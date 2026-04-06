Nhà đông người có nên chọn mẫu xe Toyota Innova Cross HEV

Khi người tiêu dùng Việt bắt đầu quan tâm hơn đến yếu tố tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường, thì Toyota – lại một lần nữa tiên phong mang đến giải pháp cân bằng giữa truyền thống và tương lai: đó chính là mẫu xe Hybrid.

Nếu bạn từng nghĩ MPV chỉ đơn thuần là xe 7 chỗ rộng rãi, phục vụ gia đình hay chạy dịch vụ thì có lẽ bạn chưa lái thử Toyota Innova Cross Hybrid HEV. Đây không chỉ là bản nâng cấp, mà là sự “lột xác” toàn diện, từ khung gầm, động cơ đến hệ truyền động lai điện – một sản phẩm cho thấy Toyota đang rất nghiêm túc với chiến lược điện hóa tại Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô chuyển mình mạnh mẽ sang xu hướng điện hóa, Toyota – thương hiệu tiên phong trong công nghệ hybrid – tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam bằng mẫu MPV lai điện: Toyota Innova Cross Hybrid. Đây là sự kết hợp giữa thiết kế thực dụng của dòng Toyota Innova truyền thống và hệ truyền động hybrid tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường.

Ra mắt tại Việt Nam cuối năm 2023, Toyota Innova Cross không đơn thuần là một phiên bản bổ sung, mà là bản nâng cấp toàn diện: từ khung gầm, động cơ đến thiết kế nội – ngoại thất. Xe hướng đến nhóm khách hàng gia đình đô thị, người dùng chạy dịch vụ cao cấp hoặc các cá nhân tìm kiếm trải nghiệm vận hành êm ái, tiết kiệm và “xanh hóa”.

Innova Cross Hybrid phiên bản HEV sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao 4.755 x 1.850 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm – dài hơn so với thế hệ trước, mang đến không gian cabin rộng rãi. Khoảng sáng gầm 167 mm giữ cho xe tính thực dụng, phù hợp cả điều kiện đô thị lẫn đường trường.

Vậy mẫu MPV hybrid này có gì đặc biệt?

Ngoại hình xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng Full LED thiết kế sắc sảo, tích hợp đèn định vị ban ngày. Lưới tản nhiệt mở rộng, cản trước táo bạo, tạo ấn tượng thể thao. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch hai tông màu, thiết kế đa chấu cứng cáp. Chi tiết đuôi xe cứng cáp với cụm đèn hậu LED hình chữ L, cánh gió sau tích hợp đèn phanh.

Tổng thể, Innova Cross Hybrid sở hữu thiết kế cân bằng giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng, khác biệt hoàn toàn so với Innova thế hệ cũ. Bên trong cabin, Toyota mang đến một đẳng cấp mới cho dòng xe MPV 7 chỗ với màu nội thất nâu hạt dẻ, chất liệu da cao cấp và bố cục khoa học.

Điểm nhấn đáng chú ý bên trong xe là ghế thương gia (Ottoman) cho hàng ghế thứ hai, chỉnh ngả và nâng đỡ bắp chân điện. Cửa sổ trời toàn cảnh – trang bị hiếm thấy trong phân khúc MPV phổ thông. Hệ thống đèn viền nội thất LED tạo cảm giác sang trọng về đêm. Và màn hình cảm ứng trung tâm 10.1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Hệ thống điều hòa tự động 1 vùng, cửa gió đầy đủ cho 3 hàng ghế. Khoang hành lý có dung tích lên đến 991 lít khi gập hàng ghế thứ ba – đáp ứng đủ cho cả những chuyến đi dài ngày. Innova Cross Hybrid được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.0L, cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 188 Nm. Kết hợp với động cơ điện: công suất tối đa 111 mã lực và mô-men xoắn 206 Nm. Đi kèm hộp số tự động vô cấp e-CVT.

Xe hoạt động theo cơ chế hybrid tự sạc (self-charging hybrid), cho phép: khởi động bằng mô-tơ điện – gần như không phát ra tiếng động. Tự động chuyển đổi linh hoạt giữa động cơ điện và động cơ xăng theo điều kiện vận hành. Tái tạo năng lượng khi phanh để sạc lại pin hybrid.

Ưu điểm lớn nhất là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao hỗn hợp chỉ khoảng 4,6 – 5,0 lít/100km (tùy điều kiện). Tiết kiệm đến 30-40% so với xe xăng thông thường cùng phân khúc. Không cần cắm sạc, không lo hạ tầng điện. Toyota Innova Hybrid HEV là giải pháp phù hợp với điều kiện giao thông và thói quen sử dụng tại Việt Nam.

Innova Cross Hybrid còn là mẫu xe trong phân khúc khi được trang bị gói Toyota Safety Sense (TSS): Cảnh báo tiền va chạm (PCS) / Cảnh báo chệch làn đường & hỗ trợ giữ làn (LDA & LTA) / Kiểm soát hành trình chủ động (DRCC) / Đèn pha tự động (AHB) và cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Ngoài ra, xe còn có hệ thống 6 túi khí, camera 360 độ, cảm biến trước/sau. Xe còn được trang bị hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Xét về tổng thể, đây là một trong những mẫu MPV an toàn nhất trong tầm giá 1 tỷ đồng. Và phù hợp cho gia đình đông người hoặc thích một chiếc xe gia đình rộng rãi phục vụ đi lại hằng ngày và chinh phục những chuyến đi chơi dài ngày.