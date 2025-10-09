Toyota Land Cruiser sắp có tùy chọn động cơ lai hybrid

Mẫu SUV huyền thoại có thể chạy điện trong đô thị, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn giữ khả năng địa hình mạnh mẽ. Toyota Land Cruiser từ lâu được xem là một trong những mẫu SUV địa hình bền bỉ và đáng tin cậy nhất thế giới. Tuy nhiên, trước xu thế điện hóa toàn cầu, hãng xe Nhật Bản đang từng bước cải tiến dòng xe huyền thoại này với công nghệ hybrid và thậm chí cả plug-in hybrid (PHEV).

Sau khi giới thiệu Land Cruiser 300 hybrid tại Trung Đông, Toyota được cho là đang chuẩn bị một biến thể mới có khả năng vận hành hoàn toàn bằng điện trong quãng đường ngắn, mở ra lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu hơn cho khách hàng đô thị.

Từ tháng 9/2025, Toyota đã ngừng nhận đơn đặt hàng bản xăng tại Nhật Bản và hạn chế phân phối bản diesel. Theo trang Creative Trend, hãng có thể sớm tung ra thêm một hệ truyền động mới, nhiều khả năng chính là Land Cruiser plug-in hybrid.

Nếu được hiện thực hóa, Land Cruiser PHEV sẽ kết hợp động cơ V6 3.5L cùng mô-tơ điện công suất cao, vừa giữ được khả năng vận hành trên đường địa hình, vừa mang đến sự êm ái và tiết kiệm trong môi trường đô thị.

Bộ pin dung lượng lớn hơn cho phép xe di chuyển hằng ngày bằng điện, trong khi động cơ xăng vẫn đảm bảo sức mạnh ở những khu vực hẻo lánh, nơi hạ tầng trạm sạc chưa phát triển. Tuy nhiên, việc bổ sung pin sẽ khiến trọng lượng tăng, đồng thời ảnh hưởng đến không gian cabin và dung tích khoang hành lý.

Theo nhiều dự đoán, phiên bản plug-in hybrid sẽ chỉ có cấu hình 5 chỗ, khoang chứa đồ nhỏ hơn, và dung tích bình nhiên liệu cũng thấp hơn so với mức 80 lít của bản tiêu chuẩn và 68 lít của bản hybrid. Đây là xu hướng tương tự với các mẫu Toyota khác như Alphard, khi bản PHEV chỉ có bình 47 lít, ít hơn đáng kể so với bản xăng và hybrid.

Ra mắt từ năm 2021, Land Cruiser 300 phát triển trên nền tảng TNGA-F, đi kèm hai tùy chọn động cơ xăng V6, dung tích 3.5L tăng áp kép và đồng cơ dầu diesel, dung tích 3.3L tăng áp. Đến năm 2025, Toyota bổ sung biến thể hybrid tự sạc với động cơ điện hỗ trợ, cho tổng công suất 457 mã lực, mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trong lịch sử Land Cruiser.

Tin đồn về Land Cruiser PHEV đã xuất hiện từ năm 2023, khi Toyota được cho là nghiên cứu nhiều giải pháp điện hóa, từ plug-in hybrid, xe điện thuần túy cho đến pin nhiên liệu hydro. Thực tế, dòng Land Cruiser Prado (250) đã cho thấy định hướng này khi ra mắt với nhiều tùy chọn động cơ: xăng, diesel, mild-hybrid.

Với những động thái gần đây, có thể khẳng định chiến lược điện hóa toàn bộ dòng Land Cruiser đã nằm trong kế hoạch dài hạn của Toyota, hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn xanh và tiết kiệm cho khách hàng toàn cầu.