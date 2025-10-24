Toyota Land Cruiser Prado LC250 giảm giá lên đến 100 triệu đồng

Toyota Land Cruiser Prado từng bị đội giá khi khan hàng, nay đại lý quay đầu giảm gần 100 triệu do cung vượt cầu. Cụ thể, Xe từng gây sốt đến mức người mua phải chi thêm vài trăm triệu đồng so với giá niêm yết mới có thể nhận xe sớm.

Tuy nhiên, sau gần một năm có mặt trên thị trường, tình hình đã đảo chiều. Hiện tại, khách hàng không cần mua xe kèm phụ kiện mà còn được hưởng ưu đãi giảm giá trực tiếp từ 80 đến 100 triệu đồng, tặng bảo hiểm vật chất và gói bảo dưỡng trong 2 năm. Nguyên nhân được lý giải là nhóm khách hàng yêu thích dòng xe Prado đã nhanh chóng sở hữu từ đợt đầu, trong khi nguồn cung xe nhập khẩu ngày càng dồi dào, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu.

Dù ưu đãi, Prado LC250 vẫn giữ sức hút nhờ triết lý SUV off-road thuần chất: thiết kế vuông vức, khung rời body-on-frame, đèn LED thích ứng, mâm 20 inch và khả năng vận hành địa hình vượt trội. Nội thất nâng cấp với vô lăng da, màn hình lái 12,3 inch tùy biến 12 giao diện, màn hình trung tâm 12,3 inch kèm âm thanh JBL 14 loa, ghế trước thông gió - sưởi, điều hòa 3 vùng và gương chiếu hậu kỹ thuật số.

Prado LC250 tại Việt Nam dùng máy xăng, dung tích 2.4L tăng áp, cho công suất 267 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 430 Nm, hộp số tự động 8 cấp và dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có treo tự thích ứng, 5 chế độ lái, 4 chế độ đa địa hình và trọn gói an toàn TSS với cảnh báo tiền va chạm, giữ làn, cruise control chủ động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo cắt ngang phía sau.

Xe có hai cấu hình cửa sổ trời (đơn và toàn cảnh), giá niêm yết từ 3,46 đến 3,48 tỷ đồng. Trái ngược cảnh khan xe đầu 2025, giá Prado nay đã “hạ nhiệt” đúng quy luật cung - cầu. Tuy vậy, trong dải sản phẩm Toyota, Land Cruiser LC300 và Alphard vẫn là hai mẫu duy trì tình trạng thiếu xe và không có khuyến mãi. Với Prado LC250, dù đã hạ ưu đãi, đây vẫn là chiếc SUV off-road hiếm hoi trong tầm giá, hướng tới nhóm khách ưu tiên độ bền, địa hình và giá trị sử dụng dài hạn.