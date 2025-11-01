Ảnh thực tế Toyota Land Cruiser FJ, thiết kế hoài cổ và đậm chất off-road

Mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ Toyota Land Cruiser FJ hoàn toàn mới đã chính thức ra mắt tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025, thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông quốc tế. Mẫu xe được xem là “tiểu Land Cruiser”, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách retro, thích khám phá và độ xe off-road.

Toyota Land Cruiser FJ mang kiểu dáng hộp vuông đặc trưng, gợi nhớ đến Land Cruiser Prado và mẫu FJ60 cổ điển thập niên 1980, đồng thời kế thừa tinh thần của concept Compact Cruiser EV ra mắt năm 2022. Tổng thể xe thể hiện đúng DNA địa hình với ngoại hình vững chãi, khỏe khoắn và đậm tính thực dụng.

Thân xe nổi bật với vòm bánh vuông góc, ốp hông dày dặn và cột D bản lớn, trong khi đuôi xe sử dụng thiết kế nổi khối cùng bánh dự phòng gắn ngoài, đèn hậu chữ C và cản sau tháo rời giúp dễ dàng thay thế hoặc nâng cấp khi off-road. Bộ mâm hợp kim 17 hoặc 18 inch tùy bản, đi kèm lốp địa hình chuyên dụng.

Mẫu SUV 5 chỗ này được sản xuất tại Thái Lan, phát triển trên nền tảng khung gầm Hilux Champ dạng short wheelbase (SWB). Xe có kích thước 4.575 x 1.855 x 1.960 mm, trục cơ sở 2.580 mm – ngắn hơn Fortuner, nhưng lớn hơn Corolla Cross, giúp cân bằng giữa khả năng off-road và tính linh hoạt đô thị. Bán kính quay vòng chỉ 5,5 mét, khá ấn tượng cho một mẫu SUV thiên địa hình.

Bản tiêu chuẩn vẫn giữ mức giá cạnh tranh nhưng được cung cấp gói phụ kiện off-road chính hãng ARB, gồm: đèn LED tròn DRL, tấm chắn gầm, ống thở (snorkel), giá nóc tích hợp chằng hành lý, bậc lên xuống thép, tấm chắn cản sau nhôm và hệ thống Molle Panel ở khoang hành lý. Những chi tiết này cho thấy định hướng rõ ràng của Toyota: phục vụ người dùng đam mê địa hình và độ xe.

Bên trong khoang cabin của Toyota Land Cruiser FJ sử dụng triết lý đơn giản – bền bỉ – dễ thao tác, lấy cảm hứng từ dòng Land Cruiser truyền thống. Xe trang bị màn hình trung tâm 9 inch, camera lùi, cùng nhiều phím vật lý cơ học cho hệ thống điều hòa và chế độ vận hành. Cần số đặt cao, xung quanh là cụm nút gài cầu 4WD, thể hiện rõ bản sắc địa hình.

Tùy phiên bản, xe có thể sử dụng ghế nỉ chỉnh tay hoặc ghế da, vô-lăng bọc urethane hoặc da, hàng ghế sau có khả năng trượt linh hoạt để tối ưu không gian. Gói an toàn Toyota Safety Sense thế hệ mới tiếp tục được trang bị.

Land Cruiser FJ dùng duy nhất một lựa chọn động cơ xăng 2.7L 4 xi-lanh 2TR-FE, công suất 161–163 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp Super ECT cùng hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian (part-time 4WD). Đây là động cơ quen thuộc từng xuất hiện trên Fortuner bản xăng tại Việt Nam.

Dù bị chê là “máy yếu”, FJ vẫn được đánh giá cao về độ bền, dễ bảo trì và khả năng vận hành thực tế phù hợp với cấu hình địa hình nhẹ. Hơn nữa, Toyota gợi ý khả năng cung cấp thêm tùy chọn động cơ diesel trong tương lai.

Với thiết kế nhỏ gọn, phong cách retro độc đáo và khả năng off-road đáng tin cậy, Toyota Land Cruiser FJ được kỳ vọng sẽ tạo cơn sốt tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nhiều đại lý nhập khẩu không chính hãng được dự đoán sẽ đưa xe về sớm, trước khi Toyota mở bán chính thức.