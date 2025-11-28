CX-8 đọ nội thất xa xỉ và giá thành với Outlander, dân mê xe khó cưỡng

Trong phân khúc SUV 7 chỗ tầm khoảng 1 tỷ đồng tại Việt Nam, hai mẫu lắp ráp trong nước Mazda CX-8 và Outlander nổi bật nhờ nội thất hướng tới tiện nghi, thoải mái cho gia đình. Hai mẫu xe không chỉ cạnh tranh về không gian mà còn thu hút người dùng bằng những trang bị thiết thực.

Với giá Mazda CX-8 Luxury 949 triệu đồng, Premium 1,019 tỷ, Signature AWD 1,149 tỷ (tháng 11/2025), Outlander 2.0 CVT 825 triệu, Premium 950 triệu, kèm ưu đãi hỗ trợ lệ phí trước bạ tại đại lý, cả hai đang tạo sức hút mạnh mẽ.​

Mazda CX-8 (tháng 11/2025) niêm yết 949 triệu-1,149 tỷ, ưu đãi 50% lệ phí trước bạ tại đại lý. Outlander (tháng 10/2025) 825-950 triệu, hỗ trợ tương đương 100% trước bạ, chi phí lăn bánh thấp hơn 150-200 triệu so CX-8.

Nội thất Mazda CX-8: Hướng tới sang trọng và tiện nghi

Mazda CX-8 (phiên bản cao cấp 2025) tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 2.5L SkyActiv-G, công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 252 Nm, hộp số tự động 6 cấp, khoảng sáng gầm 200 mm. Không gian nội thất rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở 2.930 mm; thể tích khoang hành lý 209-742 lít tùy cấu hình, giúp gập ghế linh hoạt, rộng rãi khi chở cả gia đình và hành lý lớn.

Ghế bọc da Nappa màu nâu đỏ (từ bản Premium/Signature), ghế lái chỉnh điện 10 hướng + nhớ vị trí, sưởi ghế trước/sau; âm thanh 10 loa Bose; điều hòa tự động 3 vùng với cửa gió hàng ghế sau; màn hình 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây; HUD (bản cao cấp).​

Hệ thống hỗ trợ vận hành như cấu hình 7 chỗ, dẫn động cầu trước hoặc AWD (bản Signature), giúp người dùng lựa chọn phù hợp nhu cầu gia đình hay đi phượt nhẹ. Mazda CX-8 phù hợp với người tìm SUV 7 chỗ rộng rãi, nội thất cao cấp ở phiên bản Signature, da Nappa, tiện nghi đầy đủ, khoảng để chân hàng 3 rộng nhất phân khúc.​

Nội thất & trang bị Mitsubishi Outlander: Linh hoạt, thực dụng & giá hợp lý

Outlander 2.0 CVT / Premium tại Việt Nam có 7 chỗ, động cơ 2.0L MIVEC 145 mã lực/196 Nm, hộp số vô cấp CVT, khoảng sáng gầm 190 mm, cách âm tốt vượt trội. Ghế bọc da (bản Premium), ghế tài xế chỉnh điện 8 hướng + sưởi; hàng ghế 2 trượt/ngả linh hoạt, ghế trước ngả 180 độ tạo mặt phẳng.

Xe trang bị mâm 18 inch 2 tông, hệ treo MacPherson trước + đa liên kết sau, vận hành êm ái đô thị/đường trường; màn hình 8 inch Android Auto/Apple CarPlay; điều hòa 2 vùng núm vặn cao cấp có cửa gió sau đóng/mở.​

Bản Premium bổ sung an toàn chủ động: cảnh báo điểm mù (BSW), giảm thiểu va chạm phía trước (FCM), hỗ trợ chuyển làn, phanh tự động, nâng cao an toàn gia đình. Outlander hướng tới khách hàng cần SUV 7 chỗ thực dụng, giá mềm hơn CX-8, đa dụng chở đông người/hành lý, cảm giác lái phấn khích nhờ lẫy số.​

So sánh: Ưu tiên tùy nhu cầu

Tiêu chí Mazda CX-8 (Signature) Mitsubishi Outlander (Premium) Giá khởi điểm phổ biến 949 triệu – 1,149 tỷ 825 – 950 triệu Nội thất, tiện nghi Da Nappa, Bose 10 loa, điều hòa 3 vùng, HUD, sưởi vô-lăng Da kim cương, chỉnh điện 8 hướng, cửa sổ trời, lẫy số Không gian & linh hoạt Chiều dài cơ sở 2.930 mm, hành lý 742 lít, hàng ghế 3 rộng Hàng ghế 2 trượt/ngả, ghế trước ngả 180°, cách âm tốt An toàn / vận hành i-Activsense (MRCC, LAS), AWD tùy chọn, gầm 200 mm BSW/FCM, CVT êm, gầm 190 mm

Kết luận

Mazda CX-8 và Mitsubishi Outlander đều là những lựa chọn sáng giá trong phân khúc SUV 7 chỗ tầm 1 tỷ đồng, mỗi mẫu có ưu thế rõ ràng tùy theo nhu cầu người dùng. CX-8 thiên về sự sang trọng, tiện nghi cao cấp với nội thất da Nappa, âm thanh Bose, điều hòa 3 vùng độc lập, và hệ thống an toàn i-Activsense đẳng cấp, phù hợp khách hàng muốn một chiếc SUV rộng rãi, đẳng cấp xứng tầm doanh nhân hay gia đình có điều kiện.

Trong khi đó, Outlander thể hiện sự thực dụng với mức giá mềm hơn, trang bị tiện nghi đủ xài, ghế linh hoạt, động cơ tiết kiệm, vận hành êm ái, cùng hàng loạt tính năng an toàn chủ động giúp người dùng an tâm trong di chuyển hàng ngày.

Dân mê xe khó cưỡng khi đứng giữa hai lựa chọn này, bởi mỗi xe đều có điểm nhấn riêng biệt, phù hợp từng phong cách sử dụng và nguồn tài chính. Nếu ưu tiên sự sang trọng và tiện nghi, CX-8 là lựa chọn đáng đầu tư; còn nếu đề cao giá trị sử dụng cao, hiệu quả kinh tế và đa dụng, Outlander là sự lựa chọn hợp lý. Lời khuyên cuối cùng là nên trải nghiệm thực tế cả hai để cảm nhận rõ hơn về sự khác biệt và chọn được mẫu xe "chân ái" cho tổ ấm của mình.