Pin natri-ion được chứng nhận, xe điện sắp sang kỷ nguyên mới

Theo thông tin từ CarNewsChina.com, Naxtra đã vượt qua chứng nhận Tiêu chuẩn An toàn GB 38031-2025 dành cho pin điện của xe điện, điều đó khiến Naxtra trở thành loại pin natri-ion đầu tiên đạt tiêu chuẩn này.

Naxtra là pin natri-ion đầu tiên đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn "chưa được phát hành" của Trung Quốc.

Mặc dù tiêu chuẩn GB 38031-2025 sẽ chỉ chính thức có hiệu lực vào năm tới, việc Naxtra được chứng nhận sớm là một tín hiệu tích cực cho CATL. Pin natri-ion được xem là bước tiến tiếp theo trong công nghệ xe điện, giúp giảm sự phụ thuộc vào lithium - một nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm. Hơn nữa, pin natri-ion cần ít carbon hơn để sản xuất và hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện khí hậu lạnh so với pin lithium-ion.

Cụ thể, Naxtra có khả năng duy trì 90% công suất hoạt động tối ưu ở nhiệt độ thấp tới -40 độ C và có phạm vi hoạt động lên tới 500 km, đồng thời mang lại tuổi thọ lên đến 10.000 lần sạc. Điều này hứa hẹn sẽ làm thay đổi cái nhìn của người tiêu dùng về xe điện - một phương tiện xanh được nhiều quốc gia thúc đẩy, bao gồm cả Việt Nam.

Sự xuất hiện của pin natri-ion sẽ giải quyết bài toán đau đầu về pin lithium-ion.

Một trong những nhược điểm của xe điện nằm ở vấn đề pin, vì vậy nhiều cải tiến đáng chú ý đối với công nghệ này đã và đang được đưa ra. Gần đây, các nhà khoa học đã phát triển loại pin tự phục hồi giúp nâng cao độ an toàn, trong khi một công ty khác đã giới thiệu xe điện đầu tiên sử dụng pin thể rắn.

Khi mà thị trường pin xe điện ngày càng mở rộng, việc sở hữu một chiếc xe điện không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm chi phí sửa chữa. Với sự phát triển của cơ sở hạ tầng sạc toàn cầu và tính năng không gây ô nhiễm carbon, việc sở hữu xe điện đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. CATL dự kiến sẽ đưa loại pin Naxtra vào sản xuất vào tháng 12 tới và sử dụng chúng trong các mẫu xe Choco-swap của hãng.