Toyota Land Cruiser FJ ra mắt toàn cầu

Toyota vừa giới thiệu mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên Land Cruiser FJ. Xe dự kiến được bán tại Thái Lan vào đầu năm 2026. Đây là phiên bản thu nhỏ của Land Cruiser, xe được phát triển với tên mã "500D", được định vị nằm giữa Corolla Cross và Fortuner.

Toyota Land Cruiser FJ 2026 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 4.575 x 1.855 x 1.960 mm và chiều dài cơ sở 2.580 mm, FJ ngắn hơn Land Cruiser 250 tới 348 mm; hướng đến mẫu xe dành cho đô thị. Land Cruiser FJ có bán kính quay vòng tối thiểu 5.5 mét và trọng lượng khoảng 2,040 kg.

Land Cruiser FJ được phát triển trên nền tảng IMV0 khung gầm rời - Body On Frame, tương tự như Hilux CHAMP. Land Cruiser FJ sử dụng loại Chassis SWB Super (Short Wheelbase) với chiều dài cơ sở siêu ngắn chỉ 2,580 mm (giống Hilux CHAMP MY2025).

Vóc dáng nhỏ gọn nhưng Land Cruiser FJ vẫn giữ nguyên các tố chất của xe địa hình với hốc bánh lớn, lốp dự phòng gắn trên cửa cốp, cửa cốp mở kiểu cánh xoay (Swing-Doors), cản trước và sau dễ dàng tháo lắp cũng như tuỳ biến. Phần đầu xe có hai tuỳ chọn mặt ca-lăng khác nhau với kiểu dáng cổ điển đèn tròn hoặc đèn vuông hiện đại với các dải đèn ban ngày chữ C.

Nội thất Land Cruiser FJ với tông màu đen với bố cục tối giản, tập trung vào sự thực dụng và nhựa cứng, vô lăng lớn, cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí cỡ lớn hỗ trợ Apple CarPlay không dây, cổng USB Type C, cụm điều hoà riêng... Ghế bọc da với đường chỉ khâu trắng, ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Cần số dạng cơ bắp với loạt nút chức năng cho off-road, nhấn mạnh khả năng vận hành địa hình.

Land Cruiser FJ được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 2.7L (mã 2TR-FE), cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Toyota cho biết khung gầm xe đã được gia cố nhằm tăng độ cứng thân, cải thiện độ ổn định và khả năng xử lý trong nhiều điều kiện vận hành.

Land Cruiser FJ sẽ sản xuất tại Nhà máy Ban Pho, Chachoengsao (Thái Lan), đóng vai trò là cơ sở sản xuất toàn cầu. Mẫu SUV mới này hứa hẹn sẽ mang đến một lựa chọn độc đáo, kết hợp sự tiện nghi của xe đô thị với khả năng vượt địa hình đặc trưng của dòng Land Cruiser huyền thoại.

Toyota xác nhận Land Cruiser FJ sẽ không được phân phối tại thị trường Bắc Mỹ và Hoa Kỳ hoặc Canada. FJ mới sẽ tập trung chinh phục các thị trường châu Á, Nam Mỹ, châu Phi – nơi dòng xe Land Cruiser vẫn được yêu thích vì độ bền bỉ, đơn giản và dễ bảo dưỡng.