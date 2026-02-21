Hàng loạt nhà sản xuất ô tô tính hướng phát triển mới

Năm 2026, ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đứng trước bối cảnh rất khác, khi những kỳ vọng đơn giản về việc xe điện nhanh chóng thay thế động cơ đốt trong nhường chỗ cho cái nhìn thực tế hơn, buộc mỗi thị trường, mỗi nhà sản xuất phải tự chọn con đường phù hợp nhất với năng lực và thị hiếu khách hàng.

Toyota - hãng xe có doanh số đứng đầu thế giới năm 2025 - lúc này đứng trước bước ngoặt. Loạt quyết định chiến lược mới công bố cho thấy hãng đang chủ động điều chỉnh để thích nghi với bối cảnh toàn cầu mới với những biến động sâu sắc về môi trường chính sách, công nghệ và chuỗi cung ứng, là nơi tăng trưởng không còn đến từ mở rộng ồ ạt mà từ khả năng cân bằng giữa lợi nhuận, môi trường và rủi ro hệ thống.

Chiến lược sản phẩm Toyota trong năm 2026 tiếp tục xoay quanh hybrid (HEV) – vốn là lợi thế cốt lõi đã giúp hãng vượt xa các đối thủ trong năm qua. Mục tiêu tăng sản lượng xe hybrid trên toàn cầu 30% vào năm 2028 cho thấy: Toyota không chạy theo xu hướng thuần điện bằng mọi giá, mà chọn con đường phù hợp hơn với điều kiện hạ tầng và thu nhập tại nhiều thị trường.

"Hybrid" sẽ là từ khóa chính của ngành công nghiệp ô tô năm nay.

Một điểm nhấn đáng chú ý là Toyota thay đổi nhân sự cấp cao. Ngày 6/2, hãng thông báo thay thế Giám đốc điều hành (CEO) Koji Sato bằng Giám đốc tài chính (CFO) Kenta Kon. Động thái này phản ánh ưu tiên mới: Quản trị tài chính và kiểm soát rủi ro trong bối cảnh bất định gia tăng.

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, bài toán giờ đây không chỉ là bán nhiều xe hơn mà là duy trì biên lợi nhuận, phân bổ vốn hiệu quả và đảm bảo dòng tiền cho các khoản đầu tư dài hạn. Hãng cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 sử dụng khoảng 30% vật liệu tái chế trong sản xuất - bước chuẩn bị sớm trước các quy định ngày càng nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu (EU) về kinh tế tuần hoàn và phát thải.

Tương tự "đồng hương", Honda đang ưu tiên sự cân bằng giữa tăng trưởng, kiểm soát rủi ro và chuẩn bị cho những thay đổi dài hạn về chính sách cũng như công nghệ - là lối đi khác so với trước kia. Sau năm 2025 được đánh giá là tương đối thuận lợi nhờ nhu cầu ổn định với các dòng xe xăng tiết kiệm nhiên liệu và hybrid tại châu Á, Bắc Mỹ và một phần châu Âu, Honda tập trung hơn vào củng cố nền tảng để tránh những cú sốc từng xảy ra trong giai đoạn khủng hoảng chip và đứt gãy logistics trước đó.

Hệ quả là, năm 2026 sẽ chứng kiến Honda mở rộng danh mục xe hybrid, đặc biệt trên các dòng xe chiến lược. Bên lề Japan Mobility Show 2025 vừa qua, Honda đã trình diễn nhiều công nghệ hybrid mới, hé lộ những bước đi quan trọng trong chiến lược hybrid tiếp theo.

Các nhà sản xuất Nhật Bản năm nay - bao gồm cả Mazda, Suzuki hay Subaru - cũng đang thay đổi trong tư duy thiết lập chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh công nghệ ngày càng phức tạp, việc hợp tác ở những khâu không cạnh tranh trực tiếp - như chia sẻ nguồn cung linh kiện bán dẫn - là cách tiếp cận thực dụng, giúp nâng cao khả năng chống chịu.

Về phần mình, các nhà sản xuất Trung Quốc lúc này thể hiện sự tự tin rõ rệt. Được hậu thuẫn bởi chuỗi cung ứng pin hoàn chỉnh, chi phí sản xuất thấp và thị trường nội địa khổng lồ, BYD, SAIC hay Geely... đang đẩy mạnh xuất khẩu, coi thị trường quốc tế là động lực tăng trưởng mới.

Chiến lược mới của nhóm này không dựa vào duy nhất xe điện thuần, mà còn mở rộng sang hybrid và hybrid sạc ngoài (PHEV) nhằm thích ứng với các rào cản thương mại và thị hiếu đa dạng. Các hãng Trung Quốc cũng đang đối mặt với rủi ro từ các biện pháp bảo hộ, điều tra chống trợ cấp, và yêu cầu nội địa hóa ngày càng chặt chẽ tại châu Âu và Bắc Mỹ.

Năm 2026 sẽ tiếp tục chứng kiến các hãng xe Trung Quốc xuất hiện tại nhiều thị trường và có tại Việt Nam.

Với các hãng Hàn Quốc như Hyundai và KIA, 2026 là giai đoạn không còn ở vị thế “kẻ theo sau” trong cuộc đua xe điện, khi đã xây dựng được năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng tương đối hoàn chỉnh. Sự hiện diện của LG Energy Solution hay Samsung SDI cũng giúp họ chủ động hơn về pin - yếu tố sống còn trong phát triển xe điện.

Tuy nhiên, khác với giai đoạn 2022–2024, chiến lược mới của các hãng Hàn Quốc cho thấy sự thận trọng trong nhịp độ mở rộng. Xe điện vẫn là trụ cột dài hạn, nhưng các hãng đồng thời tăng cường vai trò của hybrid nhằm đảm bảo doanh số và lợi nhuận.

Về tổng thể, bức tranh năm 2026 cho thấy rủi ro lớn nhất của toàn ngành ô tô vẫn là sự thiếu chắc chắn về chính sách và nhu cầu, nhưng ở chiều ngược lại, thuận lợi trong giai đoạn này là các nhà sản xuất đã có cái nhìn thực tế hơn về quá trình chuyển đổi, không còn kịch bản "một lộ trình cho tất cả" mà phải chọn con đường phù hợp nhất để mở ra chu kỳ tăng trưởng bền vững.