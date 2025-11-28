Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Nhiều xe máy bị phạt nguội vì vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm

Sự kiện: Kinh nghiệm lái xe máy
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Camera A.I phát hiện nhiều trường hợp xe máy vi phạm giao thông tại Hà Nội trong ngày 25/11 - 26/11.

Trong hai ngày ngày 25/11/2025 và 26/11/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi và tại đường Lê Văn Lương ghi nhận nhiều trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm giao thông. Cụ thể: 

8 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển
26-11-2025 10:18:50 Không đội mũ Xe mô tô 19L121444 Trắng
26-11-2025 09:27:11 Không đội mũ Xe mô tô 29C197676 Trắng
26-11-2025 07:22:15 Không đội mũ Xe mô tô 29F163548 Trắng
26-11-2025 07:03:20 Không đội mũ Xe mô tô 29Y137677 Trắng
26-11-2025 07:02:56 Không đội mũ Xe mô tô 99E142570 Trắng
26-11-2025 06:48:17 Không đội mũ Xe mô tô 22SA07655 Trắng
26-11-2025 06:15:44 Không đội mũ Xe mô tô 29BC06001 Trắng
26-11-2025 06:11:21 Không đội mũ Xe mô tô 30F61593 Trắng

3 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy ngược chiều

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển
26-11-2025 13:55:16 Chạy ngược chiều Xe mô tô 99B297501 Trắng
26-11-2025 09:58:47 Chạy ngược chiều Xe mô tô 89L142311 Trắng
26-11-2025 02:36:58 Chạy ngược chiều Xe mô tô 773447 Trắng

110 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ  

Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển
26-11-2025 05:19:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18C141498 Trắng
26-11-2025 05:08:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 26K34262 Trắng
26-11-2025 04:58:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X707908 Trắng
26-11-2025 04:53:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y23244 Trắng
26-11-2025 04:52:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 70S19544 Trắng
26-11-2025 04:52:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 69L160240 Trắng
26-11-2025 04:45:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T70948 Trắng
26-11-2025 04:39:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S699752 Trắng
26-11-2025 04:25:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99G154085 Trắng
26-11-2025 04:06:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19C146374 Trắng
26-11-2025 04:04:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC13178 Trắng
26-11-2025 03:50:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S223641 Trắng
26-11-2025 03:28:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29R85766 Trắng
26-11-2025 03:15:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B341027 Trắng
26-11-2025 01:57:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H85188 Trắng
26-11-2025 00:59:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35E103037 Trắng
26-11-2025 00:57:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L513179 Trắng
26-11-2025 00:46:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88H79517 Trắng
26-11-2025 00:27:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AA38660 Trắng
26-11-2025 00:14:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21H17874 Trắng
25-11-2025 15:46:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29A829255 Trắng
25-11-2025 15:38:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 12967 Trắng
25-11-2025 15:34:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36BE05067 Trắng
25-11-2025 15:27:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L37043 Trắng
25-11-2025 15:23:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P139178 Trắng
25-11-2025 15:19:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 999L3 Trắng
25-11-2025 15:18:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H251759 Trắng
25-11-2025 15:08:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33P31050 Trắng
25-11-2025 15:02:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29M195806 Trắng
25-11-2025 15:01:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D106216 Trắng
25-11-2025 15:01:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T557730 Trắng
25-11-2025 14:57:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G167211 Trắng
25-11-2025 14:51:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B132728 Trắng
25-11-2025 14:49:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 5971 Trắng
25-11-2025 14:49:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 171621162 Trắng
25-11-2025 14:46:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35N160714 Trắng
25-11-2025 14:38:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AH12119 Trắng
25-11-2025 14:37:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P197175 Trắng
25-11-2025 14:34:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35N50050 Trắng
25-11-2025 14:31:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37E166619 Trắng
25-11-2025 14:31:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X34374 Trắng
25-11-2025 14:23:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B147302 Trắng
25-11-2025 14:19:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D161169 Trắng
25-11-2025 14:17:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36K53647 Trắng
25-11-2025 14:17:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 39F8307 Trắng
25-11-2025 14:14:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 49D128466 Trắng
25-11-2025 13:58:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22017295 Trắng
25-11-2025 13:53:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B14271 Trắng
25-11-2025 13:47:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AC55399 Trắng
25-11-2025 13:41:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 3C174517 Trắng
25-11-2025 13:28:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD23225 Trắng
25-11-2025 13:27:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E220304 Trắng
25-11-2025 13:26:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P112167 Trắng
25-11-2025 13:25:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L176521 Trắng
25-11-2025 13:17:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20B100618 Trắng
25-11-2025 13:13:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T49925 Trắng
25-11-2025 13:10:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA21169 Trắng
25-11-2025 13:00:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88L152971 Trắng
25-11-2025 12:47:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C206229 Trắng
25-11-2025 12:47:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B211574 Trắng
25-11-2025 12:47:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B219972 Trắng
25-11-2025 12:47:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BF03690 Trắng
25-11-2025 12:35:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AD22402 Trắng
25-11-2025 12:30:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D113820 Trắng
25-11-2025 12:23:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD17995 Trắng
25-11-2025 12:17:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K134456 Trắng
25-11-2025 12:17:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B193325 Trắng
25-11-2025 12:17:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD90345 Trắng
25-11-2025 12:09:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B301818 Trắng
25-11-2025 12:08:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 171617162 Trắng
25-11-2025 12:08:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 10K91697 Trắng
25-11-2025 12:07:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98M108969 Trắng
25-11-2025 12:06:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H82444 Trắng
25-11-2025 12:04:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18K107553 Trắng
26-11-2025 11:03:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L524915 Trắng
26-11-2025 10:24:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC61569 Trắng
26-11-2025 10:15:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15H131426 Trắng
26-11-2025 10:12:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29M154401 Trắng
26-11-2025 09:42:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F139162 Trắng
26-11-2025 09:20:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 39271946 Trắng
26-11-2025 09:20:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L164056 Trắng
26-11-2025 08:59:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18G114172 Trắng
26-11-2025 08:59:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B155004 Trắng
26-11-2025 08:57:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 291327177 Trắng
26-11-2025 08:55:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 2315512 Trắng
26-11-2025 08:55:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V336027 Trắng
26-11-2025 08:21:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89AA34664 Trắng
26-11-2025 08:18:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P170505 Trắng
26-11-2025 07:22:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99C149690 Trắng
26-11-2025 07:16:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P180735 Trắng
26-11-2025 07:16:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC06641 Trắng
26-11-2025 07:10:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X81634 Trắng
26-11-2025 07:05:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99D159984 Trắng
26-11-2025 06:59:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F60002 Trắng
26-11-2025 06:55:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28F59829 Trắng
26-11-2025 06:49:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 23K101566 Trắng
26-11-2025 06:42:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V530337 Trắng
26-11-2025 06:41:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59C281955 Trắng
26-11-2025 06:29:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 178412518 Trắng
26-11-2025 06:25:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17H33008 Trắng
26-11-2025 06:23:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F68002 Trắng
26-11-2025 06:21:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD32107 Trắng
26-11-2025 06:16:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z66554 Trắng
26-11-2025 06:08:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S03933 Trắng
26-11-2025 06:08:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V42716 Trắng
26-11-2025 06:08:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29A005052 Trắng
26-11-2025 06:06:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F12246 Trắng
26-11-2025 05:58:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21K129767 Trắng
26-11-2025 05:48:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AK09162 Trắng
26-11-2025 05:46:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29M233900 Trắng

Hình ảnh người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm được camera A.I phát hiện (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Hình ảnh người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm được camera A.I phát hiện (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.   

Theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, theo điểm a khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy đi ngược chiều còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm

Trong khi đó, theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, hình phạt bổ sung là trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đổi xe xăng sang xe máy điện: 5 triệu đồng hỗ trợ đã đủ tạo cú hích chuyển đổi?
Đổi xe xăng sang xe máy điện: 5 triệu đồng hỗ trợ đã đủ tạo cú hích chuyển đổi?

Người dân tại Hà Nội sắp có thêm động lực lớn để chuyển đổi sang phương tiện xanh khi mức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt dự kiến lên tới 5 triệu đồng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo BẢO NAM ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/11/2025 04:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Kinh nghiệm lái xe máy Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN