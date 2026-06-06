Piaggio công bố các dòng xe tương thích với xăng E10

Thông tin được công bố trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy lộ trình chuyển đổi sang các loại nhiên liệu thân thiện môi trường hơn. Từ 1/6, xăng RON 95 ngừng bán trên toàn quốc, chuyển đổi hoàn toàn sang xăng sinh học E5 RON 92 và E10 RON 95.

Theo Piaggio Việt Nam, người dùng các dòng xe hiện hành của hãng có thể sử dụng xăng E10 mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi kỹ thuật nào trên phương tiện. Trong sách hướng dẫn sử dụng đi kèm các mẫu xe Piaggio và Vespa, nhà sản xuất cũng đã đưa ra khuyến nghị sử dụng loại nhiên liệu này.

Bên cạnh đó, Piaggio Việt Nam cho biết các dòng xe sử dụng nền tảng động cơ i-Get và HPE hiện nay đều được thiết kế để hoạt động ổn định với xăng E10. Theo hãng, việc sử dụng nhiên liệu sinh học không gây ảnh hưởng tiêu cực đến độ bền, khả năng vận hành hay hiệu suất của động cơ.

Đối với khách hàng đang sở hữu các mẫu xe Vespa đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí (bình xăng con), Piaggio khuyến nghị nên đưa xe tới các đại lý ủy quyền để kiểm tra và bảo dưỡng cơ bản trước khi chuyển sang sử dụng xăng E10.

Ngoài việc xác nhận khả năng tương thích của các dòng xe hiện hành, Piaggio Việt Nam cũng khuyến cáo người dùng nên lựa chọn nhiên liệu tại các cửa hàng uy tín, tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ và không sử dụng các loại phụ gia nhiên liệu ngoài khuyến nghị của nhà sản xuất nhằm đảm bảo xe vận hành ổn định và đạt hiệu quả tối ưu.