắng 25-11-2025 14:46:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35N160714 Trắng 25-11-2025 14:38:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AH12119 Trắng 25-11-2025 14:37:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P197175 Trắng 25-11-2025 14:34:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35N50050 Trắng 25-11-2025 14:31:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37E166619 Trắng 25-11-2025 14:31:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X34374 Trắng 25-11-2025 14:23:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B147302 Trắng 25-11-2025 14:19:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D161169 Trắng 25-11-2025 14:17:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36K53647 Trắng 25-11-2025 14:17:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 39F8307 Trắng 25-11-2025 14:14:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 49D128466 Trắng 25-11-2025 13:58:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22017295 Trắng 25-11-2025 13:53:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B14271 Trắng 25-11-2025 13:47:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AC55399 Trắng 25-11-2025 13:41:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 3C174517 Trắng 25-11-2025 13:28:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD23225 Trắng 25-11-2025 13:27:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E220304 Trắng 25-11-2025 13:26:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P112167 Trắng 25-11-2025 13:25:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L176521 Trắng 25-11-2025 13:17:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20B100618 Trắng 25-11-2025 13:13:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T49925 Trắng 25-11-2025 13:10:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA21169 Trắng 25-11-2025 13:00:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88L152971 Trắng 25-11-2025 12:47:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C206229 Trắng 25-11-2025 12:47:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B211574 Trắng 25-11-2025 12:47:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B219972 Trắng 25-11-2025 12:47:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BF03690 Trắng 25-11-2025 12:35:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AD22402 Trắng 25-11-2025 12:30:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D113820 Trắng 25-11-2025 12:23:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD17995 Trắng 25-11-2025 12:17:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K134456 Trắng 25-11-2025 12:17:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B193325 Trắng 25-11-2025 12:17:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD90345 Trắng 25-11-2025 12:09:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B301818 Trắng 25-11-2025 12:08:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 171617162 Trắng 25-11-2025 12:08:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 10K91697 Trắng 25-11-2025 12:07:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98M108969 Trắng 25-11-2025 12:06:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H82444 Trắng 25-11-2025 12:04:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18K107553 Trắng 26-11-2025 11:03:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L524915 Trắng 26-11-2025 10:24:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC61569 Trắng 26-11-2025 10:15:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15H131426 Trắng 26-11-2025 10:12:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29M154401 Trắng 26-11-2025 09:42:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F139162 Trắng 26-11-2025 09:20:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 39271946 Trắng 26-11-2025 09:20:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L164056 Trắng 26-11-2025 08:59:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18G114172 Trắng 26-11-2025 08:59:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B155004 Trắng 26-11-2025 08:57:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 291327177 Trắng 26-11-2025 08:55:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 2315512 Trắng 26-11-2025 08:55:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V336027 Trắng 26-11-2025 08:21:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89AA34664 Trắng 26-11-2025 08:18:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P170505 Trắng 26-11-2025 07:22:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99C149690 Trắng 26-11-2025 07:16:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P180735 Trắng 26-11-2025 07:16:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC06641 Trắng 26-11-2025 07:10:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X81634 Trắng 26-11-2025 07:05:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99D159984 Trắng 26-11-2025 06:59:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F60002 Trắng 26-11-2025 06:55:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28F59829 Trắng 26-11-2025 06:49:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 23K101566 Trắng 26-11-2025 06:42:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V530337 Trắng 26-11-2025 06:41:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59C281955 Trắng 26-11-2025 06:29:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 178412518 Trắng 26-11-2025 06:25:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17H33008 Trắng 26-11-2025 06:23:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F68002 Trắng 26-11-2025 06:21:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD32107 Trắng 26-11-2025 06:16:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z66554 Trắng 26-11-2025 06:08:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S03933 Trắng 26-11-2025 06:08:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V42716 Trắng 26-11-2025 06:08:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29A005052 Trắng 26-11-2025 06:06:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F12246 Trắng 26-11-2025 05:58:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21K129767 Trắng 26-11-2025 05:48:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AK09162 Trắng 26-11-2025 05:46:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29M233900 Trắng

Hình ảnh người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm được camera A.I phát hiện (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.

Theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, theo điểm a khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy đi ngược chiều còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm

Trong khi đó, theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, hình phạt bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.