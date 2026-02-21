Toyota Land Cruiser FJ sắp ra mắt Đông Nam Á

Truyền thông Thái Lan đưa tin, Toyota Land Cruiser FJ "chốt lịch" ra mắt đất nước chùa vàng vào cuối tháng 3 nhưng không tiết lộ ngày cụ thể. Theo AutoLifeThailand, mẫu SUV địa hình Land Cruiser FJ lắp ráp tại Thái Lan và xuất khẩu đi một số nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Tại Thái Lan, Land Cruiser FJ định vị nằm giữa Corolla Cross và Fortuner. Tân binh SUV địa hình trang bị động cơ xăng 2,7 lít công suất 163 mã lực, mô-men xoắn cực đại 246 Nm, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Động cơ của Land Cruiser FJ cũng là loại sử dụng trên dòng 2.7 máy xăng của Toyota Fortuner đang bán ở Việt Nam.

Land Cruiser FJ xây dựng trên nền tảng khung gầm rời IMVO, giống như Hilux. Xe cấu hình 5 chỗ. Thân xe và khoang động cơ thiết kế ngắn hơn so với Fortuner để thuận tiện hơn khi di chuyển trong đô thị.

Xe phát triển trên nền tảng SWB Super, một thiết kế trục cơ sở ngắn với chiều dài trục cơ sở 2.580 mm. FJ sở hữu chiều dài 4.575 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.960 mm. Kích thước này gần tương đương với các mẫu xe gầm cao cỡ C như Honda CR-V hay Mazda CX-5 nhưng chiều cao vượt trội. Trục cơ sở của FJ chỉ nhỉnh hơn xe gầm cao cỡ A+ như Hyundai Venue, Toyota Raize.

Giống đàn anh Land Cruiser Prado, Land Cruiser FJ có hai phong cách thiết kế. Một kiểu lấy cảm hứng từ phong cách retro với đèn pha tròn, trong khi kiểu còn lại mang thiết kế hình chữ nhật với đèn hình chữ C. Cả hai đều trang bị lưới tản nhiệt tối giản, nổi bật với dòng chữ Toyota. Phía dưới là cản nhựa với thiết kế hơi khác biệt.

Ở hai bên hông, Land Cruiser FJ có các vòm chắn bùn góc cạnh, kết hợp với ốp sườn xe dày. Cột C đồ sộ. Lốp dự phòng gắn trên cửa hậu gần như che kín cửa sổ sau. Đèn hậu hình chữ C và cản sau chắc chắn. Toyota cho biết mẫu xe này có cản trước và cản sau có thể tháo rời. Điều này cho phép chủ xe dễ dàng thay thế các bộ phận bị hỏng và tiết kiệm chi phí sửa chữa.

Thiết kế quen thuộc duy trì ở nội thất khi mẫu xe này được lấy cảm hứng khá nhiều từ Land Cruiser. Vô-lăng tròn, cụm đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống thông tin giải trí màn hình rộng cũng như các nút điều khiển khí hậu riêng.

Cần số nổi bật và một số núm chuyển số tập trung vào off-road. Hàng ghế thứ hai có thể trượt về phía trước và phía sau. Toyota cho biết mẫu xe này sẽ được trang bị bộ hệ thống hỗ trợ người lái Toyota Safety Sense.

Toyota Land Cruiser FJ sản xuất tại nhà máy của hãng ở tỉnh Chachoengsao, Thái Lan.

Hãng xe Nhật Bản cũng xác nhận Land Cruiser FJ sẽ bán ở Việt Nam nhưng không tiết lộ thời gian cụ thể.