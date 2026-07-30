Loạt sedan tầm giá hơn 1 tỷ đồng đáng cân nhắc dành cho khách Việt

Toyota Camry HEV

Toyota Camry HEV hiện được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản gồm Premium có giá 1,32 tỷ đồng và Luxury có giá từ 1,46 tỷ đồng. Mẫu sedan hạng D được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, tiếp tục duy trì thế mạnh về không gian rộng rãi, độ hoàn thiện cao và khả năng vận hành tiết kiệm.

Xe sở hữu kích thước tổng thể 4.920 x 1.840 x 1.445 mm, chiều dài cơ sở 2.825 mm, mang đến không gian cabin rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Nội thất được định hướng theo phong cách cao cấp với ghế bọc da chỉnh điện 10 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hệ thống âm thanh JBL 9 loa, điều hòa tự động 3 vùng độc lập cùng tính năng sạc không dây.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Camry HEV là hệ truyền động Hybrid thế hệ thứ 5 của Toyota. Hệ thống này kết hợp động cơ xăng 2.5L A25A-FXS với mô-tơ điện và bộ pin Lithium-ion. Động cơ xăng sản sinh công suất tối đa 184 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 221 Nm trong dải vòng tua 3.600-5.200 vòng/phút, kết hợp cùng mô-tơ điện có công suất 100 kW và mô-men xoắn cực đại 202 Nm.

Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp E-CVT, hệ dẫn động cầu trước cùng ba chế độ lái gồm Tiết kiệm, Thường và Thể thao. Nhờ công nghệ Hybrid, Camry HEV đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4,22 lít/100 km trong điều kiện kết hợp, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành so với các mẫu sedan sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Về an toàn, Camry HEV được trang bị gói công nghệ Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo lệch làn và đèn chiếu xa tự động. Ngoài ra, xe còn có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera lùi, 7 túi khí cùng kết cấu thân xe GOA.

Mercedes-Benz C200 Avantgarde

Mercedes-Benz C200 Avantgarde đời 2026 có giá niêm yết 1,599 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông qua các chương trình ưu đãi từ đại lý, giá thực tế có thể tiếp cận ở mức khoảng 1,349 tỷ đồng, giúp C200 Avantgarde trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc sedan cao cấp.

Khoang nội thất của C200 Avantgarde mang phong cách đặc trưng của Mercedes-Benz với màn hình giải trí trung tâm 11,9 inch tích hợp hệ thống MBUX thế hệ mới, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc không dây, điều hòa tự động hai vùng THERMATIC và hệ thống đèn viền nội thất 64 màu. Ghế ngồi bọc da Artico, chỉnh điện đa hướng cùng tính năng nhớ vị trí, mang lại sự tiện nghi cho người sử dụng trong những hành trình dài.

Về vận hành, Mercedes-Benz C200 Avantgarde sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh kết hợp công nghệ mild-hybrid EQ Boost. Khối động cơ này cho công suất tối đa 204 mã lực tại 5.800-6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 300 Nm trong dải 1.800-4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,3 giây, tốc độ tối đa 246 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị cũng như trên đường trường.

Về an toàn, C200 Avantgarde sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ người lái như hệ thống hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm Active Brake Assist, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ xe chủ động, kiểm soát hành trình, camera lùi, hệ thống cân bằng điện tử cùng nhiều túi khí bảo vệ.

Honda Civic e RS

Honda Civic e RS là lựa chọn dành cho nhóm khách hàng yêu thích phong cách thể thao, đề cao trải nghiệm lái nhưng vẫn quan tâm đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Xe hiện có giá niêm yết 1,004 tỷ đồng, nằm trong nhóm sedan phổ thông cao cấp có mức giá cạnh tranh.

Trang bị nổi bật nhất trên Civic e RS là hệ truyền động Hybrid gồm động cơ xăng 2.0L DOHC 4 xi-lanh kết hợp mô-tơ điện và hộp số E-CVT. Hệ thống cho tổng công suất 200 mã lực (149 kW), trong đó động cơ xăng đạt 139 mã lực, còn mô-tơ điện cung cấp công suất tối đa 181 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 315 Nm.

Nhờ đặc tính của mô-tơ điện, Civic e RS có khả năng phản hồi chân ga nhanh, vận hành mượt mà và mang lại cảm giác lái khác biệt so với các mẫu sedan sử dụng động cơ xăng truyền thống. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt khoảng 4,56 lít/100 km ở chu trình kết hợp, góp phần tối ưu chi phí sử dụng.

Về thiết kế, Civic e RS tiếp tục theo đuổi phong cách thể thao với những đường nét khí động học rõ ràng. Xe có kích thước tổng thể 4.681 x 1.802 x 1.415 mm, chiều dài cơ sở 2.735 mm, tạo sự cân bằng giữa không gian nội thất và khả năng vận hành ổn định. Ngoại thất xe nổi bật với hệ thống đèn LED toàn phần, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập tự động tích hợp đèn báo rẽ, cánh gió đuôi xe thể thao cùng bộ mâm hợp kim 18 inch.

Bên trong cabin, Civic e RS được thiết kế theo hướng hiện đại với bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí, vô-lăng tích hợp phím điều khiển cùng các chế độ lái ECON, NORMAL, SPORT và INDIVIDUAL, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận hành.

Bên cạnh khả năng vận hành ấn tượng, mẫu sedan của Honda còn được trang bị gói công nghệ an toàn Honda SENSING với các tính năng như cảnh báo va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và nhiều công nghệ hỗ trợ lái chủ động khác.

Nhìn chung, ba mẫu sedan trên đại diện cho ba hướng tiếp cận khác nhau trong cùng tầm giá: Toyota Camry HEV nổi bật với sự rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu, Mercedes-Benz C200 Avantgarde hướng đến yếu tố thương hiệu cùng trải nghiệm cao cấp, trong khi Honda Civic e RS phù hợp với khách hàng ưu tiên cảm giác lái thể thao và công nghệ Hybrid.