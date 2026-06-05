Xe máy chạy xăng E85 chính thức lên kệ, giá chỉ từ 20 triệu đồng

Mới đây, Hero MotoCorp đã giới thiệu hai mẫu xe máy mới là Splendor+ Flex Fuel và HF Deluxe Flex Fuel. Điểm nổi bật của bộ đôi này là khả năng vận hành bằng xăng E85, thể hiện định hướng phát triển các phương tiện thân thiện với môi trường của hãng xe Ấn Độ.

Hero Splendor+ Flex Fuel được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 97,2 cc quen thuộc. Tuy nhiên, hệ thống phun nhiên liệu, bộ điều khiển ECU cùng nhiều chi tiết liên quan đã được tinh chỉnh để phù hợp với đặc tính của nhiên liệu ethanol. Khi sử dụng xăng E85, động cơ sản sinh công suất tối đa 6,3 kW tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,3 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Bên cạnh đó, mẫu xe này còn được tích hợp công nghệ i3S độc quyền của Hero, cho phép động cơ tự động tắt khi dừng xe nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Xe cũng sở hữu bảng đồng hồ kết hợp giữa analog và kỹ thuật số, tính năng ngắt động cơ khi hạ chân chống nghiêng cùng bộ lốp không săm, góp phần nâng cao mức độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Trong khi đó, HF Deluxe Flex Fuel cũng sử dụng động cơ 97,2 cc với thông số vận hành tương tự, cho công suất 6,3 kW và mô-men xoắn 8,3 Nm khi chạy bằng nhiên liệu E85. Hệ thống ECU, đường dẫn nhiên liệu và các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với ethanol đều được nâng cấp nhằm bảo đảm độ bền cũng như khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài.

Dù thuộc phân khúc xe phổ thông, HF Deluxe Flex Fuel vẫn được trang bị bảng đồng hồ analog kết hợp kỹ thuật số, tính năng ngắt động cơ khi chân chống được hạ xuống và lốp không săm. Mẫu xe còn nổi bật với bộ tem màu vàng chanh trên nền sơn đen mới, tạo điểm nhấn trẻ trung hơn. Những nâng cấp này giúp HF Deluxe duy trì tính thực dụng vốn có, đồng thời đáp ứng xu hướng sử dụng nhiên liệu sinh học trong tương lai.

Tại thị trường Ấn Độ, HF Deluxe Flex Fuel được niêm yết ở mức 72.792 Rupee (khoảng 20 triệu đồng), trong khi Splendor+ Flex Fuel có giá 82.710 Rupee (tương đương khoảng 22,7 triệu đồng).