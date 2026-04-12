Toyota Innova Cross HEV có lợi thế gì so với các đối thủ cùng phân khúc?

Toyota Innova Cross HEV hiện là một trong những dòng xe MPV gia đình, có thiết kế 7 chỗ ngồi, sở hữu nhiều ưu điểm. Dòng MPV này có giá niêm yết từ 960 triệu đồng, có khả năng cạnh tranh mạnh với Mitsubishi Xpander Cross và Honda CR-V HEV.

Ngoại thất

Toyota Innova Cross HEV nổi bật với thiết kế đầu xe hiện đại khi lưới tản nhiệt lục giác liền mạch cùng cụm đèn LED sắc nét tạo cảm giác thể thao và mạnh mẽ. Phần lưới tản nhiệt phía dưới tích hợp đèn LED báo rẽ là điểm nhấn tinh tế, mang lại diện mạo mới mẻ và cuốn hút.

Tổng thể xe được kéo dài hơn, tối ưu không gian nội thất, giúp hành khách luôn cảm thấy rộng rãi và thoải mái. Thân xe với các đường gân dập nổi làm tăng vẻ cứng cáp, bề thế và đầy cá tính. Hệ thống đèn LED hiện đại không chỉ tối ưu khả năng chiếu sáng mà còn tạo nên diện mạo hài hòa, sắc sảo. Dải LED mảnh kéo dài theo chiều ngang góp phần tăng tính nhận diện và sự thu hút cho xe.

Bộ mâm hợp kim 18 inch 5 chấu mạ bạc giúp Toyota Innova Cross HEV thêm phần nổi bật và vững chãi trên mọi cung đường. Phần đuôi xe được tạo hình khỏe khoắn với bề mặt bắt sáng tốt, mang lại vẻ sang trọng và năng động.

Nội thất

Không gian nội thất của Toyota Innova Cross HEV là một trong những ưu điểm vượt trội khi được thiết kế rộng rãi hàng đầu phân khúc, kết hợp mặt sàn phẳng giúp tối đa sự thoải mái. Ghế da cao cấp tông nâu đen với họa tiết tinh tế mang lại cảm giác êm ái và sang trọng. Vô lăng 3 chấu bọc da, mạ bạc tích hợp nút điều khiển giúp thao tác nhanh chóng và tiện lợi.

Màn hình hiển thị thông số rõ nét kết hợp màn hình giải trí 10.1 inch hỗ trợ kết nối không dây mang lại trải nghiệm công nghệ hiện đại. Không gian mở giúp hành khách tận hưởng cảm giác thoáng đãng và gần gũi thiên nhiên trên mỗi hành trình.

Ghế lái chỉnh điện 8 hướng giúp người dùng dễ dàng tìm được tư thế ngồi lý tưởng, giảm mệt mỏi khi di chuyển dài. Hàng ghế độc lập chỉnh điện, tích hợp đệm đỡ chân và tựa tay nâng cao trải nghiệm thư giãn như khoang thương gia. Khoang hành lý rộng rãi, linh hoạt cho phép tùy chỉnh không gian theo nhu cầu sử dụng.

Động cơ và an toàn

Về vận hành, công nghệ Hybrid giúp Toyota Innova Cross HEV tiết kiệm nhiên liệu tối đa (4,92 lít/100 km ở đường hỗn hợp), vận hành êm ái, giảm phát thải nhưng vẫn đảm bảo khả năng tăng tốc ấn tượng.

Động cơ M20A-FXS mới mang lại hiệu suất mạnh mẽ và tối ưu hơn. Phiên bản HEV nổi bật với hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.0L (150 mã lực, 188Nm) kết hợp mô-tơ điện (111 mã lực, 205Nm), pin Lithium-ion và hộp số e-CVT, giúp xe vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Xe có hệ thống dẫn động cầu trước, tối ưu độ ổn định và khả năng vận hành linh hoạt. Các chế độ lái như Normal, Eco, Sport và EV Mode đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển từ tiết kiệm đến mạnh mẽ, giúp linh hoạt thích ứng với nhiều điều kiện di chuyển khác nhau.

Hệ thống an toàn được trang bị toàn diện với cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn chiếu xa tự động và camera 360 hỗ trợ quan sát tối ưu. Ngoài ra, xe còn sở hữu 6 túi khí cùng các công nghệ tiên tiến như điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cũng như cảnh báo tiền va chạm, mang lại sự an tâm tối đa cho người lái và hành khách trên mọi hành trình.

Đánh giá chung

Dù sở hữu nhiều ưu điểm, Toyota Innova Cross HEV vẫn có một số hạn chế như giá khá cao (trên 1 tỷ đồng), chưa được trang bị cửa sổ trời và khả năng tăng tốc ở mức vừa đủ, thiên về sự ổn định và êm ái hơn là cảm giác lái thể thao. Tuy nhiên, về tổng thể Innova Cross HEV là một trong những dòng xe MPV sáng giá, nhiều điểm nổi bật đáng chú ý, lọt vào tầm ngắm của nhiều người.